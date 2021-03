La nómina de afortunados finalmente incluyó al periodista Pablo González, quien declaró que también fue vacunado al ser convocado por los directivos del hospital San Felipe. González es sobrino-ahijado del ex ministro Ginés González García. “Me anoté el 9 de enero y me llamaron el 13 de enero. Fui al vacunatorio del hospital San Felipe de San Nicolás. Mi esposa también se anotó un día antes que yo, y la vacunaron. Ella tiene 47 años. Me dieron un turno, fui y me vacuné”, dijo el periodista de 57 años y jefe de redacción del diario El Norte.