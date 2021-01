La vacunación al personal de salud y el comienzo de las clases presenciales, los ejes de una reunión de Ginés González García con diputados

Ginés González García con algunos de los referentes de la Cámara de Diputados

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, fue uno de los pocos integrantes del gabinete nacional que no viajaron a Chilecito, capital alterna constituida por una ley que sancionó el Congreso el último año, para la reunión de los ministros. En su caso se quedó en Capital, anunció la segunda etapa del plan de vacunación. En ese marco, recibió a una acotada comitiva de diputados nacionales para explicarles cómo será el operativo en los próximos meses, las razones de la compra y aplicación de la Sputnik V, su efectividad, las próximas vacunas que llegarán al país y cómo avanzan esas negociaciones.

La charla finalmente fue casi entre amigos. Con el presidente de la comisión de Acción Social y Salud a la cabeza, Pablo Yedlin, la reunión comenzó poco después de las 15. El grupo de diputados nacionales que sigue de cerca la cuestión sanitaria y el plan de vacunación estuvo integrado casi en su totalidad por oficialistas: María Luisa Montoto de Santiago del Estero; María Jimena López de Buenos Aires; María Carolina Moisés de Jujuy y Paola Vessvessian de Santa Cruz. Por la oposición estuvo Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, mientras que el bolivarense Eduardo ‘Bali’ Bucca (Justicialista) se excusó por encontrarse de viaje.

“Siempre es bueno compartir con los representantes del Poder Legislativo toda la información y la gestión que venimos realizando desde el Ministerio. Tenemos un plan de vacunación en marcha, contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con proveedores para inmunizar a nuestra población”, señaló optimista el ministro. Y subrayó, incluso, el concepto de “reunión exitosa”: “Es un gusto para mí dialogar con todos los sectores políticos y así lo haré las veces que haga falta. Desde un principio venimos trabajando con todas las provincias en unidad sin distinción partidaria porque nuestro objetivo es llevar confianza a la población y cuidar la salud de todos y todas”.

Yedlin también describió como “muy fructífera” la reunión y aseguró: “Tuvimos la oportunidad de despejar todas las dudas e invitamos al ministro a continuar con el diálogo que desde el inicio de su gestión venimos teniendo”.

Varios de los participantes fueron con un listado de preguntas, por ejemplo, cuándo habría una cantidad de vacunas significativas para empezar a vacunar a todo el personal de salud, seguridad y educación. El rionegrino Di Giacomo se fue satisfecho con la respuesta: el ministro les dijo que habrá vacunas suficientes y que entre la próxima semana y los primeros días de febrero llegarán cinco millones de dosis.

“Los mayores de 18 años en Río Negro son 210 mil personas; de ellos, 40.000 integran el personal de salud, seguridad y educación”, explicó a Infobae el diputado nacional que acompaña a la gobernadora Arabela Carreras en una serie de reuniones. Sus preguntas a los funcionarios nacionales apuntaron a tener información sobre cómo inmunizar a la mayor cantidad de personal y a los docentes de manera de poder iniciar el ciclo lectivo con la mayor presencialidad posible.

Di Giacomo, que fue ministro de Gobierno en Río Negro, se fue conforme también con todas las explicaciones, por ejemplo, respecto de que no hay registro de efectos adversos severos. “En general fue un informe positivo”, remarcó.

Del encuentro en el segundo piso de la cartera sanitaria también participaron representantes de la ANMAT, a través de su titular Manuel Limeres, y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), en este caso representada por Mirta Roses. Ambos explicaron el trabajo en conjunto en lo que refiere a la aprobación de las distintas vacunas y la estrategia de vacunación desarrollada en el territorio nacional.

La reunión en el Salón San Martín del ministerio se hizo sin los diputados de Juntos por el Cambio, que se negaron a participar de un encuentro en el despacho del ministro. A la misma hora que se realizaba el evento varios de ellos cuestionaron en los medios y en las redes sociales al titular de Salud e insistieron en su reclamo: lo esperan en el Congreso.

“Hace 8 meses que estamos esperando a Ginés González García en el Parlamento. Hay no menos de 40 pedidos de informes, pedidos de interpelación. Si no tienen nada que esconder no tienen por qué no ir a dar informes al ámbito natural que es el Congreso”, subrayó Mario Negri, jefe del principal interbloque opositor. Detrás suyo se alinearon varios diputados y diputadas con el mismo discurso. Por ejemplo la mendocina Claudia Najul, que como secretaria de la Comisión de Salud afirmó: “Si el ministro y el Presidente no tienen nada que ocultar, si genuinamente el Presidente quiere que esta crisis la enfrentemos todos juntos, con pluralidad de miradas, no puede negar que el funcionario más importante en materia sanitaria vaya al Congreso”.

En el despacho del ministro aseguraron a Infobae que él ya fue al Congreso (a ambas cámaras por el operativo contra el coronavirus y también para defender las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la ley de los Mil Días) y que no tiene problemas de volver a ir. Pero recordaron que hace unos diez días se agendó la reunión y la oposición había aceptado el convite. Ofició de enlace el tucumano Yedlin, el mismo que viene diciendo que hay problemas de precisiones y comunicación en torno a la vacuna y el plan de vacunación, a pesar de su amistad con el ministro. Yedlin aseguró que Juntos por el Cambio había aceptado participar de la reunión y dijo que luego dieron marcha atrás.

