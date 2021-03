La UOM está cerca de firmar su paritaria 2021 dentro de los parámetros que quiere el Gobierno, pero se complicó la negociación salarial de Sanidad

El titular de la UOM, Antonio Caló

El Gobierno apura la paritaria 2021 de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): empresarios y sindicalistas ya tuvieron reuniones informales y este jueves concurrirán a una audiencia ante el Ministerio de Trabajo, donde se cerraría un acuerdo salarial cercano al 32%, con cláusula de revisión en noviembre.

El gremio liderado por Antonio Caló reclamó un incremento del 35%, pero aceptaría resignar unos puntos para ubicarse dentro de los márgenes que pretende la Casa Rosada para encarrilar las paritarias 2021 dentro de la pauta presupuestaria oficial, que contempla una inflación del 29%, con el agregado de “dos o tres puntos por encima”, según lo admitió el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Falta definir en cuántos tramos se pagará el aumento salarial y si incluirá o no una suma no remunerativa. El sector empresarial estaría dispuesto a aceptar el 32%: “Lo vemos relativamente bien porque no está a tono con las cifras de la inflación”, dijeron en las cámaras patronales a Infobae.

Las anteriores paritarias de la UOM vencieron a fines de marzo de 2020, pero por las dificultades económicas que ocasionó la cuarentena obligatoria recién se firmaron el 9 de diciembre. Consistió en un aumento en dos cuotas: un 25% desde el 1° de enero de 2021 y un 10% adicional desde el 1° de febrero, con lo cual la mejora representó un 39,6% sobre los salarios básicos.

Mientras la negociación metalúrgica avanza, se empantanó la que mantienen en el sector de la salud y podría derivar en medidas de fuerza. Luego de un primer encuentro cargado de tensión, las cámaras del sector de los prestadores insistieron en que no pueden afrontar un aumento salarial para este año y por eso se canceló la reunión del jueves pasado con dirigentes del gremio de Sanidad.

Las cámaras empresariales, agrupadas en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), advirtieron a los dirigentes gremiales de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que con “un retraso del 50% en los valores de las prestaciones y los aumentos de costos es imposible para el sector prestador afrontar aumentos salariales porque, si no fuera por el ATP y el REPRO, muchas empresas no podrían pagar ni siquiera los sueldos actuales”.

El sindicato de Carlos West Ocampo y Héctor Daer reclamó actualizar las remuneraciones de la paritaria acordada en 2020 completando los montos que se habían otorgado hasta marzo. Eso representa un incremento salarial de entre el 14% y el 16%, según el convenio.

Tanto la UOM como Sanidad son dos de las paritarias que el Gobierno monitorea de cerca y que necesita acelerar para dar señales previsibles en materia salarial. Hasta ahora, abrió la serie de acuerdos para 2021 la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, que firmó un 29% de incremento, más una actualización salarial del 2,1% para 2020 y una cláusula de revisión en septiembre y noviembre.

El gobierno nacional y los gremios docentes acordaron a fines de febrero un aumento salarial del 34,6%, que se pagará en tres cuotas: marzo, julio y septiembre. De esta forma, el salario inicial docente, de $27.500, subirá a $31.000 en marzo, a $34.500 en julio y a $37.000 en septiembre.

A principios de marzo, el sindicato de los encargados de edificios, cuyo titular es Víctor Santa María, cerró su paritaria 2021 dentro de los parámetros que busca el Gobierno, al firmar con las tres cámaras del sector un 32% de aumento salarial en cuatro tramos (7% en abril, 10% en julio, 10% en octubre y 5% en febrero de 2022) y el compromiso de ambas partes de reunirse en septiembre.

Hace una semana, por otra parte, se acordó un 32% de aumento salarial para los trabajadores de AySA luego de las negociaciones entre la presidenta de la empresa, Malena Galmarini, y el líder del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri.

En esos días también se alcanzó el acuerdo salarial para 2021 de la Unión de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour: el incremento será del 30% para los salarios básicos en tres tramos (10% en marzo, 10% en junio y 10% en agosto), con cláusula de revisión en octubre.





