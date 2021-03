Alberto Fernández: “A diferencia de Macri, Horacio Rodríguez Larreta trabaja, pero no hace autocrítica sobre lo que hicieron en cuatro años”

Alberto Fernández brindó una entrevista en la que comparó a Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri. En ese sentido dijo que, a diferencia del ex presidente, el jefe de Gobierno porteño “es un hombre que trabaja”. Sin embargo, aseguró que ninguno de los dos realiza autocrítica alguna “sobre lo que hicieron” durante los cuatro años de gestión de Cambiemos a nivel nacional.

El Presidente fue entrevistado por el periodista de C5N Lautaro Maislin, quien le preguntó si notaba “diferencias” entre Rodríguez Larreta y Macri, teniendo en cuenta que el miércoles pasado, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el ex jefe de Estado no realizó publicaciones al respecto, mientras que el actual alcalde porteño publicó un video en el que habló sobre el secuestro de su padre durante la última dictadura militar. “Tal vez en eso se diferencien”, manifestó Alberto Fernández.

Luego agregó: “Pero no los veo diferenciarse en otras cosas. Sería muy bueno que las diferencias existan, no lo veo (a Rodríguez Larreta) diferenciarse sobre el rumbo que tiene que tomar la economía. No lo vi haciendo autocríticas sobre lo que hicieron en materia económica y social. Lo digo con el máximo respeto: es un hombre que, a diferencia de la opinión que tengo de Macri, es un hombre que trabaja, le dedica tiempo al trabajo, pero no lo veo haciendo ningún tipo de autocrítica sobre lo que hicieron en cuatro años”.

En relación a la historia que relató el jefe de Gobierno porteño, señaló: “El padre de Rodríguez Larreta efectivamente vivió una situación muy traumática en esos años de dictadura. Conozco el tema porque era abogado de una de las personas que estuvo involucrada en esos hechos como víctima también. Creo que los 24 de marzo hay que recordarlos porque si nos olvidamos estamos matando una parte muy trágica de la historia argentina y que no debemos repetir. Así que espero que así como hizo Rodríguez Larreta, que lo hace porque él lo vivió en carne propia, todos entiendan que hubo un sinfín de víctimas en la dictadura que nos obligan a mantener viva la memoria, para acordarte y que eso no ocurra nunca más”.

Noticia en desarrollo...