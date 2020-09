Dólar futuro: un pedido de sobreseimiento podría beneficiar a Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Cristina Kirchner y Alberto Fernández (foto EFE)

El titular del Banco Central Miguel Angel Pesce, junto a un grupo de ex directivos de esa entidad durante el kirchnerismo, le pidieron formalmente al Tribunal Oral Federal 1 que dicte sus sobreseimientos en el juicio oral por la causa “dólar futuro”, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Se trata del expediente en donde está acusada la vicepresidente Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, quienes no firmaron la presentación de sus compañeros de causa. Sin embargo, si el caso se cierra para los ex funcionarios, también se cae para el resto.

El fiscal Diego Velasco había pedido al Tribunal Oral Federal 1 que se fijara la fecha del inicio del juicio oral. Pero las defensas reclamaron este miércoles a los jueces que llamen a una audiencia, previa al juicio oral, para escuchar a los expertos que elaboraron el peritaje oficial en donde se concluyó que que la operatoria de dólar futuro que se llevó adelante en 2015 no generó perjuicio para el Estado. Ahora, serán los jueces Adrián Grümberg, José Michilini y Ricardo Basílico los que tienen que resolver los pasos a seguir.

Los acusados sostuvieron que si el peritaje que se hizo ahora se hubiese sido ordenada por el juez instructor, el fallecido Claudio Bonadio, el caso tendría que haberse cerrado hace rato. “La incorporación al legajo de la pericia contable recientemente agregada, cuyos términos claros, unánimes, indiscutidos y contundentes, han fulminado con absoluta claridad y minuciosidad todos aquellos extremos sobre los que se quiso sustentar una imputación criminal tan equivocada como capciosa, sin dejar de lado la sinrazón de judicializar una decisión claramente política" de la causa dolar futuro, señala el escrito al que accedió Infobae y entregado el miércoles al TOF 1.

La presentación fue firmada por las defensas del hoy presidente del Banco Central, Miguel Pesce; del encargado de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo Alejandro Vanoli, y los ex miembros de la dirección del BCRA Sebastián Andrés Aguilera, Mariano Beltrani, Pedro Biscay, Bárbara Domatto Conti, Juan Miguel Cuattromo, Germán Feldman y Alejandro Formento. Todos ellos están procesados, junto a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y un grupo de ex funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.

Aglaplata

Esta causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO que sostuvieron que entre agosto y noviembre de 2015 el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

Según sostuvo el juez Bonadio, por esa operatoria la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos. Así, Bonadio dictó el primer procesamientos de Cristina Kirchner y el resto. La Cámara Federal confirmó el fallo y la causa se elevó a juicio en mayo de 2017. Ya en el Tribunal Oral, la defensa de Pesce, a cargo de Andrea Casaux, reclamó el peritaje contable que había pedido en instrucción y no había obtenido. El examen se solicitó en agosto de 2019 y finalizó en agosto pasado. Los peritos del Cuero de Peritos de la Corte Carlos Alberto Campodónico, Alejandro del Acebo y Stella Maris Castaño sostuvieron que los balances del BCRA de 2015 y 2016 "arrojaron ganancias por $147.116.885.000 y $67.448.520.000”, respectivamente.

Con eso, dicen las defensas, se cayó la acusación. Hoy, un mes después de que llegaran los resultados del peritaje, los ex responsables del BCRA hicieron una presentación para afirmar que no había razón para empezar el juicio oral. Y sugirieron que se llame a una audiencia previa para que declaren los peritos, como pidió el fiscal Velasco a la hora de apurar el debate.

Miguel Pesce (Bloomberg)

En su argumentación, las defensas de los ex funcionarios del BCRA aseguraron que “después de una larga y muy discutible investigación, en la que el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso se convirtieron en meras formulas declarativas, se clausuró la instrucción cuando se encontraba indiscutiblemente incompleta y se había omitido la realización de prácticamente todas las medidas de prueba solicitadas por cada defensa”. Así, no se hicieron “medidas esenciales que impidieron demostrar la inocencia” de los imputados y que de haberse ordenado en la etapa procesal oportuna, hubieran conducido al sobreseimiento de los imputados sin elevación a juicio las actuaciones".

Sin embargo, afirmó el escrito, con el peritaje se derribó “la muy frágil construcción delictiva que desde hace años viene sometiendo a nuestros pupilos” que “ni siquiera pudieron ejercer el derecho de defenderse como la Constitución manda, circunstancia cuando menos insólita en el marco de un Estado de Derecho”.

Se habló del “impresentable esfuerzo” con el que “se construyó en esta causa”, pero se afirmó que el análisis contable del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhibió “una homogeneidad tan esperada como infrecuente” en sus conclusiones que ni siquiera se necesitaron “aclaraciones”. “Sobre la robusta contextura de este escenario que nos sentimos autorizados a formular esta presentación, en la inteligencia que resulta perfectamente posible reclamar el sobreseimiento de nuestros defendidos, sin llegar a celebrar un debate que, respetuosamente, juzgamos innecesario desde ahora”, añadieron.

El escrito se funda en el artículo 361 del Código Procesal Penal que establece que “cuando por nuevas pruebas" aparezca “una causa extintiva de la acción penal y para comprobarlo no sea necesario el debate”, el tribunal "dictará de oficio o a pedido de parte el sobreseimiento”.