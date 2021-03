Formosa: organizaron un cacerolazo tras la represión de la policía a los manifestantes contra la vuelta a la Fase 1

Tras la represión a manifestantes en contra de regresar a la Fase 1 en Formosa por la aparición de 17 nuevos casos de COVID-19, cientos de ciudadanos de la capital formoseña salieron a las calles a denunciar lo que había ocurrido y organizaron un cacerolazo. En las imágenes que se viralizaron por las redes sociales se observa a cientos de personas reclamando por la violenta represión policial ordenada por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

Con banderas argentinas, aplausos, bocinazos, los ciudadanos se volvieron a manifestar más allá de que en esa ciudad se decretó un toque de queda debido al aumento de contagios de cornavirus. En uno de los vídeos que subió a las redes sociales la concejala de la UCR Celeste Ruíz Díaz, quien había sido detenida en enero pasado tras reclamar por las irregularidades en los centros de aislamiento de COVID-19, se oberva como parte de la población reclama y denuncia lo que ocurrió en la tarde de hoy y exige no volver a la Fase 1.

Si bien las protestas comenzaron ayer por la noche en la puerta de la gobernación, este mediodía la situación se puso más tensa con la aparición de los efectivos de seguridad, que intentaron que los manifestantes depusieran su actitud con palazos, balas de goma y gases lacrimógenos.

En el enfrentamientos, varios jóvenes y mujeres resultaron heridos y subieron sus fotos a las redes sociales para denunciar esa brutal represión. “Los comerciantes queremos trabajar sin restricciones. Nos cortan el horario y tenemos que cerrar a las 21. No nos dejan trabajar tranquilos”, dijo al canal TN una mujer. “Hacen lo que quieren. Los comerciantes no tenemos sueldo fijo. Si no vendemos, no tenemos plata. No vivimos del Estado ni de planes”, se indignó mientras detrás de ella se observaba una batalla campal.

Por su parte, Gabriela Neme, concejala de Formosa por el peronismo disidente al gobernador Gildo Insfrán, fue golpeada violentamente por la Policía de Formosa en medio de las protestas. La mujer denunció que la Policía local le disparó seis balazos de goma mientras protestaban.

Tuit de la mujer tras ser atacada

Así lo denunció Neme en su cuenta de Twitter. “Así se maneja @insfran_gildo. Nos lastimaron, pero la violencia no va a callar nuestro grito de libertad. Hoy estoy más fuerte que nunca para seguir poniéndome del lado de la gente. #NoNosCallamosMas”, escribió la mujer.

En una entrevista con TN, Neme detalló: “Tengo seis balas de goma en el cuerpo. Hoy fue un ataque contra la dignidad de un pueblo que se puso de pie. Tuve que ir al hospital, me sacaron un hombro de lugar de un palazo. A mi hijo también le pegaron una bala de goma cerca de una cicatriz que tiene en la carótida, donde fue operado el año pasado”.

También, en medio de la represión tras las protestas, la Policía provincial arrestó al menos a una periodista e hirió con balas de goma a otro trabajador de prensa. A partir de la detención y la violencia ejercida por la fuerza de seguridad, ADEPA Y FOPEA reclamaron su liberación y se expresaron en contra de la situación que se vive por estas horas en la provincia.

Ante esta tensa situación, el gobierno de Insfrán tuvo que salir a explicar la situación y se defendió. Jorge Abel González, ministro de Gobierno de Formosa, el funcionario con más poder de la gestión de Insfrán, se expresó sobre los hechos violentos ocurridos en la provincia: “Un grupo de personas de la ciudad de Formosa, disconformes con las decisiones sanitarias, recurrió a la violencia extrema para realizar sus reclamos al igual que lo hicieran en la tarde de ayer. Nada justifica este tipo de acciones violentas. Llamamos a la reflexión e invitamos a que todos sus reclamos los realicen de manera pacífica”.

La manifestación de esta tarde

Una vez que la situación que la situación escaló a nivel nacional, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, emitió un polémico comunicado tras la violenta represión a la protesta contra el regreso del confinamiento por el coronavirus, al responsabilizar por los hechos a “los medios hegemónicos, los manifestantes y la oposición” y advertir sobre la existencia de una presunta “campaña de desprestigio” contra el régimen del caudillo peronista.

“La permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos, y la violencia desmedida de algunos manifestantes —que hoy incluso intentaron ingresar a la Casa de Gobierno provincial—, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta”, arrancó el comunicado del organismo.

Además, advirtió que “las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia, en el contexto de protestas en un marco de pleno respeto de los derechos humanos”.

“Después de los hechos, la Secretaría de Derechos Humanos se mantuvo en comunicación con las autoridades provinciales y con organismos de derechos humanos locales para monitorear la situación de los heridos y los detenidos. El gobierno de Formosa se comprometió a iniciar investigaciones acerca del uso desmedido de la fuerza por efectivos de la policía provincial”, consigna el parte de prensa.

