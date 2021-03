Marcela Losardo presentará su renuncia al Ministerio de Justicia y será embajadora argentina ante la Unesco

Marcela Losardo

Luego de que ayer Alberto Fernández anunciara que Marcela Losardo le había manifestado su intención de dejar el Ministerio de Justicia, la funcionara ya decidió presentar su renuncia en las próximas horas y aceptar el ofrecimiento del Presidente de ser la embajadora argentina en la Unesco.

Según confirmaron a Infobae fuentes del gobierno nacional, la ministra se mantendrá en su cargo hasta que el jefe de Estado defina al reemplazante, algo que aún no tiene decidido.

Alberto Fernández trabajó todo el día en Casa Rosada pero todavía no da a conocer el nombre del nuevo ministro. Ya quedaron descartados Marcelo Fuentes y Aníbal Fernández, dos dirigentes que habían circulado en los despachos del Senado y de Balcarce 50.

Por ahora, la opción más firme es Martín Soria ya que Ramiro Gutiérrez estaría descartado por no contar con el aval de Cristina Kirchner.

Marcela Losardo llegará a la Unesco, en París, en las próximas semanas, en donde ocupará el lugar que dejó vacante Fernando “Pino” Solanas, quien murió el 6 de noviembre pasado luego de permanecer internado varias semanas por coronavirus.

En una entrevista ayer con el canal C5N, Alberto Fernández había adelantado que Losardo dejaría la cartera de Justicia: “Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya. Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante”.

Alberto Fernández junto a Marcela Losardo

Allí, el Presidente también reconoció que los dos nombres en estudio para su reemplazo eran Soria y Gutiérrez, aunque hoy el diputado rionegrino ganó más terreno, confiaron a este medio.

Fernández se encargó de dejar en claro que la elección de Soria no sería para complacer a Cristina Kirchner y recordó viejas disputas entre el legislador y el espacio que lidera la Vicepresidenta: “Lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos. Y lo que los atormenta es que Cristina y yo tengamos una mirada común sobre lo que pasa en la justicia y los dos tenemos esa mirada común con una diferencia: ella tiene un padecimiento que yo no. Pero es la única diferencia. Ella lo padece. pero el diagnóstico es exactamente el mismo. Y eso no lo toleran. Lo primero que hacen es decir que Soria es kirchnerista. Su hermana votó el desafuero de De Vido. Los Soria no son precisamente eso. Lo hacen para generar inquina entre Cristina y yo”.

Durante la jornada de hoy, en Casa Rosada reinaba la preocupación luego de la entrevista del Presidente. Muchos funcionarios consideran que la salida de Losardo representa un golpe para el círculo albertista y creen que esta decisión debilita al mandatario frente a la oposición.





La sensación entre los sectores moderados era de “derrota”. Pero aclaraban que el adversario no era La Cámpora, sino la propia forma de desenvolverse de la administración nacional. La autocrítica apuntaba a la forma en que se desarrolló y comunicó la salida de Losardo.

A partir de ahora, se espera una radicalización del Gobierno frente a la Justicia, en sintonía con el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Ayer, el Presidente ratificó su alineación con Cristina Kirchner: “Yo dije lo que toda mi vida dije de la justicia y cuando terminé de hablar los títulos de los diarios fueron que Alberto se kirchnerizó. Soy uno de los fundadores del kirchnerismo”.