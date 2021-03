Fernando Gray frente al avance de La Cámpora en el PJ bonaerense: “No podemos permitir las imposiciones y la prepotencia”

Fernando Gray, vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires e intendente de Esteban Echeverría

Cuando el nombre de Máximo Kirchner empezó a sonar con fuerza dentro del PJ bonaerense, el vice del Partido, Fernando Gray, optó por el silencio. Se mantuvo lejos de cámaras y micrófonos evitando que cualquier frase en caliente pudiese generar rispideces en el peronismo. Pero le molestó la decisión que le trasladaron desde Casa Rosada: el hijo de Cristina Kirchner debería asumir como titular del PJ provincial.

Gray respetó el silencio pero utilizó varios recursos simbólicos para manifestarse en contra de la imposición de la cúpula del Frente de Todos de adelantar los comicios para allanar la llegada de Máximo Kirchner a la conducción del peronismo bonaerense. Desde una campaña de forestación con la frase “Yo me planto”, hasta una frase de Hugo del Carril, el intendente de Esteban Echeverría apeló al doble sentido para fijar su postura. “Me quisieron ver caer, pero mirá como me levanté, me quisieron ver abajo, pero se olvidaron que me planto” : la frase es de la artista Luli Camp, pero forma parte del fragmento de la canción que compartió Gray en sus redes sociales este sábado. “Los jóvenes también se plantan y no bajan los brazos”, añadió el jefe comunal agradeciendo la colaboración de la cantante.

En diálogo con Infobae, Fernando Gray dejó a un lado los mensajes subliminales, y luego de que el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazara la medida cautelar que presentó para suspender las elecciones en el PJ, adelantó que recurrirá a la Cámara Nacional Electoral para intentar detener el avance de La Cámpora en el peronismo: “No podemos permitir las imposiciones y menos la prepotencia”.

-¿Cómo sigue la disputa legal por las elecciones del PJ bonaerense?

- Hicimos una presentación impugnando una reunión del consejo del PJ que pretende adelantar las elecciones internas, cuando el Partido tiene mandatos hasta diciembre. Creemos que es inoportuno por distintos motivos: desde cuestiones formales hasta la importunidad de realizar internas en medio de una pandemia. Si no, tenemos una cuarentena selectiva: para algunas cosas sí, para otras no. Movilizar cientos de militantes del PJ en medio de una pandemia no corresponde, y entendemos que se debe respetar el cronograma del Partido. Por eso presentamos ante el Juzgado Federal Nº1 a cargo de Ramos Padilla una impugnación de una medida de no innovar. El juez no ha dado lugar con lo cual nosotros nos estamos presentando el día martes con un recurso en la Cámara Nacional Electoral.

El video que compartió Fernando Gray en sus redes sociales apunta de manera implícita a la interna del PJ bonaerense

- Más allá de la situación epidemiológica y de la formalidad del modo en que se convoca a elecciones, deben haber otras diferencias...

- Las diferencias no son solo formales, son diferencias de fondo: cómo entendemos la política, la gobernanza pública.... yo creo en la apertura basada en el debate de ideas, de proyectos, de propuestas, en ampliar la base de participación. Bajo ningún punto de vista creemos que puede existir una postura hegemónica que impida la existencia de distintas opiniones. No podemos permitir las imposiciones y menos la prepotencia. Debe haber diálogo y consenso. El peronismo es mucho más que una organización, mucho más amplio, no estamos discutiendo una interna del PJ únicamente, estamos discutiendo una forma de hacer política en los años que vienen por delante donde yo pido respeto a las instituciones, ya que mal podemos gobernar sino respetamos la institucionalidad de nuestro propio partido.

- ¿Tensó tu relación con el resto del oficialismo? ¿Pensaste en dejar el Frente de Todos? Considerando que los intendentes peronistas no se meterieron en la interna o se alinearon públicamente con la postura de Alberto Fernández de apoyar la candidatura de Máximo Kirchner.

- Yo voy a bancar y a sostener a este presidente, al gobernador, a mi proyecto y al frente del cual he sido un artífice junto a Gustavo Menéndez. Hace dos años nadie creía en la unidad del peronismo, sin embargo la logramos, y fundamentalmente la logramos en la provincia de Buenos Aires. Hay una cuestión que estudia la Ciencia Política de las mayorías silenciosas y las minorías bulliciosas. Acá hay una inmensa mayoría que no tiene voz en este momento o expresión. Yo vengo a ser la expresión de cientos de miles de militantes del PJ, y no solo del Justicialismo, del campo nacional y popular que no quieren atropellos, que no quieren avasallamientos, que quieren participar, que quieren unidad y renovación, pero no a cualquier precio. Es la voz que represento y de la cual me siento muy respaldado por las numerosas expresiones de apoyo que tengo. Del resto de los dirigentes cada uno sabe su postura y cómo responden a su electorado.

Eran otros tiempos. Máximo Kirchner y Fernando Gray antes de la disputa por el PJ bonaerense

- Pero si Alberto dice “hay que bancar a Máximo”, ¿quiénes y cómo se le pueden plantar?

- Yo respeto a mi presidente porque lo elegí yo, y lo siento mí presidente, pero yo tengo mi postura: lo que planteo es que integro un frente que debe tener debate de ideas, proyectos y propuestas. Si realmente es un frente que permite el debate de ideas y de propuestas, debe permitir las disidencias y yo creo que se debe respetar el cronograma del PJ.

- ¿Te ofrecieron algo para que declines tu postura?

- Si fuera una discusión de cargos sería mucho más simple, yo no estoy discutiendo cargos. Estamos discutiendo esto desde noviembre y me comprometí a no hacer declaraciones públicas, hasta tanto avanzasen con esto. Como han avanzado, prudentemente y con mucha responsabilidad para cuidar al Frente de Todos y al presidente, es que hago escasas declaraciones. Pero creo que es el momento de plantar posición , por eso hemos hecho cosas simbólicas como la campaña “Yo me Planto”. Lo más importante es trabajar en sintonía con la sociedad, están planteando una discusión política y lo que la gente necesita es que nos ocupemos de la inflación, de las cuestiones económicas, del desempleo, de la seguridad, seguir trabajando en la vacunación de millones de argentinos, ver cómo van los chicos a las escuelas. Esas es la prioridad para mí, y no deberíamos perder un solo segundo en este tipo de cuestiones.

- ¿Hablaste con alguien del Gobierno?

- Me han llamado de todos los sectores importantes de la Argentina, ahora por exclusión no he hablado ni con el presidente, ni con la vice, ni con Máximo.

- ¿Con Santiago Cafiero, con “Wado” de Pedro, tampoco?

- Si, he hablado con alguno de ellos pero son conversaciones reservadas y tengo los valores del peronismo así que me las reservo para mí.

- ¿De Nación tuviste algún llamado estos días después de presentarte ante Ramos Padilla?

- Si, y muy respetuoso. Intercambiamos ideas, expuse mi pensamiento y encontré respeto. Eso es importante. Lo que estamos discutiendo acá es el respeto de las instituciones y a sus representantes, podemos coincidir o no, quién me llama puede tener una postura, yo tengo otra pero nos escuchamos, hablamos y nos respetamos. Eso es fundamental.

- La persona que te llamó, ¿es más afín a Alberto o a Máximo?

- No importa, yo hablo con quien tengo que hablar, sé muy bien lo que digo y lo que represento. Sé lo que hablo y lo que escucho también, tengo muy claro a dónde quiere ir el peronismo, que estamos gobernando en un momento muy difícil del país y de la provincia, que hay que redoblar el esfuerzo y yo voy a ser un artífice, como lo he sido toda mi vida, de la unidad. Pero hay que respetar al partido, la doctrina, las banderas, el país y las instituciones. Hay una actitud de plantarse de la sociedad, de plantarse frente a la injusticia, frente a la prepotencia, las imposiciones. La gente se planta y se va a seguir plantando. Anhelo que los planteamientos los hagamos de forma ordenada, pacífica, como todas las democracias modernas. Expresemos nuestra opinión en el ámbito que corresponde.

- ¿Cuál es la urgencia de adelantar los comicios internos? ¿La lectura tiene que ver con las Legislativas?

- No me corresponde a mí explicarlo. Los que quieren adelantar las elecciones que expliquen por qué hay que adelantarlas en medio de una pandemia, cuando todo haría suponer además que en el segundo semestre, después de julio, gran parte de la población estaría vacunada y sería más razonable hacer una interna. Hacerla en este momento con la cantidad de problemas que tenemos en el país es estar desfasado de la realidad del país. El juez debe consultar cuál es la urgencia de convocar a elecciones, ¿por qué ahora? Nadie me sabe explicar por qué hay que adelantar las elecciones y convocarlas ahora si tenemos cambios de autoridades en diciembre.

