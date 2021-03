Patricia Bullrich habló sobre la salida de Losardo: “Alberto Fernández evidentemente no tiene la fortaleza para defender a su equipo”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que Alberto Fernández es un presidente “casi invisible”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que Alberto Fernández “es un presidente casi invisible” que “evidentemente no tiene la fortaleza de defender a su equipo”.

En una entrevista con TN, la ex ministra de Seguridad planteó que “ante los intentos de avance del oficialismo sobre las instituciones no cabe otra actitud que ser firme” porque, de no ser así, la Argentina correría “un riesgo muy fuerte de salir de los márgenes de la Constitución Nacional”.

En ese sentido, señaló que el hecho de que el senador Oscar Parrilli impulse una comisión “que quiere investigar e interrogar a los jueces” está “fuera de toda lógica”. Y agregó que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, “dijo que eso era inconstitucional y voló”.

“No se la escuchó mucho (a Losardo) durante estos meses, tuvo un muy bajo perfil. La única vez que habló dijo algo correcto: ‘Esa comisión es inconstitucional’. Y duró 24 horas” , explicó.

Ante la consulta sobre quién considera que desplazó a la ministra, Bullrich no dudó en señalar que la “borró Cristina Kirchner”, pero también Alberto Fernández. “El presidente evidentemente no tiene la fortaleza de defender a su equipo. No ha tenido una personalidad clara sobre cuál es el plan que él defiende” , dijo.

“Yo no digo que gobierna Cristina, sino que tenemos un presidente casi invisible, que no sabemos muy bien qué quiere hacer, hacia dónde va”, aseguró la presidenta del PRO. Y agregó: “Frente a eso, una vicepresidenta con una historia fuerte genera la idea de que ella gobierna. Lo que veo es una situación de un presidente débil, de un desgobierno”.

Bullrich visitó Formosa para denunciar el accionar del gobernador Gildo Insfrán

Por otro lado, se refirió a las protestas en Formosa en contra de la decisión del gobernador Gildo Insfrán de volver a la Fase 1 del aislamiento y aseguró que “los organismos de derechos humanos no se pueden llamar más así, son organismos kirchneristas porque solo defienden a los kirchneristas” .

En esa provincia se repiten las protestas para repudiar la gestión de la pandemia y los comerciantes pidieron que los dejen trabajar con protocolos. Una importante porción de la población de la capital ya no está cumpliendo las disposiciones sanitarias dispuestas por el Gobierno provincial. En la gestión de Insfrán circula la frase “ni un paso atrás”, pero la presión del sector privado formoseño es cada vez mayor.

“Si uno no es kirchneristas y le violan los derechos humanos, los organismos se callan la boca. En Formosa no dijeron nada. Cuando uno es selectivo deja de ser una organización de los derechos humanos”, afirmó Bullrich. Sin embargo, aclaró que más allá de todas estas críticas siempre valorará el “rescate de los nietos”.

En el plano electoral, Bullrich reconoció que Juntos por el Cambio tuvo “muchos problemas económicos” cuando fue gobierno y explicó que ahora la coalición está atravesando una etapa de “reconsideración” para poder volver al poder.

Cuando le preguntaron concretamente si esto significaría un retorno de Mauricio Macri, Bullrich contestó que “va a volver Juntos por el Cambio”. “No me parece que hoy nuestro tema esté centrado en las personas sino en la construcción de una coalición. Es con Macri, con la UCR y la Coalición Cívica y con más sectores”, señaló.

También insistió en que la coalición debe ampliarse incluso a los sectores que “entraron al gobierno y hoy están desilusionados, como los que votaron a Roberto Lavagna y algunos de los que votaron a Sergio Massa”.

