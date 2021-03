Luego de los bancarios, el sindicato de encargados de edificios firmó la paritaria 2021 dentro de las pautas que busca el Gobierno

Los encargados de edificios recibirán un 32% de aumento salarial

Después de la Asociación Bancaria, el sindicato de los encargados de edificios cerró su paritaria 2021 dentro de los parámetros que busca el Gobierno: firmó con las tres cámaras del sector un 32% de aumento salarial en cuatro tramos (el último, en febrero de 2022).

Si bien el porcentaje correspondiente a este año tranquiliza a los funcionarios, el monto acordado encarecerá las expensas en medio del esfuerzo oficial por controlar los precios y las tarifas para que evitar que suba la inflación y perjudique al Frente de Todos en las elecciones legislativas.

El Sindicato Unico de Trabajadores de Renta y Horizontal (SUTERH), que encabeza Víctor Santa María, pactó con los empresarios del sector un incremento del 7% en abril, 10% en julio, 10% en octubre y 5% en febrero de 2022 y el compromiso de ambas partes de reunirse en septiembre próximo para analizar una corrección en caso de que la inflación siga en ascenso.

El Gobierno procura que las paritarias de este año no se aparten de la pauta presupuestaria oficial, que contempla una inflación del 29%, aunque lo que le interesa es que los aumentos no superen ese porcentaje en el año calendario , de enero a diciembre, y no objetará las subas que sean pactadas como revisión de 2020 o como anticipo de las discusiones salariales de 2022.

El titular del Sindicato Unico de Trabajadores de Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María

En el caso de las paritarias del SUTERH, si se considera el período enero-diciembre, el aumento llega al 27%, ya que el 5% restante se otorgará recién en febrero del año próximo. Algo similar sucedió con el acuerdo de la Asociación Bancaria: firmó un 29% de incremento para este año más una actualización salarial del 2,1% pendiente para 2020, además de una cláusula que prevé revisiones en septiembre y noviembre para compensar un eventual desfase respecto de la inflación.

El acta firmada por el gremio de Santa María y las cámaras destaca que en el último acuerdo salarial, del 4 de agosto pasado, se habían comprometido a revisar el aumento en noviembre de 2020, pero que finalmente la fecha se pasó para febrero de este año. Y aclara: “Analizando las remuneraciones actualmente vigentes, el incremento del 6% previsto para este año 2021 según el acuerdo salarial anterior, el devenir de la economía que se traduce en la pérdida del poder adquisitivo del salario así como el impacto que pudiera ocasionar un aumento salarial en el sector empleador, las partes concuerdan en la necesidad de realizar una revisión de las pautas salariales actuales”.

Las cámaras firmantes por el sector empleador de la paritaria del SUTERH son la Unión Administradores de Inmuebles, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal.

Durante la primera reunión del acuerdo de precios y salarios, el Gobierno aseguró a los sindicalistas que no habrá techo para las paritarias 2021 y que el objetivo es buscar “acuerdos políticos” que incluya a los empresarios para ponerles límites a las alzas de precios y aplacar la inflación.

El Gobierno dijo que no habrá topes en las paritarias durante la primera reunión del acuerdo de precios y salarios

Los funcionarios afirmaron que la intención es que los salarios se ubiquen dos o tres puntos por encima de la inflación, aunque el ministro de Economía, Martín Guzmán, habló sobre necesidad de adecuar las variables macroeconómicas a una pauta que no debería superar el 30%.

Luego de la primera paritaria 2021, correspondiente a la Asociación Bancaria, alineada con el Gobierno, el Presidente recibió a su titular, Sergio Palazzo y luego publicó en Twitter un sugestivo respaldo: “Celebro que en pleno funcionamiento de paritarias libres, bancarios y bancarias bajo el liderazgo de Sergio Palazzo hayan logrado un acuerdo que no sólo atiende aspectos salariales ventajosos, sino que ofrece un enorme avance en materia de derechos vinculados al género”.

Por su parte, Palazzo declaró: “Todos los gobiernos tratan de fijar algún parámetro a las paritarias. No nos tiene que asustar. Los dirigentes sindicales hacemos lo que tenemos que hacer”. Y admitió: “Si bien firmamos un acuerdo que va en línea con lo que se presume de inflación en el presupuesto, resguardamos a los trabajadores con dos cláusulas de revisión para poder seguir discutiendo el poder adquisitivo y, si es posible, mejorarlo”.

Esta semana también la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQyP) acordó un aumento salarial en concepto de revisión de las paritarias 2020: consistió en una suba del 17% en el salario básico, en dos tramos de 8,5% (en marzo y abril) y una suma no remunerativa equivalente al 8,5% del sueldo para cobrar en enero y en febrero.

SEGUIR LEYENDO: