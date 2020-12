Con la inauguración de un “Mástil Monumental”, culmina el año de homenaje a Manuel Belgrano

Inauguración del "Mástil Monumental" en la Escuela Nacional de Náutica "Manuel Belgrano"

Los planes iniciales que el gobierno del Presidente Alberto Fernández había diagramado para conmemorar durante 2020 los 250 años del natalicio de Manuel Belgrano y coincidentemente los 200 de su pase a la inmortalidad, se vieron en gran parte frustrados por la pandemia COVID-19 y la consecuente cuarentena dispuesta para paliar sus efectos en la salud de la población.

No obstante y en medio de las restricciones imperantes, el Presidente estuvo presente el 20 de junio en el Monumento a la Bandera erigido en la ciudad de Rosario. Allí participó de la entronización de una gigantografìa con la imagen del prócer y bautizó como “Manuel Belgrano” al mayor despliegue militar en tiempo de paz que realizan hasta el presente las fuerzas armadas argentinas, en procura de mitigar los efectos de la pandemia entre los sectores más vulnerables de la población.

Durante la tarde de este miércoles, en lo que constituyó la última actividad oficial relacionada con el año belgraniano, el Ministro de Defensa Agustín Rossi, acompañado por los jefes de los estados mayores Conjunto y de la Armada Argentina, procedió a la inauguración de un “Mástil Monumental” en la entrada principal de la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”.

El instituto de formación del personal superior de la Marina Mercante fue creado por el propio Belgrano el 25 de noviembre de 1799, lo que lo convierte en el de mayor antigüedad de todos los que conforman el sistema educativo de las fuerzas armadas. Junto al mástil que replica al del legendario bergantín goleta San Francisco Xavier que sirviera de buque escuela en tiempos del Real Consulado, también se montó una gigantografìa idéntica a la instalada en Rosario y una detallada nómina de todos los buques mercantes y militares que llevaron el nombre “Manuel Belgrano” a lo largo de la historia. Toda la obra fue realizada por personal de Tandanor bajo la dirección del Ingeniero Miguel Tudino y la supervisión de la Universidad de la Defensa.

El jefe de la Armada Vicealmirante Julio Guardia durante el acto en honor a "Manuel Belgrano"

Cabe destacar que, a pocos años de su creación, la Escuela de Náutica del Real Consulado puso a sus alumnos al servicio de las autoridades de Buenos Aires en defensa de la plaza ante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Muchos años después, graduados y cadetes del actual instituto de formación tomaron parte activa en las acciones militares llevadas adelante en procura de la recuperación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas; entre esos veteranos se cuentan seis mujeres.

Belgrano Prócer icónico

Indiscutido más allá de coyunturales grietas políticas, Manuel Belgrano es reconocido en forma unánime como un adelantado a su época. Su visión geopolítica y su convicción del potencial que la actividad marítima y fluvial tendría para el desarrollo de la economía regional. “Belgrano nació en una colonia y murió en una patria independiente y todo ello en solo 50 años de vida. Realmente transmitió un claro pensamiento en torno al concepto de la soberanía e independencia”, sostuvo Rossi en relación al prócer.

La Operación “Manuel Belgrano”

Luego de lamentar que la pandemia hubiera impedido buena parte de lo previsto para el año en curso, el ministro de Defensa, en diálogo con Infobae y tal como lo había hecho previamente en su discurso frente al personal militar y civil formado con motivo del acto, dio algunas precisiones acerca de la nueva fase de la operación bautizada precisamente “Manuel Belgrano”. Involucra a 80.000 efectivos de las tres fuerzas armadas que en este momento están en apresto para iniciar un formidable despliegue territorial para proceder al almacenamiento, distribución y aplicación de las distintas vacunas contra el COVID-19 que finalmente arriben al país.

La Escuela Nacional de Náutica forma al personal superior de la Marina Mercante Argentina

¿En que consta esta nueva fase de la operación “Manuel Belgrano”?

- Nosotros hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud toda nuestra capacidad de transporte. Tanto aéreo como terrestre para atender las necesidades de distribución de las vacunas y en forma paralela a nivel provincial articulamos con cada autoridad local la manera de satisfacer las distintas necesidades que puedan existir. Tenemos desplegados 14 comandantes operacionales a lo largo y ancho del país y en cada una de esas zonas operaciones las necesidades son distintas e intentaremos aportar desde depósitos y vacunatorios hasta personal de sanidad militar para aplicar las vacunas donde sea necesario. Usaremos desde grandes cuarteles como el que existe en San Juan hasta la totalidad de los hospitales militares con los que contamos.

Rossi aprovechó la ocasión para reforzar el valor de la operación sanitaria relacionada con el COVID-19

¿Los 80.000 hombres y mujeres de las FFAA serán privados de sus licencias reglamentarias mientras dure el operativo de vacunación?

- Nosotros estamos trabajando con un sistema que permite al personal militar hacer uso de su licencia reglamentaria pero en una condición que hace que si son convocados por la fuerza a la que pertenecen deben necesariamente presentarse en sus destinos. En todo momento conservaremos una dotación de personal suficiente para dar una respuesta acorde a las necesidades que surjan.

Una de las frases con las que Belgrano definió la importancia de la gente de mar

Presencia en el mar

En otro orden, Rossi se refirió a otro de los temas sobre los que la actual administración nacional ha puesto la mira. La soberanía marítima y la defensa de la riqueza pesquera severamente amenazada por la creciente presencia de flotas pesqueras ilegales. En tal sentido el funcionario sostuvo: “Estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad turnándonos en el patrullaje de la ZEEA ( Zona Económica Exclusiva Argentina); este año hemos tenido tres importantes capturas de buques infractores y estamos potenciando el poder de patrullaje de la Armada con la incorporación de los patrulleros oceánicos (OPV) que estarán dedicados exclusivamente al control del mar. En forma concordante por ley se han incrementado sustancialmente las multas que se aplican a los infractores a la ley federal de pesca. Finalmente hay que decir que estamos ejerciendo una fuerte acción con la Cancillería a efectos de ejercer acciones respecto a los países de donde provienen los buques infractores que no son de todo el mundo sino fundamentalmente de China y algún otro país asiático más Portugal y España”.

¿No sería conveniente considerar a la pesca ilegal como delito y no como una simple infracción?

- Son debates que hay que dar, no es tan sencillo, hay que ver muy bien cómo se tipifica un delito de este tipo para no caer en situaciones en las que no queremos caer.

Asimismo, fuentes de la Prefectura Naval Argentina aseguraron a Infobae que desde hace algún tiempo se puso en vigor un acuerdo firmado en la década del ´90 entre la institución y la Armada Argentina por el cual personal militar es embarcado en buques guardacostas y, en forma recíproca, efectivos policiales completan la dotación de buques militares afectados a la protección de los intereses argentinos en el mar.

