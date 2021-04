Coronavirus en el AMBA: cuáles son los tres distritos que duplican la letalidad a nivel nacional

En el gráfico se puede elegir arriba ver la letalidad, la incidencia (casos cada 100.000 habitantes), la cantidad de muertos, y el número acumulado de casos en los 40 municipios del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

La escalada de nuevos casos que disparó las alarmas oficiales y concentra las discusiones sobre cómo frenar el avance de la segunda ola, tiene su epicentro en el área metropolitana (AMBA), donde viven 15,4 millones de personas. Es el 34% de la población nacional y un núcleo electoral que se disputan todos los sectores políticos.

Pero no solo el aumento de los contagios miran con preocupación las autoridades de Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. También el progresivo crecimiento de muertos diarios por COVID-19 - frente a una vacunación que marcha mucho más lento de lo previsto -, y un aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva.

Ayer se registraron 20.870 nuevos casos de coronavirus, una cifra récord desde que comenzó la pandemia que supera en un 53% la cantidad de casos informados el lunes, 13.667 . Hasta ahora, el pico de la pandemia había tenido lugar el 21 de octubre con 18.326 contagios en 24 horas. El Gobierno no imaginó superar casi seis meses después esa cifra. Y menos a pocos meses de las elecciones.

Pero no se trata solo del aumento de los contagios. El Ministerio de Salud informó anoche 163 muertes en las últimas 24 horas, por debajo de los 272 decesos del lunes, la cifra más alta registrada desde el 5 de febrero pasado. Sin embargo, el pasado 24 de marzo, el promedio fallecidos por día era de 102. Anoche, ese promedio ascendió a 129. Es un incremento del 26% en dos semanas.

Hay que tener en cuenta, asimismo, que la cantidad de tests sigue siendo insuficiente, como lo refleja una tasa de positividad que a nivel nacional está en el orden del 29%. Se considera que un país está testeando en forma adecuada cuando la tasa de positivos es del alrededor del 10% de los que se hacen el análisis. Estos números de contagios confirmados, además, no incluyen a los contactos estrechos convivientes de un positivo, a quienes a pesar de tener al menos uno de los síntomas, no se los testea y no figuran en los registros.

Si bien la edad de los contagios a nivel nacional se concentra entre los 20 y los 59 años (76% del total), tal como advirtió ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti, los fallecimientos se producen en los mayores de 60. De hecho, a nivel nacional el 84% de los decesos tiene más de esa edad.

La situación en el AMBA

El AMBA volvió convertirse en la “zona roja” de la pandemia. Al cabo un año de la llegada del virus al país, en el Conurbano y el distrito porteño tuvieron lugar 1.062.159 contagios, el 44% de los 2.428.029 contagios acumulados a nivel nacional. Con administraciones de distinto signo político, la falta de acuerdo entre la administración de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta sobre el grado de restricciones a implementar, demoró ayer un anuncio unificado, aunque se sabe que habrá restricciones al transporte en el AMBA.

Pero si se mira el crecimiento de los nuevos casos acumulados de las últimas dos semanas, en 40 de los 41 distritos hubo aumentos sostenidos que, comparados con los 14 días previos, van desde el 1% al 256% de aumento .

En Berisso y Ensenada el aumento porcentual de casos acumulados en las últimas dos semanas con relación a las dos semanas previas casi se triplicó.

La Ciudad de Buenos Aires - que acumula 273.149 casos positivos - tuvo el lunes su pico más alto de contagios en lo que va del año, 2.428 en 24 horas. Ayer martes registró un número de positivos confirmados ligeramente inferior, pero igualmente muy alto: 2.281. Y en la última semana, el promedio diario de los últimos 7 días, respecto a los de la semana anterior, pasó de 1.335 casos a 1.932 por día, lo cual implica un aumento del 45%.

Pero lo más preocupante del análisis de los datos del AMBA realizado por Infobae es la letalidad. Los muertos acumulados en Argentina suman 56.634, de los cuales 29.642 corresponden al AMBA. Son más de la mitad de los fallecidos de todo el país. De esas casi 30 mil muertes que tuvieron lugar en la zona roja de la pandemia, 6.950 sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires.

Y mientras que en Argentina, fallecen en promedio 2 personas de cada 100 contagiados, en la región metropolitana hay 3 municipios en los que pierde la vida el doble: Morón, Ituzaingó y San Fernando. En ellos mueren 4 de cada 100 contagiados, el doble de la media naciona l.

Hay otros 24 distritos del AMBA en los que la letalidad es de 3 cada 100 infectados, un 50% más que el promedio de Argentina. Entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, donde ese indicador es del 2,54%.

El avance de la vacunación

“Necesitamos tres semanas de un esfuerzo más grande para lograr vacunar a quien tiene más riesgo de morir”, señaló la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la conferencia de prensa de ayer. Se refirió así al personal de salud, los mayores de 60 años y las personas por debajo de ese rango etario pero con comorbilidades.

En Argentina, ya se vacunaron al menos con una dosis a un total de 3.816.236 personas, el 8 % de la población .

De las 15,5 millones de personas que viven en AMBA, ya recibieron la primera dosis de la vacuna 1.380.646, el 9% de los residen en el área metropolitana.

Los distritos con mayor porcentaje de vacunados con una dosis, respecto de su población, son Las Heras (28,3%), Marcos Paz (20,5%), Brandsen (19,8%), Ensenada (18,3%), San Vicente (18%), Berisso (17,8%) y Exaltación de la Cruz (16,4%). Las dos jurisdicciones del AMBA que menos primeras dosis aplicaron son Tigre y San Miguel (5%).

La Ciudad de Buenos Aires inoculó, con la primera aplicación, al 12% de los tiene domicilio en ese distrito.

En cuanto al grupo de riesgo de los que tiene más de 60 años, al que ayer se refirió especialmente Vizzotti, a nivel nacional, fueron vacunados 2.199.386 adultos mayores, el 30% del total de esta franja etaria que está conformada por 7.279.394 adultos mayores.

Los parámetros fijados por el Gobierno

La relación entre los casos acumulados de los últimos 14 días respecto de los registrados los 14 días anteriores - un indicador que se conoce como la “Razón”- es uno de los criterios epidemiológicos que fijó Nación como alerta sanitario cuando este cociente supera 1,20. Hace 9 días eran 45 los departamentos con mayor riesgo sanitario. Ayer, Vizzotti al poner el acento en la preocupación oficial por el aumento del ritmo de los contagios de coronavirus en el país, informó que el número había sido ampliado a 87.

Los 3 distritos del AMBA que tienen una razón superior que casi duplica a la estipulada como límite son Berisso, Ensenada y La Plata.

El presidente de Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Pablo Maciel, alertó que este aumento de contagios generó “una situación crítica en hospitales del AMBA y, en especial, de La Plata en donde el número de camas que quedan libres son muy escasas”. La entidad advirtió que en dos semanas se podría llegar al “colapso” del sistema.

En cuanto al otro parámetro fijado por el Gobierno, la incidencia de las últimas dos semanas (es el número de positivos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes), hay varios distritos del AMBA que muestran valores entre cuatro y cinco veces más altos que el límite de 150 fijado por el Ministerio de Salud de la Nación. Son los casos de Ensenada, Brandsen, San Vicente y La Plata.

Cómo se procesó la información

Los datos contagios y muertos de Argentina se tomaron del repositorio del Ministerio de Salud de la Nación; los de provincia de Buenos Aires de la sala de situación del Ministerio de Salud Bonaerense y del Instituto UBA-CONICET de Ciencias de la Computación. Los datos de vacunación se tomaron del Monitor Nacional de Vacunación.

Si desea visualizar y descargar la hoja de cálculo siga este enlace.

Visualizaciones: Daniela Czibener

