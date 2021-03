COVID-19: cuáles son los departamentos con mayor riesgo epidemiológico de todo el país

Gráfico con la tasa de incidencia y nivel de vacunación en los 45 departamentos identificados por el Gobierno bajo alerta epidemiológico.

El gobierno nacional definió el domingo último 45 departamentos de 12 provincias que se encuentran en mayor riesgo epidemiológico por haber superado los parámetros de dos indicadores objetivos que muestran un crecimiento de los contagios: el aumento de casos en los últimos 14 días respecto de los 14 anteriores, y la tasa de incidencia.

Esas 45 localidades, según el Ejecutivo Nacional, tienen una Razón superior a 1.20, el cociente que resulta de dividir el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y los acumulados en los 14 días previos, y una incidencia superior a 150 positivos detectados cada 100.000 habitantes. También hay otros cuatro departamentos, de cuatro provincias, que presentan una incidencia mayor de 150 y que por tratarse de grandes aglomerados urbanos, tienen un riesgo elevado.

En la provincia de Buenos Aires cayeron bajo este “semáforo rojo” los municipios de Avellaneda, Berazategui, Campana, Cañuelas, Chivilcoy, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Alvarado, General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón, Necochea, Olavarría, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Trenque Lauquen y Vicente López.

En Córdoba, el departamento de Tercero Arriba; en Santa Fe, Castellanos, Constitución, Rosario, San Lorenzo y San Martín; en Tucumán, los departamentos de San Miguel de Tucumán, Lules, Tafí Viejo y Yerba Buena; en Entre Ríos, Colón; en San Juan y Santiago del Estero, las ciudades capitales; en Corrientes, Goya; en Mendoza, Luján de Cuyo; en Misiones, Montecarlo; en Santa Cruz, Deseado; y en Chaco, Mayor Luis J. Fontana.

El gobierno nacional recomendó a los gobiernos provinciales y municipales de esos departamentos “implementar medidas intensivas, localizadas y transitorias, teniendo en cuenta las actividades definidas como alto, mediano y bajo riesgo”.

Los 3 de mayor incidencia

De estos 45 departamentos, si se toma la tasa de incidencia, los tres que registran el mayor valor de este indicador son Tercero Arriba en Córdoba, Yerba Buena en Tucumán y la localidad de Cañuelas en la provincia de Buenos Aires. Los datos surgen de los indicadores de Razón e incidencia que publica el Instituto UBA-CONICET de Ciencias de la Computación, en base al dataset que actualiza diariamente el Ministerio de Salud de la Nación.

El departamento de Tercero Arriba, cuya ciudad cabecera y más importante es Río Tercero y el único de Córdoba entre los 45 listados por el gobierno nacional tuvo en las últimas dos semanas 572 nuevos casos acumulados. Su tasa de incidencia escaló a 471 casos por cada 100.000 habitantes. Dos veces más del valor de 150 que fijó Nación como alerta sanitario.

Marcos Ferrer, intendente de la ciudad de Río Tercero, la principal ciudad de ese departamento cordobés ante la consulta de Infobae, explicó las medidas tomadas ante el crecimiento de los casos. “En el día de hoy (por ayer lunes) hemos decidido restringir directamente la circulación de 1 a 7 de la mañana a partir de esta noche, hasta el 13 de abril por 14 días”, confirmó. Esta ciudad ya había dispuesto hace diez días el cierre de los boliches nocturnos por tres semanas.

“La curva de contagios va en ascenso por reuniones sociales y eventos grupales que no están permitidos. No me refiero solo a fiestas clandestinas de 200 jóvenes bailando. Se juntan 20 personas a comer un asado y no usan el barbijo ni mantienen la distancia social, y es justamente donde se está produciendo la mayor cantidad de contagios. Hay un conjunto de normas de prevención y de seguridad en las reuniones familiares y sociales que no se cumplen. Al restringir la circulación nocturna es más fácil hacer un control efectivo si alguien está en la calle a la una de la madrugada”, señaló el intendente de Río Tercero, donde viven 60.000 habitantes. El funcionario pidió colaboración a la Policía y las Fiscalías para hacer efectivos los controles.

Marcos Ferrer, intendente de Rio Tercero (Foto: La Voz del Interior)

En el departamento en su conjunto, la población alcanza 121.000 habitantes y sólo se aplicaron 7.782 primeras dosis de vacunas, que equivalen a un 6% de los habitantes de Tercero Arriba. Este porcentaje está por debajo de la media nacional para vacunación con la primera dosis, que es del 7%.

“La aplicación de las vacunas está a cargo de la Provincia a través del hospital provincial de Río Tercero. No tenemos injerencia en el plan de vacunación ni poder de decisión en ese sentido. Se está vacunando ahora a los mayores de 70 y a los mayores de 65 con alguna patología. Las notificaciones de cuándo deben presentarse le llegan a través del sistema de Ciudadano Digital. Nosotros hacemos apoyo logístico, aportamos nuestros vacunadores y los freezer”, explicó Ferrer.

“En la ciudad de Río Tercero, sacando a los médicos y personal esencial que se vacunó en primera instancia, llevamos vacunadas 3.000 personas, que son mayores de 70 años en su mayoría, sobre un universo de de 9000 adultos mayores”, agregó.

Evolución de nuevos casos acumulados y cálculo de la Razón, el cociente que resulta de dividir el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y los acumulados en los 14 días previos.

El departamento de Yerba Buena en Tucumán, en tanto, tiene una incidencia de 448 cada 100.000 habitantes. Según los datos publicados por el Ministerio de Salud de Nación, pasó de 248 nuevos casos acumulados en primera semana de marzo a 433 la segunda quincena de marzo.

La ciudad cabecera es la homónima Yerba Buena, una localidad residencial de alto poder adquisitivo. “Estamos con un promedio semanal de un poco más de 300 casos. Pero estamos testeando entre tres y cuatro veces más, y tenemos una positividad del 28%. Hay muchos testeos privados, lo que eleva la cantidad de casos positivos. Al revés que en el resto de la provincia donde el 80% se testea en el sistema público, acá la mayoría de los habitantes lo hace en el sector privado”, le dijo el intendente Mariano Campero a Infobae, quien admitió el aumento de casos.

“Pero no estamos para nada como estuvimos en octubre pasado, donde llegamos a tener a mediados de octubre 1.300 casos por semana, cuando el promedio era 500 por semana”, advirtió. Campero decidió no adherirse al teletrabajo. “Genera más daño a la economía. Buscamos un equilibrio entre la salud, la economía y la salud psicológica, especialmente de los chicos. Fuimos los primeros en cerrar en su momento, y luego los primeros en abrir también”, sostuvo.

Mariano Campero, intendente Yerba Buena,Tucumán.

“Estamos trabajando con el sistema de burbuja. Por ejemplo, hoy tenemos cerrada la oficina para tramitar las licencias de conducir porque hubo dos contagios. Y la presencialidad no es completa al 100% en las escuelas. Todo lo que es gastronomía y nocturnidad es hasta las 2 am. El problema que venimos teniendo en toda la provincia son las fiestas clandestinas y las reuniones sin distanciamiento ni barbijo”, precisó.

Con una población que llega a los 100.000 habitantes, en el departamento de Yerba Buena apenas se aplicaron 4.096 primeras dosis, que alcanzaron al 4% de la población.

El municipio bonaerense de Cañuelas es el tercero en la tasa de incidencia de los 45 listados por el Gobierno nacional, con 428 casos cada 100.000 habitantes. Pasó de 184 nuevos casos acumulados en la primera quincena de marzo a 269 la segunda del mismo mes, según cotejó Infobae de los datos publicados por el Ministerio de Salud de Nación.

Desde el Municipio a cargo de Mariana Fassi explicaron que ya habían restringido la nocturnidad hasta las 2 am el viernes pasado. “Desde el Comité de Salud ya habíamos tomado medidas que son coincidentes con las que dispuso hoy (por ayer) la Provincia. Estamos en fase 4, con 160 casos activos de COVID y una situación creciendo, como en todos los distritos, pero el sistema sanitario está respondiendo bien y la situación está controlada”.

El ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollán, expresó ayer la preocupación del gobierno provincial por un aumento “explosivo” de casos de coronavirus registrado durante los últimos días. “De golpe empiezan a entrar una enorme cantidad de casos y si esto sigue se pueden poner en jaque todos los sistemas sanitarios del país aun con todo el esfuerzo que hemos hecho y que vamos a continuar haciendo por ampliar la capacidad de camas, la capacidad de respuesta y los testeos”, señaló Gollán en una conferencia de prensa matutina.

Daniel Gollán expresó ayer la preocupación del gobierno provincial por un aumento “explosivo” de casos de coronavirus.

Por este motivo, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que Buenos Aires adoptará las recomendaciones realizadas por el gobierno nacional el domingo por la noche e incentivará el teletrabajo en el empleo público. Y anunció tres medidas con relación a la situación epidemiológica en los 110 distritos que están en fase 4 que comenzarán a regir desde hoy. Entre ellas la suspensión de todas las actividades en el horario de entre 2 y 6 de la mañana, excepto las actividades de carácter productivo y servicios esenciales, y la limitación a 10 personas para las reuniones sociales, familiares y recreativas.

Cañuelas tiene 62.921 habitantes; 6.451 personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna: el 10% de su población.

En el otro extremo, por debajo de 200 casos en términos de incidencia, se encuentran las ciudades de Deseado en Santa Cruz, Luján de Cuyo en Mendoza y Constitución en Santa Fe.

Ciudades con Razón estable pero alta incidencia

Los distritos donde el indicador de la razón permanece estable, pero es alta la incidencia son cuatro grandes urbes: las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Posadas.

La capital de Corrientes, dentro de estas cuatro ciudades, es la que mayor incidencia tiene: 450 casos cada 100.000 habitantes. Le siguen Córdoba, con 214, CABA con 209 y Misiones, con 153 cada 100.00 habitantes.

Cómo se procesó la información

La unidad de datos de Infobae elaboró una lista con los 45 distritos en riesgo epidemiológico. Luego se descargó el conjunto de datos abiertos sobre vacunación, del Ministerio de Salud de la Nación, que al día de ayer contenía datos al 28 de marzo.

Esa información se cruzó con los indicadores de Razón e Incidencia que publica el Instituto UBA-CONICET de Ciencias de la Computación.

Si quiere acceder y/o descargar la hoja de cálculo, siga este enlace.

