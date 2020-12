Casación rechazó planteos de De Vido en la causa por enriquecimiento ilícito

Julio De Vido (Foto: Gustavo Gavotti)

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, no hizo lugar a dos quejas, por casación denegada, presentadas por la defensa del ex ministro de Planificación del anterior gobierno kirchnerista Julio De Vido, con el objetivo de conseguir el sobreseimiento de su defendido.

En un comunicado de prensa de la Sala IV se explicó que en la causa por enriquecimiento de De Vido, la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli había solicitado la ampliación de la imputación por el delito de lavado de dinero al pedir que se investigue “…si el conjunto de activos hasta el momento detectado en autos y/u otros que eventualmente sean habidos y tenidos por incorporados desde el año 2003 al patrimonio de los imputados y/o terceras personas a estos vinculados, pudieron haber resultado producto de maniobras de conversión, transferencia, administración, venta o cualquier otra posible acción mediante la cual se hubiera disimulado o puesto en circulación del mercado, bienes provenientes de un ilícito penal –sea aquel develado en el marco de la causa 9.608/2018 y sus conexas y/o cualquier otro delito precedente que la investigación eventualmente determine”.

De Vido es uno de los imputados en el Caso Cuadernos en el que se demostró una matriz de recaudación de coimas proveniente de empresarios de la obra pública y de otros sectores que estaban bajo la órbita del ministerio de Planificación.

La Sala IV de Casación explicó que “la defensa de De Vido, a raíz de la mencionada ampliación fiscal, solicitó su nulidad y además interpuso una excepción de falta de acción por inexistencia del delito. Ante el rechazo de los planteos efectuados tanto por los magistrados federales como por la Cámara Federal, la defensa recurrió en quejas, pero los magistrados rechazaron lo solicitado”. Mediante la figura de “excepción por falta de acción”, un imputado reclama que se lo sobresea porque considera que en la investigación no se ha demostrado el delito por que se abrió el expediente.

A principio de mes la misma Sala IV había declarado inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido y ratificó su sentencia que había rechazado in límine la recusación del fiscal Stornelli, quien interviene en la investigación por enriquecimiento ilícito del ex ministro kirchnerista.

Con aquel rechazo de Casación, Stornelli sigue a cargo de la investigación por enriquecimiento ilícito de De Vido que en un principio había estado en la fiscalía que encabeza Alejandra Mángano. Cuando le tocó intervenir en su momento, Mángano aseguró que valorando solo lo que los imputados declararon en blanco, y sin contar con la información sobre una de las hijas de De Vido que es monotributista, entre fines de 2002 y el último día de 2015 “el patrimonio de los investigados se incrementó en más de un 2.740%, mientras que sus activos tuvieron un incremento superior al 3.165%”. Luego, la causa por enriquecimiento ilícito de De Vido se sumó al Caso Cuadernos en el que intervinieron Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

En octubre pasado el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien subroga el juzgado que era de Bonadio, elevó a juicio oral y público una parte del caso en el que está imputado De Vido. Es el que corresponde al enriquecimiento ilícito de Nélida Caballero quien trabajaba como cocinera del ex ministro y no pudo justificar un aumento patrimonial de más de dos millones de pesos.

