Política

El Congreso de EEUU alertó sobre la pesca ilegal china en la región: los casos que relevó en Argentina

Un informe bipartidista del Capitolio advirtió que Pekín usa su flota pesquera como herramienta de presión diplomática en el hemisferio. La mención al G20 de 2018 en Buenos Aires

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de un buque pesquero chino con bandera roja, navegando en aguas con una boya que lee "Mar Argentino" y un faro lejano en la costa.
Una ilustración que representa un buque pesquero con bandera china y la inscripción "Mar Argentino" en una boya, navegando cerca de la costa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de los Estados Unidos investigó cómo opera la pesca ilegal china en la región y relevó casos concretos en Argentina, en un informe que advierte que Pekín despliega su flota pesquera como instrumento de presión diplomática y proyección de poder, con consecuencias directas para la soberanía de los países sudamericanos y los intereses de Washington en el hemisferio.

El documento, titulado China’s Global Fishing Offensive (“La ofensiva pesquera global de China”), fue elaborado por el Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino (CCP Committee) y la Subcomisión de Seguridad del Transporte y Marítima de la Cámara de Representantes. El trabajo de campo incluyó investigaciones en Argentina y Chile, donde el comité relevó incidentes directos entre embarcaciones chinas y autoridades locales.

PUBLICIDAD

El caso argentino más documentado se produjo antes de la Cumbre del G20 de 2018 en Buenos Aires. Según el informe, Pekín emitió una directiva que ordenaba a toda su flota de aguas distantes retirarse de las zonas económicas exclusivas extranjeras “para establecer la imagen de una gran potencia responsable y evitar violaciones relacionadas con el extranjero durante la Cumbre del G20”. El texto del comité señala que la orden fue una respuesta directa a los enfrentamientos previos con la Prefectura Naval Argentina, que amenazaban con generar un escándalo diplomático de cara al encuentro de líderes mundiales en territorio argentino.

Los incidentes que motivaron esa retirada también están registrados en el informe. En febrero de 2018, la guardia costera argentina disparó sobre un buque pesquero chino acusado de pesca ilegal en aguas nacionales; otros cuatro barcos de la misma bandera intervinieron para facilitar su huida, lo que llevó al gobierno argentino a emitir órdenes internacionales de captura para las cinco embarcaciones. Dos años antes, en 2016, la Prefectura había hundido otro pesquero chino en circunstancias similares.

PUBLICIDAD

pesca generica mar argentino
El guardacostas GC–26 Thompson de la Prefectura Naval Argentina capturó, en un patrullaje marítimo, a dos buques de bandera china, que pescaban ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva a 400 km de puerto Madryn (NA)

El informe del CCP Committee encuadra estos episodios dentro de una estrategia más amplia. “La República Popular China es la única nación que utiliza su flota de pesca de aguas distantes como extensión de sus fuerzas de seguridad marítima oficiales”, cita el documento, con referencia a un análisis de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos (ONI). La flota china —estimada entre 2.000 y 16.000 embarcaciones cuando se incluyen naves vinculadas a milicias y con banderas extranjeras— registró más de 110 millones de horas de actividad en aguas de 90 países entre 2022 y 2024.

La dimensión económica del problema afecta de manera directa a la región. Según los datos reunidos por el comité, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera en América Central y del Sur hasta 2.300 millones de dólares en daño económico, 600 millones en pérdida de ingresos y aproximadamente 500 millones en recaudación fiscal no percibida.

El informe también describe la arquitectura tecnológica detrás de la flota. Los buques chinos están equipados con terminales del sistema satelital BeiDou —instaladas en más de 300.000 embarcaciones a nivel global— que permiten a Pekín rastrear, contactar y dirigir sus embarcaciones en tiempo real desde tierra. Esa red de comunicaciones, señala el reporte, también se utiliza para coordinar maniobras de evasión ante inspecciones de guardacostas extranjeros. “Con un solo toque de un botón, un buque puede transmitir sus coordenadas y situación directamente a las autoridades chinas”, advierte el documento.

El reporte llega meses después de que el mismo comité advirtiera, en febrero de 2026, sobre instalaciones espaciales chinas en suelo argentino. Ese documento —titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China” y publicado por Infobae— identificó la Estación Espacio Lejano de Neuquén, construida en 2014 durante la presidencia de Cristina Kirchner sobre un predio de 200 hectáreas cedido a China por 50 años sin pago de impuestos, como un nodo capaz de captar señales de satélites extranjeros y transferir datos a la red central del Ejército Popular chino. El mismo informe señaló el Observatorio Astronómico Félix Aguilar en San Juan y la Estación Terrena de Río Gallegos en Santa Cruz como instalaciones con capacidades de uso militar.

“El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe”, sostuvo John Moolenaar, presidente del CCP Committee, al presentar el reporte espacial de febrero.

Tuit Christopher Landau
La administración de Donald Trump anunció que le revocó la visa al ex funcionario argentino Pablo Ferrara

El nuevo informe pesquero amplía ese diagnóstico e insta al Departamento de Estado a incrementar los acuerdos bilaterales de aplicación conjunta de la ley marítima, con especial atención al Atlántico Sudoccidental, una zona sin organismos regionales de gestión pesquera que el documento identifica como un vacío regulatorio que Pekín aprovecha de manera sistemática.

En paralelo, la administración de Donald Trump anunció el martes que le revocó la visa al exfuncionario argentino Pablo Ferrara, que fue representante de la Cancillería en el Consejo Federal Pesquero durante la gestión de Diana Mondino y que renunció en medio de una polémica por una supuesta presión del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de un empresario chino.

Así, el Departamento de Estado apuntó a Ferrara “por actividades corruptas que facilitaron la pesca INDNR y socavaron el acceso justo al mercado para los pescadores estadounidenses“. ”Proteger la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global de EEUU”, señaló el subsecretario Christopher Landau en X. Y completó: “Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”.

Temas Relacionados

Pesca Ilegal ChinaArgentinaDiplomacia MarítimaSeguridad RegionalEstados UnidosChinaPesca ilegalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Tocamos un piso”: el Gobierno registra un repunte en su imagen, pero advierten por la situación política

Una leve mejora en las encuestas brinda alivio a sectores oficiales preocupados por la percepción pública, mientras persisten tensiones políticas, recortes presupuestarios y desafíos en la relación con las provincias aliadas

“Tocamos un piso”: el Gobierno registra un repunte en su imagen, pero advierten por la situación política

Con Adorni casi descartado y Bullrich lanzada, el Gobierno aún es cauto para definir al candidato en CABA

La cúpula libertaria todavía no comenzó a discutir opciones, a pesar de que la senadora empezó a hacer campaña. La palabra final la tendrá Karina Milei. El factor Jorge Macri y los nuevos actores que aparecen enfrente

Con Adorni casi descartado y Bullrich lanzada, el Gobierno aún es cauto para definir al candidato en CABA

Julio María Sanguinetti a los 90 años: “Te van a mandar a cuidar a los nietos. No, no, inventate otra vida”

El dos veces presidente del Uruguay lo dice alto y claro: no hay que abandonar la actividad. Él mismo es un ejemplo de esa longevidad activa tan pregonada actualmente. Y, aunque tiene cuatro nietos, cree que los silvers no deben limitarse a la función de abuelos

Julio María Sanguinetti a los 90 años: “Te van a mandar a cuidar a los nietos. No, no, inventate otra vida”

Villarruel no confirmó si irá al Tedeum del 25 de mayo y se estira la definición de un reencuentro con Milei

Desde el entorno de la Vicepresidenta evitan precisar si asistirá a la oración religiosa que se celebrará el feriado en la Catedral Metopolitana de Buenos Aires. Los antecedentes y la gélida relación

Villarruel no confirmó si irá al Tedeum del 25 de mayo y se estira la definición de un reencuentro con Milei

Gobernadores debatieron sobre el futuro de la educación y el rol del Estado: la importancia de la IA

Jorge Macri, Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa participaron del evento anual de la Asociación Conciencia, organización civil que desde 1982 busca fomentar el desarrollo y la formación en los sectores más vulnerables

Gobernadores debatieron sobre el futuro de la educación y el rol del Estado: la importancia de la IA

DEPORTES

El velero argentino “Matrero” empieza a competir en las principales regatas mediterráneas

El velero argentino “Matrero” empieza a competir en las principales regatas mediterráneas

Las posturas de Boca Juniors y Paulo Dybala: ¿puede caerse su pase y renovar en la Roma?

Fue campeón con Boca, ascendió con Racing y trabajó como pizzero y vendiendo diarios: “Lloré mucho cuando dejé el fútbol”

8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

TELESHOW

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

La salida al teatro de Wanda Nara junto a su mamá y sus hijas tras las criticas por su triunfo en los Martín Fierro

Repechaje, nuevos participantes y figuras polémicas en Gran Hermano Generación Dorada: todos los ingresos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El Salvador busca extender el subsidio al gas para amortiguar el impacto en la economía doméstica hasta 2027

Honduras supera los 100 femicidios en 2026 tras brutal crimen de mujer embarazada en Tegucigalpa

Sentencian a guatemalteco en California por explotar sexualmente a sus sobrinos

Más de 560 mil familias ponen el plato de comida gracias a la gestión del IMA, afirma el gobierno panameño