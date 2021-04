La reaparición de Macri, la indefinición de Vidal y el desembarco de Patricia Bullrich en el conurbano: los movimientos que agitan la interna del PRO en la provincia de Buenos Aires

El Grupo Dorrego con Mauricio Macri

Juntos por el Cambio transita una etapa de reorganización y renovación. Busca un lavado de cara que le permita ser una opción competitiva en las Legislativas y retornar al poder en 2023. En tiempos donde los liderazgos son difusos y existen voces disonantes entre halcones y palomas, el PRO atraviesa su propia interna. Pretende seguir liderando la coalición opositora y para ello apela al crecimiento territorial en la provincia de Buenos Aires: el bastión elemental para triunfar en una elección y a la vez el lugar donde sufrió su derrota más sensible en 2019 en manos del kirchnerismo. La reaparición de Mauricio Macri, la indefinición de María Eugenia Vidal y el desembarco de Patricia Bullrich en el conurbano evidencian la compleja coyuntura electoral opositora.

El ex presidente reapareció con su libro bajo el brazo y comenzó a mantener una serie de reuniones con dirigentes de la provincia. Hace semanas estuvo con los intendentes del PRO del GBA que conforman el Grupo Dorrego, y días atrás participó de un encuentro con “los sin tierra” de Juntos por el Cambio, referenciados en el diputado provincial y ex funcionario de Vidal, Alex Campbell. De hecho, el ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales fue quien contrajo COVID-19 y obligó a Mauricio Macri a aislarse estos días.

Por su parte, el domingo pasado se lanzó “Somos Equipo PRO”, otro espacio de militantes y dirigentes provinciales, referenciados en Patricia Bullrich, que apunta a imponer agenda apropia y liderar el armado electoral de cara a las Legislativas.

Sin embargo, fue el Grupo Dorrego quien plantó bandera y ratificó que deben ser ellos los que tomen las decisiones políticas, electorales y de gestión en la provincia. No quieren la intromisión de dirigentes porteños ni de otras latitudes ajenas a las problemáticas que atraviesa Buenos Aires. Las definiciones fueron expresadas luego del encuentro virtual que mantuvieron el último miércoles en el que sentaron las bases de los ejes de debate que se deben dar en el distrito y anunciaron la ampliación del espacio.

Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal

Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús) -los miembros originales- sumaron en las últimas semanas a Héctor Gay (Bahía Blanca), Javier Martínez (Pergamino), Ezequiel Galli (Olavarría), Pablo Petrecca (Junín) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), y en la reunión del miércoles agregaron a una decena de jefes comunales del interior, legisladores nacionales y provinciales.

La ampliación que se oficializó vía Zoom incluyó a los intendentes: Mariano Barroso (9 de Julio), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Gustavo Peries (Ramallo), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Mariano Uset (Coronel Rosales), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), José Luis Zara (Patagones), Sebastián Abella (Campana), Camilo Etchevarrem (Dolores) y Jorge Etcheverry (Lobos). Y se sumaron los diputados nacionales, Waldo Wolff y Natalia Villa; los diputados y senadores provinciales, Adrian Urreli, Daniel Lipovetsky, Fernando Rovello, Juan Fiorini, Veronica Barbieri, Franco Bagnato, Laura Ricchini, Mauricio Vivani, Guillermo Sanchez Sterli, Lorena Petrovich, Gustavo Velez, Gabino Tapia, Florencia Barcia, Carolina Barros Schelotto, Nidia Moirano, Santiago Nardelli, Carolina Píparo y Rosio Antinori. Por su parte, se integraron al Dorrego, los ex jefes comunales de Pilar, Nicolás Ducoté, y de Morón, Ramiro Tagliaferro.

Jorge Macri en el encuentro que se realizó por Zoom el miércoles pasado con el Grupo Dorrego

El Grupo Dorrego tiene en claro que Juntos Por el Cambio debe ampliar la base de sustentabilidad para ganar las elecciones. Asume que puede haber matices entre los integrantes de la coalición, pero la unidad se debe mantener bajo cierta lógica. Por ello, el próximo paso será invitar a participar a intendentes de la Unión Cívica Radical para que se encolumnen detrás de las bases de política, gestión y res publica que serán planteadas en un documento. No solo radicales, uno de los miembros se animó a decir que las puertas también están abiertas a dirigentes del Frente Renovador que les está costando la convivencia con el kirchnerismo: “Hay sectores del massismo que están en crisis porque no les gusta lo que está pasando con el Frente de Todos, con los que podemos interactuar muy bien” .

Pueden ser flexibles en cuanto a la inclusión de miembros de otros partidos, lo que es indeclinable es la postura de que no haya más intromisión de dirigentes de la Capital Federal en el armado bonaerense . Ven lejana la creación del PRO como un partido vecinal de la Ciudad, y argumentan: “No estamos en 2012, tenemos dirigencia, muchos intendentes, legisladores, gente que tiene recorrido y capacidad electoral”. “Queremos pensar la provincia desde la provincia, lideramos porque gobernamos, tenemos voto propio y endentemos la Provincia de Buenos Aires y sabemos lo que hay que hacer”, enfatizó este dirigente.

“No vamos a esperar que la Fundación Pensar nos mande un documento hecho por técnicos en una oficina de la Capital Federal diciéndonos qué hay que hacer con la producción en Buenos Aires, ese documento lo haremos nosotros y esa será la propuesta para los boanerenses” , agregó otro de los pesos pesados del conurbano.

En este contexto, molestó las vertientes internas que surgieron en el último tiempo en el PRO. A fines de marzo, Alex Campbell, lanzó “La Territorial”, una agrupación de dirigentes del conurbano que han tenido cargos en poderes Ejecutivo o han sido candidatos en el pasado y buscarán mejor suerte este 2021 peleando un lugar en el armado de lista con los intendentes. Allí comulgan: el ex Ministro de Educación de la Nación y candidato a intendente por La Matanza, Alejandro Finocchiaro; el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina; el candidato a intendente de Hurlingham y actual funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, Lucas Delfino; el ex ministro de Desarrollo Social de Vidal y candidato a intendente de San Martín, Santiago López Medrano; y el Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas.

Mauricio Macri sentado junto a Alex Campbell en un encuentro de "La Territorial"

Sumado a “Somos Equipo PRO”, el espacio que cuenta con el respaldo de Esteban Bullrich, Florencia Arietto, Hernán Lombardi, Felicitas Beccar Varela, Martín Yeza, y Federico Pinedo, entre otros, son tres los caminos que dividen las aguas en el espacio opositor. “No es un partido que dé para que haya tres líneas internas” , expresó molesto otro miembro del Dorrego en diálogo con Infobae. “Hay más internas que dirigentes”, ironizó.

Además de cuestionar la intromisión de Bullrich, este mismo dirigente sostiene que la ex gobernadora está detrás del armado de Campbell. Vidal guarda silencio desde que fue derrotada en 2019 pero, al igual que Mauricio Macri, aguarda la publicación de su libro para reaparecer en la escena pública. Otro cantar será si finalmente decide competir este año. Por lo pronto, uno de los intendentes del Dorrego sospecha que fomentó el movimiento de Campbell con La Territorial.

“Ella me juró que no tuvo que ver, pero tengo mis dudas”, admitió. No obstante aguardan que Vidal defina si participa o no este 2021, y si lo hace, dónde, para dar un próximo paso en clave electoral: “Hoy no hay nadie que lo conteste, porque ni ella lo sabe”. Asumen que si no compite en la provincia, seguramente Diego Santilli desembarque a competir en Buenos Aires y allí Jorge Macri reclamaría la interna.

¿Y Mauricio Macri?: “Somos leales y agradecidos, no tiramos a nadie por la ventana, pero podemos expresar disensos y matices”. Los liderazgos en Juntos Por el Cambio se mantienen difusos.

Néstor Grindetti, Julio Garro, Diego Valenzuela y Jorge Macri: los miembros originales del Grupo Dorrego

Campaña de vacunación y las bases para la Provincia: el documento del Grupo Dorrego

En la reunión que mantuvieron el miércoles pasado, en la previa del anuncio de las nuevas restricciones, acordaron proponer al Gobierno de Axel Kicillof tener mayor autonomía para utilizar la totalidad de los centros de vacunación de los mencionados distritos con el objetivo de agilizar la campaña de inmunización. Esto implicaría poder inocular en un mes a 2.4 millones de bonaerenses que representan el 75% de la población de todos los municipios PRO, estiman. A diferencia de las autoridades nacionales de Juntos por el Cambio, negaron haber discutido la compra de vacunas por cuenta propia. En parte porque “hay una cuestión fáctica imposible” , explicó uno de los intendentes en diálogo con Infobae: “Supongamos que tenemos la plata, que no tenemos; supongamos que tenemos los contactos, que no tenemos, hay un tercer punto, no hay oferta (de vacunas)”.

Por otra parte, plantearon una decena de puntos sobre lo que consideran se debe discutir en la provincia, más allá de la pandemia. Diego Valenzuela tomó la posta y les planteó al resto de los dirigentes las bases del documento que contó el aval de los participantes, pero que aún no se terminó de redactar. Este medio accedió a un borrador del mismo, en el que se reflejan las intenciones del Grupo Dorrego, no solo frente al oficialismo sino también hacia la discusión interna de Juntos por el Cambio. Allí acordaron como ejes que el territorio sea el ámbito de construcción política; desdoblar la elección provincial de la nacional; nuevo federalismo: recuperar la coparticipación y más coparticipación a los municipios; autonomías municipales; pymes como eje productivo; prioridad en seguridad; recuperar la cultura del trabajo; interior más conurbano; una educación para la integración y el trabajo.

“Hay una tensión que es la subordinación histórica que tuvo la Provincia de Buenos Aires con el esquema nacional. Siempre se ha visto como un padrón electoral en el que se elige un presidente, entonces este esquema nacional pone al gobernador. Repetimos la historia de gobernaciones que no conocen la complejidad bonaerense” , explicó uno de los miembros originales del Dorrego sobre las prioridades pautadas en el documento.

