Agustín Rossi: “Las Fuerzas Armadas del siglo XXI no son golpistas y los militares a nivel individual tampoco”

“Un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país. Las FFAA están totalmente integradas al sistema democrático. Tengo un trato diario con la realidad militar ya que todos los días me reúno con los altos mandos castrenses y compruebo el compromiso que las instituciones y sus integrantes tienen con la democracia”. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió a fijar así la posición oficial frente a las últimas declaraciones de Eduardo Duhalde, que puso en duda las elecciones del año que viene y no descartó un golpe de Estado.

El ex presidente Duhalde efectuó declaraciones sosteniendo que en 2021 no habría elecciones ya que un golpe militar terminaría una vez más con la democracia

Las declaraciones de Duhalde no sólo merecieron réplicas de Rossi y de diversos funcionarios de los gobiernos nacional y provincial sino que además tomaron por sorpresa a la totalidad de los uniformados, quienes en la medida de lo posible se apresuraron a reafirmar el concepto de inviabilidad de cualquier accionar que los coloque en la ilegalidad y los termine llevando a los estrados judiciales.

“Ningún oficial o suboficial de las fuerzas armadas quiere verse esposado o purgando una condena por haberse levantado en armas contra los poderes establecidos por la constitución. Los problemas de la democracia se arreglan en democracia”, manifestaron a Infobae oficiales superiores del Ejército y la Fuerza Aérea.

Si bien no fue posible establecer contacto formal con alguna autoridad naval, el nivel de cohesión de las fuerzas armadas en este momento es lo suficientemente sólido como para presumir que la fuerza que conduce el contraalmirante Julio Guardia se encuentra alineada con este pensamiento.

Infobae consultó con personal militar de alta graduación acerca de la posibilidad de que -al margen de lo que expresan las jefaturas- pudiera existir malestar en guarniciones o bases del interior del país. Todos los consultados enfáticamente sostienen que las unidades militares están totalmente abocadas a la implementación del plan Belgrano (de asistencia a la sociedad civil durante la pandemia) y cumpliendo las demás tareas operativas propias de cada fuerza en un marco de absoluta normalidad.

Gral. Paleo "Las declaraciones del ex presidente son antiguas, las FFAA están subordinadas a la Constitución"

-Ministro, el país se sorprendió con las declaraciones del ex presidente Duhalde en las que refiere a una posibilidad concreta de que en el país tenga lugar un golpe militar, ¿qué consideración le merecen y a que las atribuye?

-En primer lugar no hay ninguna posibilidad de que nada de lo que el Dr. Duhalde dice ocurra en Argentina. Es lisa y llanamente un escenario imposible. En este momento justamente las FFAA gozan de un alto reconocimiento por parte de la población en virtud de la tarea social que están desarrollando. Venir a sembrar este tipo de cuestiones realmente no resulta acertado. Por otra parte el sistema político argentino está funcionando perfectamente con un Presidente que ganó en elecciones transparentes y con el reconocimiento del propio ex presidente que fue derrotado y aceptó esa derrota, funciona el Congreso y el federalismo a pesar de las limitaciones que impone la pandemia. Repito no hay ninguna realidad a la vista que coincida con el planteo que ha hecho el ex presidente Duhalde, su análisis es totalmente erróneo.

-Reiteradamente se habla de la vocación democrática de las FFAA del siglo XXI, ¿qué comentarios recibió de parte de los máximos jefes militares en relación con las declaraciones del ex presidente?

-Lisa y llanamente las fuerzas armadas se han expresado a través de su máxima autoridad ratificando su compromiso inquebrantable con la democracia y la Constitución Nacional.

-¿Considera que la postura actual de las FFAA es una declaración de compromiso o constituye el sentir de los militares tanto a nivel institucional como individual?

-Me imagino que el personal militar sin distinción de jerarquías hoy se ha sentido muy decepcionado al escuchar que un personaje del peso que tiene nada menos que un ex presidente ponga a las FFAA en una hipótesis de este tipo. Hoy los oficiales, suboficiales y soldados salen cada día a ponerle el pecho al virus no solo en el gran Buenos Aires sino en muchos lugares donde su presencia es requerida para llevar un plato de comida o asistencia sanitaria a quienes lo necesitan. El personal de las fuerzas armadas no está detrás de un golpe ni quiere estar ya que están claramente integrados personal e institucionalmente al funcionamiento democrático del país. Duhalde las quiso colocar en un lugar que definitivamente no es el que hoy ocupan nuestras instituciones armadas.

En el mismo sentido se expresó a través de las redes sociales, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, el General de Brigada Juan Martín Paleo -máxima autoridad militar del país- posteó: “Lamento las expresiones del ex presidente. Constituyen comentarios fuera de época. Reafirmo el compromiso de las FFAA con la Constitución nacional. Desde el organismo que encabeza Paleo se decidió dar por terminado el tema por considerar que cualquier otra aclaración resulta innecesaria dado que las apreciaciones del dirigente justicialista no parecen estar fundadas en algún hecho concreto surgido desde el seno de las fuerzas armadas.

Inversión de fondos para retiros militares en producción para la defensa

Rossi aprovechó la oportunidad para referirse al convenio firmado durante la mañana del lunes entre el Presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares Dr. Guillermo Carmona y la Presidente de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) Mirta Iriondo de un contrato mediante el cual el organismo previsional militar desembolsará el equivalente a 2,5 millones dólares para que la planta industrial aeronáutica de la provincia de Córdoba reedite la fabricación de un prototipo para el sistema de armas IA 100 Malvinas, un avión de desarrollo integralmente nacional que se destinará a la instrucción básica de los aviadores militares. El ministro destacó que el proyecto viene a cubrir un requerimiento efectuado por la propia Fuerza Aérea Argentina y además que el potencial del proyecto alcanza a la aviación civil ya que el aparato en desarrollo tiene aplicación comercial.

El proyecto IA 100 fue suspendido en 2015 y será retomado en los próximos meses

De sus palabras se desprende que el monto a desembolsar equivale al 5% del monto total de inversiones previstas para este año. Dadas las distintas interpretaciones que se generaron puertas adentro de las unidades militares por esta decisión, Rossi aclaró que esta erogación no afectará en nada al plan de inversiones correspondientes a operaciones de créditos hipotecarios y personales como tampoco lo hará en la porción del patrimonio del IAF que se destina a la compra de títulos y otras inversiones.

Desde el IAF se informó que la tasa de interés pactada para el préstamo es del 4% anual lo que equivale a casi el doble de lo que usualmente se está pagando en el mercado como interés por cualquier inversión en dólares. Asimismo se dio cuenta que el flujo de fondos será en 12 cuotas consecutivas con un año de gracia para iniciar la devolución la que se hará efectiva en 15 cuotas también consecutivas y mensuales. De esta manera el recupero del capital e intereses insumirá 30 meses. " Bajo todo punto de vista es una inversión ventajosa para proteger los fondos destinados al pago de pasividades militares”. Sostienen desde el entorno de Carmona.

La noticia dada a conocer pocas horas antes de ser oficializada, generó cierto malestar especialmente entre el personal retirado que comenzó a viralizar distintas expresiones de protesta. Desde el organismo previsional destacaron que los tres representantes del personal militar que conforman el Directorio del IAF habían aprobado la medida siendo que la misma fue votada por unanimidad.