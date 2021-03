El Gobierno adelantó que no habrá vuelos de repatriación para los argentinos que salieron de la Argentina por turismo

Florencia Carignano, Directora Nacional de Migraciones

Florencia Carignano, como todos los funcionarios del gobierno nacional, está preocupada por el aumento de casos de COVID-19 que obligó a restringir vuelos y a cerrar las fronteras terrestres de Argentina para limitar la circulación y contener el avance de la pandemia. En diálogo con Infobae, la directora nacional de Migraciones dijo que “no habrá vuelos de repatriación” para los ciudadanos argentinos que están haciendo viajes de turismo en el exterior y les pidió paciencia para que se organice su regreso en vuelos comerciales de las diferentes aerolíneas que operan en nuestro país.

-¿Qué cantidad de argentinos tienen registrada en Migraciones que se fueron al exterior por turismo?

-Hay 37.250 personas. Aunque con la salvedad de que el dato surge porque esas personas declararon que se fueron por turismo. Hay alrededor de 3.000 argentinos en España; 9.356 en Estados Unidos, 5.435 en Chile, unos 7.900 en Brasil, 2963 en México y 3.700 en Panamá, por mencionar los que tienen más.

-¿Cómo se hará para que todo esa gente regrese al país?

-Todos los pasos terrestres de Argentina, que son 237, están cerrados para el turismo. Se ha dispuesto una drástica reducción de los vuelos que pasaron de 18 realizados el sábado a 7 que llegarán hoy. Y también se puede volver por vía marítima. Desde Uruguay, a través de Buquebús por vía marítima, habrá una sola frecuencia diaria. En este último caso, para poder abordar a uno de esos servicios, se le hace al viajero un testeo antes.

-¿El Gobierno hará vuelos de repatriación como el año pasado?

-Esta vez no habrá vuelos de repatriación. Le pedimos a todos los que estén en el exterior que no se desesperen. Vamos a reprogramar la llegada de vuelos para que a Ezeiza llegue uno cada dos horas. Eso se está organizando y lleva tiempo. Calculamos que ya a partir de la semana que viene van a estar regresando al país. Esta situación no es como la de marzo del año pasado cuando la pandemia sorprendió a casi todo el mundo sin previsiones. La gente que se fue del país de vacaciones asumió un riesgo. No vamos a dejar tirados a los argentinos, tienen que tener paciencia.

-¿Habrá mayores restricciones desde otros países?

-No lo descarto. Hay que analizar la situación de cada país. En todos los países limítrofes la situación es grave.

La funcionaria advirtió que no habrá vuelos de repatriación como en el 2020

-En Paso de los Libres hay un ómnibus retenido con más de 80 pasajeros. ¿Cuál es la situación?

-Tenemos que encontrarle una solución. Son 83 personas que fueron engañadas por una empresa que les prometió que iban a poder ingresar por ese lugar cuando todo el que esté medianamente informado sabe que las fronteras terrestres están cerradas desde el 25 de diciembre. Hicimos un censo de todos los que están allí y 64 se fueron antes de esa fecha a Brasil. Muchos tienen doble nacionalidad y residencia en ambos países. Contrataron el servicio para venir de Río de Janeiro, de Florianópolis, de San Pablo, tardaron un montón de tiempo pasando por muchas ciudades de Brasil y ahora, lógicamente en Paso de los Libres no quieren recibirlos. Los tenemos alojados en las oficinas de Migraciones de Paso de los Libres.

-Uno de los problemas que se plantea es testearlos allí.

-Exactamente. En Ezeiza tuvimos que armar un laboratorio para hacer los test con cerca de 50 personas. Pero es imposible establecer un laboratorio en cada paso fronterizo.

-¿Y cómo es el panorama en Uruguayana, del otro lado de la frontera?

-Está muy complicado. Es una de las ciudades con más casos de coronavirus con la cepa proveniente de Manaos, que es de las más contagiosas. Por eso recalcamos que es necesario que aquel que esté en territorio brasileño se quede en la ciudad que sea. En San Pablo, en Río de Janeiro, en Florianópolis, pero que no vaya a la frontera porque no se lo dejará ingresar a la Argentina.

-¿Están funcionando como esperaban los controles en Ezeiza?

-Se está controlando a cada uno de los pasajeros. En 5 minutos se le hace un test de antígenos y si da negativo puede irse a su casa para hacer la cuarentena obligatoria de una semana. Si le da positivo lo trasladamos a una carpa para el PCR correspondiente. Luego son alojados en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires hasta que la enfermedad pase. Detectamos 15 casos positivos, incluso uno hoy en un vuelo desde Miami. La mayoría de los de este fin de semana, 13, son de México, de Cancún y de México DF, donde la situación también es compleja.

La carpa instalada en Ezeiza donde se hacen los controles a los pasajeros que arriban desde el exterior (Gustavo Gavotti)

-¿Hubo un incidente con una persona que se negó a ser testeada?

-Sí. No quiso hacerse los controles y como se lo considera un caso sospechoso se lo trasladó a un hotel. Espero que después haya reflexionado y haya entendido que se lo debía hacer. Todo pasa por la responsabilidad. Obviamente que a veces se producen retrasos o esperas en el aeropuerto que a uno lo ponen impaciente. Hacemos todo lo más rápido que se puede. Esta persona que se negó al test de antígenos en un momento se puso muy violenta con la gente que está trabajando en el lugar, pero se lo pudo calmar.

-¿Alguno se negó a pagar los hisopados?

-Por supuesto. Fueron quienes dijeron que desconocían el sistema de ingreso al país. Tanto los controles sanitarios como el posterior alojamiento en un hotel si fuera necesario, lo debe pagar el viajero.

-¿Detectaron más declaraciones juradas o PCR truchos?

-A Migraciones le corresponde revisar las declaraciones juradas, las pruebas de PCR las analiza el Ministerio de Salud. Hallamos inconsistencias de ambos aspectos. La denuncia por los PCR donde se constataron exámenes duplicados o de otras personas, fechas adulteradas o tickets de comida adjuntados en ese campo, recayó en el juez Sebastián Casanello. Y se hizo una ampliación de esa denuncia que surgió tras una auditoría interna en el juzgado de Luis Rodríguez. Fue cuando la madre de un egresado que había viajado a Cancún se contactó con nosotros para denunciar cómo le habían hecho los hisopados a un grupo de adolescentes. El viernes hubo un allanamiento en la agencia Moon Travel que les vendió el paquete turístico y encontraron las oficinas totalmente vacías.

-¿Hasta cuándo regirá el cierre de fronteras terrestres?

-Al menos hasta el 9 de abril, los 237 pasos fronterizos, incluidos los que se habían abierto durante los últimos meses -Paso de los Libres–Uruguayana (en la provincia de Corrientes), Cristo Redentor (en Mendoza), San Sebastián (en Tierra del Fuego) y Gualeguaychú-Fray Bentos (en Entre Ríos)- quedaron cerrados para regresar al país.

SEGUIR LEYENDO: