Alberto Fernández: “Con Cristina y Ginés terminamos en una lista de vacunados vip como si lo hubiéramos hecho a escondidas”

El presidente Alberto Fernández retomó este viernes la polémica por los vacunados vip al encabezar un acto junto a Axel Kicillof y otros funcionarios en la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Estado recordó que algunos sectores de la oposición habían planteado reparos sobre la calidad de la vacuna rusa Sputnik V. Por ese motivo, pretendía ser uno de los primeros en inocularse para generar confianza en la ciudadanía pero no podía hacerlo porque la fórmula aún no había sido recomendada para mayores de 60 años.

“ Entonces le pedí a Axel (Kicillof) que se la diera él y fue el primero que se vacunó. Después, cuando fue autorizada, me vacuné yo, Ginés, Cristina... No me pregunten cómo, pero terminamos en un listado de vacunados vip como si lo hubiéramos hecho a escondidas y lo único que hicimos es mostrarle al público para terminar con la difamación que decía que no era confiable la vacuna ”, aseguró.

La frase marca el discurso zigzagueante que ha mantenido el Presidente sobre el tema. Luego de haber echado a su ministro de Salud Ginés González García por el escándalo, este viernes intentó reivindicar su gestión de la pandemia en contraposición a la actitud que tuvieron algunos referentes de Juntos por el Cambio.













Noticia en desarrollo