Federico Otermín: “De la mano de la reactivación y el operativo de vacunación, vamos a reconstruir la Provincia”

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, aseguró que “de la mano de la reactivación y el operativo de vacunación, vamos a reconstruir la Provincia”.

Sus declaraciones fueron realizadas durante la apertura de sesiones legislativas encabezada por el gobernador Axel Kicillof este lunes, donde Otermin también manifestó estar orgulloso de acompañar al mandatario provincial “en este desafío de reconstruir y transformar” el distrito más grande del país.

Tras el discurso inaugural brindado por Kicillof, el titular de la Cámara baja destacó que “2020 fue un año atípico y difícil” y que “desde la Cámara de Diputados logramos generar los consensos necesarios para enfrentar la pandemia y comenzar a saldar deudas históricas”.

“Como bien marcó Axel, estos meses tan duros no mataron nuestros sueños. Este año, la reactivación económica y la vacunación son las dos prioridades que nos guían, y están íntimamente vinculadas”, añadió Otermín.

Asimismo, resaltó que “con recursos diezmados, nuestro gobierno bonaerense en articulación con Alberto (Fernández), Cristina (Fernández de Kirchner) y los 135 intendentes e intendentas, nos hicimos cargo de la pandemia”.

“Valió la pena invertir en el sistema de salud y cuidar nuestro entramado productivo y social. La tríada formada por el pueblo solidario, un gobierno protector y un Estado presente es lo que nos va a permitir ponernos de pie”, ponderó el diputado.

Otermín en el recinto junto al gobernador Axel Kicllof y la vicegobernadora Verónica Magario

En este sentido, Federico Otermín destacó “la tarea del Ministerio de Salud, que presiden Daniel Gollán y Nicolás Kreplak; y del Ministerio de la Producción, la Ciencia y la Innovación Tecnológica, que encabeza Augusto Costa”.

En la previa de la asamblea legislativa, Otermín no solo recibió a Kicillof en su despacho sino también a la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y el senador provincial lomense Adrián Santarelli.

Durante la sesión, el gobernador enfocó su discurso en realizar un balance positivo de su gestión de la pandemia del coronavirus. También hizo varios anuncios y expresó varias críticas a lo hecho por María Eugenia Vidal durante los cuatro años de su gobierno.

Luego, sin mencionarlo, hizo referencia al Vacunatorio VIP que se instaló en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas: “Tenemos que tener bien claro quien se vacunó para aplicar una segunda dosis. Esto nunca se ha hecho. Por lo que ocurrió hemos agregado un botón en la página para denunciar a aquellos que consigan la vacuna cuando no corresponda o que mientan. Va a ser muy difícil, advierto, ver si alguno de ellos no tiene un certificado genuino pero no pienso contratar a la Interpol para que esté al lado de cada jeringa. Habrá una declaración jurada, lo miraremos con detalle, pero tenemos que vacunar a la provincia de Buenos Aires”.

Sobre este último punto, anunció que en la web oficial Vacunate habilitaron un “botón” para denunciar irregularidades en el Plan de Vacunación y que cada denuncia recibirá un seguimiento pormenorizado por un equipo de profesionales que integran la Jefatura de Gabinete.

Y esta mañana, en conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco anunció que también está disponible la opción 3 de la línea 148, “donde un operardor va a atender y tomar la denuncia, previa certificación de la identificación con el número de DNI y número de trámite”.

“Vamos a llamar a esa personas para que nos den toda esa información y averiguar si es una denuncia real”, precisó el funcionario provincial en sintonía con lo anunciado por Kicillof.

