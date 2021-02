A pedido de Cristina Kirchner, pasaron la audiencia de Casación por la causa “dólar futuro” para el 4 de marzo

Cristina Kirchner y Axel Kicillof en un acto en La Plata (Aglaplata)

A pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la Cámara Federal de Casación Penal pasó para el 4 de marzo la fecha de la audiencia que hará en ese tribunal para escuchar los argumentos que definan si se avanza o no con el juicio oral de la causa dólar futuro, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Es que la fecha fijada ayer, cuando salió la resolución, era el 1 de marzo, a las 12 del mediodía. Ese día es clave para la política. Es el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, donde Cristina Kirchner preside el Senado. Fue por eso que el abogado Carlos Beraldi, defensor de CFK, insistió en que “tal como lo hiciera saber, es interés de mi representada y del suscripto tomar parte en forma oral en la diligencia procesal aludida, razón por la cual debo solicitar a Vuestra Excelencia que se sirva reprogramar la fecha establecida”.

“Ello así, por un lado, pues como es de público y notorio, el día en cuestión se llevará a cabo la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, evento en el cual la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en su carácter de Vicepresidenta de la Nación, deberá tomar parte”, dijo. Por otro lado, dijo Beraldi, los lunes y martes interviene en las audiencias del juicio oral por la obra pública, en donde la vicepresidenta es acusada de asociación ilicíta.

En ese marco, el juez Daniel Petrone, presidente de la Sala I de Casación, reprogramó la audiencia para el 4 de marzo, a las 10.30. Así las cosas, solo cambia la fecha. El fondo de la cuestión es el mismo: que las partes den a conocer los argumentos sobre si el caso dólar futuro debe avanzar hacia juicio oral.

Tal como reveló Infobae el jueves, Cristina Kirchner y Axel Kicillof pidieron estar presentes para participar en forma activa de la audiencia. Y la vicepresidenta reclamó la autorización para que los medios periodísticos puedan escuchar la audiencia, que se hará por videoconferencia.

La defensas plantean un cuestión clave: la pericia que en agosto pasado determinó que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo para ser utilizado por el BCRA como “herramienta de control la estabilidad monetaria y cambiaria del país”, que no se verificó vulneración a la normativa que rige las operaciones a término en los años 2015 y 2016 y que los balances de 2015 y 2016 arrojan que no hubo pérdidas para Estado Nacional: “Las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”, señaló el estudio.

Con eso, las defensas de los ex directores del BCRA reclamaron su sobreseimiento ante el Tribunal Oral Federal 1. El fiscal Diego Velasco pidió avanzar al juicio oral. El juez Adrián Grümberg estuvo de acuerdo con el cierre de la causa pero los jueces José Michilini y Ricardo Basílico no y fijaron una audiencia para fines de noviembre con vistas a analizar la prueba nueva, es decir, la pericia. Grümberg terminó excusándose porque creía que no hubo delito y en su lugar ingresó la jueza Gabriela López Iñiguez para reemplazarlo.

Con esta decisión fueron Cristina Kirchner y Axel Kicillof los que reclamaron en noviembre pasado su sobreseimiento, una definición que deberá dar Casación.

La última vez que Cristina Kirchner declaró en tribunales fue el 2 de diciembre de 2019, una semana de jurar como vicepresidenta, cuando fue indagada en el juicio por la obra pública, insistió en hablar de la persecución judicial durante el Gobierno de Mauricio Macri y cerró diciendo: “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”.

