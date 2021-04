PJ bonaerense: la Justicia volvió a rechazar el pedido de Gray para dejar sin efecto la convocatoria a elecciones

Fernando Gray

El Juez Federal nº 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, rechazó este martes el planteo de nulidad que pidió el intendente de Esteban Echevarría y vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray , para dejar sin efecto la reunión del Consejo del Partido Justicialista del 27 de febrero último donde se votó el adelantamiento a elecciones internas con el objetivo de impulsar al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, a la presidencia del partido.

De esta forma Ramos Padilla dio por resuelto uno de los planteos que había expuesto Gray. El intendente Esteban Echevarría objetaba el modo en el que se había hecho la convocatoria para adelantar las elecciones. Consideraba arbitrario, defectuoso e inconstitucional el acto de adelantamiento de la fecha y no tener acreditado los motivos para hacerlo. El fiscal ante el Juzgado Federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Héctor Ferrara, le había dado la razón a Gray días atrás y se aguardaba por la resolución de Ramos Padilla.

En su último fallo, Ramos Padilla, sostiene que “ ha quedado acreditado que el accionante -Gray- no agotó la instancia partidaria , toda vez que no recurrió a su órgano máximo, es decir, el Congreso Provincial, a efectos de permitir la revisión, en el ámbito interno partidario, de la decisión adoptada por el Consejo Provincial, previo a recurrir a esta instancia judicial”, y que “ no se encuentra habilitada esta vía judicial ya que la acción intentada no ha sido interpuesta ante el órgano partidario competente , lo que eventualmente posibilitaría la revisión de la decisión dictada en el seno de la agrupación, y dar cumplimiento así a los requisitos legales”.

Máximo Kirchner días atrás en reunión con intendentes y con el presidente del PJ Fernando Gray

Hasta el momento, las elecciones del PJ bonaerense siguen en camino . Serán, salvo que la situación epidemiológica no lo permita, el próximo 2 de mayo y tendrá a Máximo Kirchner como uno de los candidatos a conducir el partido en territorio bonaerense. El otro será el empresario de la carne Alberto Samid quien también presentó su lista. Según el propio Samid, no fue objetada y tiene todos los avales.

El fin de semana último, Gray difundió un video bajo el lema #YoMePlanto y le envió un duro mensaje a Kircher en el marco de la disputa que mantienen por las elecciones del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires.

“Con el enorme orgullo de ser peronistas, enarbolemos el gran legado de Evita y el Gral. Juan Domingo Perón. Por eso, levantemos, hoy más que nunca, las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, expresaba Gray, en el video donde se lo observa llevando una bandera mientras de fondo se aparecen el Riachuelo, la Avenida 9 de Julio y el Obelisco, entre otras postales. Frente a la imagen de Eva Perón, mural ubicado en el edificio del Ministerio de Obras Públicas, Gray se detiene y decide subir a la terraza del mismo para flamear la bandera con la insignia del PJ. Todo es parte de un montaje digital, el intendente de Esteban Echeverría no grabó el video en el edificio histórico de la Avenida 9 de Julio.

La jugada para que Máximo Kirchner sea candidato va espejada, por un lado, en la decisión de que Alberto Fernández se haya convertido en el titular del PJ nacional y por el otro en un plan de expansión y construcción de poder propio de La Cámpora. Ante la avanzada, los intendentes peronistas del conurbano fueron sumándose a la estrategia que tiene en la ingeniería política al ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro y al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

La decisión de Ramos Padilla:

SEGUIR LEYENDO