Soledad Acuña: “No hay ninguna razón para suspender las clases, el 17 los chicos van a estar en las aulas”

Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires

El juez contencioso administrativo porteño Roberto Andrés Gallardo citó a los ministros de Salud y de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a una audiencia virtual durante la cual se analizarán los protocolos de testeo previstos para el ciclo lectivo presencial, cuyo inicio fue programado para el 17 de febrero.

Si bien creen que no hay indicios ni razones jurídicas para una posible suspensión de las clases, los antecedentes del magistrado -históricamente enfrentado a Mauricio Macri y a Horacio Rodíguez Larreta en la Capital Federal- encendieron luces de alerta en el gobierno porteño . Por eso, activaron una estrategia política y judicial que promueve la recusación de Gallardo.

La causa judicial es promovida por Carlos Luis Elías, un dirigente sindical internamente enfrentado al actual secretario general de SUTECBA, Amadeo Genta.

Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa semanal, el ministro de Salud, Fernán Quirós, abordó la polémica desde el punto de vista sanitario e hizo hincapié en el daño que genera la ausencia de escolaridad presencial en el desarrollo de los chicos.

En diálogo con Infobae, la ministra de Educación, Soledad Acuña, adelantó que le suministrarán a la Justicia toda la información que requiera y se mostró optimista: “El 17 de febrero vamos a estar con los chicos en las aulas”.

-¿Cómo recibieron la citación del juez Roberto Gallardo?

Lo tomamos como un actor más que pide información. Ya tenemos previstos todos los procesos sobre los cuales nos está preguntando, vinculado a los docentes y a los testeos. Las dudas del juez son certezas que ya hemos dado. Todos los protocolos fueron diseñados por especialistas del Ministerio y se trabajaron y mejoraron con los actores de la comunidad, como son los sindicatos, los docentes y las familias.

- ¿Cree que el juez pretende suspender el inicio lectivo?

-No hay ninguna razón jurídica para suspender la presencialidad. Sí sabemos el daño enorme que se les puede producir a los chicos si no hay escuela. Realmente no sabemos cuáles serían los motivos para avanzar con una suspensión de clases. Así como nos han pedido información los sindicatos y legisladores de distintos bloques, estamos muy tranquilos con el proceso que hemos realizado y estamos convencidos de que el 17 vamos a estar con los chicos en las aulas.

- ¿Creen que Gallardo tiene alguna intencionalidad política?

- Hay que preguntárselo a él. Si tiene dudas, le damos la información. Si quiere conocer el proceso, le vamos a mostrar los protocolos. Si quiere venir a las escuelas, lo invitamos a una recorrida.

-¿Cuál es la posición de los gremios docentes luego de las reuniones que mantuvieron?

- Fue un proceso largo en el que nos hemos dado nuestro tiempo con ellos para ponernos de acuerdo. Ayer se realizó la quinta reunión general. Ahora vamos a tener charlas técnicas por separado para evaluar cuestiones específicas de cada nivel educativo sobre las cuáles vamos a trabajar.

-A dos semanas del inicio del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué mensaje les enviaría a los padres que desean el inicio de la escolaridad presencial?

A los padres en general les decimos que los estamos esperando con muchísima alegría y muchísimas medidas de cuidado tanto para los maestros como para los estudiantes. Las escuelas van a estar abiertas y los docentes van a estar esperándolos. La escuela es un organizador social. Y las familias se organizan a partir de la presencia de los chicos en las escuelas.

- ¿Y a los padres que tienen dudas o incertidumbre en este contexto de pandemia?

A los que tienen dudas, los convocamos a que nos hagan preguntas. A partir del próximo lunes, los directivos van a estar en las escuelas para hablar con las familias. Si tienen dudas, no tengan problemas de hacerlas llegar.

-Aún así hay familias que aún no se sienten seguras para enviar a los chicos a los colegios.

La educación es obligatoria y entendemos que la confianza se construye. Vamos a trabajar para que todo el mundo tenga confianza de que la escuela es un lugar seguro. Hay evidencia internacional y publicaciones científicas muy prestigiosas: las escuelas son lugares seguros cuando se cumplen los protocolos.