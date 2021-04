La indignación del intendente de Chacabuco por la descoordinación en la campaña de vacunación: “Hace tres semanas que no llega ni una dosis”

Víctor Aiola, intendente de Chacabuco

Según informó el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la campaña de vacunación contra el coronavirus no se detiene durante la Semana Santa. Para continuar con la inmunización de la población, funcionan 570 puntos de aplicación distribuidos por todo el territorio y ya se asignaron más de 151.000 turnos a personas mayores de 60 años en los municipios del Área Metropolitana. Sin embargo, otros partidos todavía vienen demorados con la inoculación de los mayores de 70. Es el caso de Chacabuco, ubicado a poco más de 200 kilómetros de la Capital Federal, cuyo intendente reclamó por la “falta de planificación” y la “descoordinación” de la campaña. “Hace tres semanas que no llega ni una dosis”, denunció Víctor Aiola en diálogo con Infobae.

“Nuestro secretario de Salud (Ignacio Gastaldi Bartak) se comunicó con las autoridades provinciales y no le dieron ningún tipo de precisión de cuándo van a llegar más. Además, no nos dejan acceder a los registros, por lo que más allá de hablar con conocidos no sabemos efectivamente quiénes están vacunados” , agregó. Al no poder individualizar la aplicación de las vacunas, el jefe comunal sólo conoce las cifras generales: de los 55.000 habitantes del municipio, alrededor de 7.700 (14%) fueron inmunizados con la primera dosis y 1.650 (3%) con las dos.

En paralelo a la lentitud de la vacunación, que se encuentra detenida hace tres semanas, Aiola hizo foco en la falta de criterio para llevarla adelante: “Sentimos indignación porque después de vacunar al personal de salud, que estuvo bien, tenían que seguir por los mayores de 70 y sabemos que hay menores de 60 años que ya están vacunados”. En ese sentido, la mayor deficiencia se cristalizó en los geriátricos y con el peor final, ya que se registraron 7 muertes durante los últimos días a causa del COVID-19.

El tercer problema radica en la falta de distribución dentro del municipio. “El Gobierno provincial puso innecesariamente una sola posta sanitaria, cuando existen muchas instalaciones completamente preparadas para llevar adelante una campaña de vacunación. Además, no mandan las vacunas a cada territorio, si no que obligan a la gente a trasladarse a la cabecera, que en algunas localidades se encuentra a más de 100 kilómetros ”. Es decir que, por ejemplo, los habitantes de Rawson o de Castilla deben dirigirse sí o sí a la ciudad de Chacabuco para vacunarse.

El Gobierno espera que entre hoy y mañana lleguen un millón y medio de vacunas al país, 500.000 Sputnik V y 1.000.000 de Sinopharm (Twitter: @ceriani_pablo)

Aiola, de la Unión Cívica Radical, no atribuyó la falta de vacunas al hecho de que su gestión sea opositora a la administración provincial y nacional. “Más allá del color político, creo que hay una descoordinación total que parte del Gobierno nacional. No hay una planificación adecuada y la cantidad de vacunas que llegan a cada lugar no tiene que ver con las necesidades. Por ejemplo, a localidades que tienen 7.000 habitantes mandan un lote con 600 vacunas; acá, que tenemos 55.000, también mandan 600; y a Vicente López también. La campaña se realiza de manera espasmódica” .

“La ministra Carla Vizzotti dice que los contagios no se dan en las fábricas, ni en las aulas, ni en los trabajos, pero mandan a la casa a todo el personal estatal. Además, los mandan a hacer teletrabajo, pero dejan abierto el turismo y está todo el mundo yendo a la costa. Es contradictorio”, concluyó Aiola, quien confirmó que en Chacabuco hay “100 casos activos” de coronavirus. Asimismo, desde el comienzo de la pandemia, el municipio registró 3.075 contagios y 60 fallecidos.

En cuanto a la llegada de vacunas al país, el Gobierno aguarda la llegada de un millón y medio de dosis entre hoy y mañana. Por un lado, para este jueves está previsto el arribo de un vuelo proveniente desde China, con aproximadamente un millón de Sinopharm. A su vez, este viernes aterrizará otro avión de Aerolíneas Argentinas procedente de Rusia, con 500.000 vacunas Sputnik V. Sin contabilizar estas próximas entregas y según los datos que figuraban en el Monitor Público de Vacunación hasta este mediodía, en la Argentina se distribuyeron 5.102.345 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 4.023.017. De esta forma, 3.342.427 personas recibieron la primera dosis y 680.590 ya completaron su inmunización.

No obstante, según denunció Aiola y a pesar de los cargamentos recibidos en la última semana, las vacunas no están llegando por igual a todas las localidades.

