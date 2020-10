ARA San Juan: terminaron los alegatos con críticas a la jueza y un pedido de indagatoria para Macri y Aguad

Fueron tres jornadas intensas, con 25 horas casi ininterrumpidas. Este sábado al mediodía terminó la audiencia de apelaciones contra el fallo que determinó las responsabilidades penales por el naufragio del submarino ARA San Juan. Los defensores de los seis oficiales procesados apuntaron a la falta de certezas sobre las causas de la tragedia que terminó con la vida de sus 44 tripulantes, en tanto que las querellas y la Fiscalía reclamaron un peritaje técnico y que se llame a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad. La definición quedó en manos de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

La audiencia se postergó varias veces en los últimos meses por las dificultades propias de la cuarentena. Finalmente, el tribunal -presidido por el juez Javier Leal de Ibarra e integrado por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman- optó por un sistema mixto: solo tres abogados y dos de los oficiales procesados viajaron para estar presentes, y el resto de las partes siguieron las exposiciones por videoconferencia. La audiencia, inédita por varios motivos, se desarrolló en un centro cultural de la ciudad para poder mantener los cuidados sanitarios.

Sin límite para las exposiciones, la audiencia se extendió hasta este sábado. Aunque es un día inusual, se eligió terminar cuanto antes por pedido de las partes que viajaron hasta Comodoro Rivadavia. Hoy fue el turno de las réplicas y luego los jueces del tribunal hicieron varias preguntas técnicas sobre las causas del hundimiento.

“El capitán Fernández con letra temblorosa pedía la entrada a dique seco (estaba demorada). No es verdad que un comandante sea el dueño de la nave. A la jueza (Yañez) le entregaron discos y pendrives con las imágenes. dañados. La Armada conservó las copias en buen estado”, se quejó la abogada Valeria Carreras, en representación de la querella mayoritaria, al tiempo que denunció seguimientos en sus viajes al juzgado de Caleta Olivia.

El abogado Luis Tagliapetra, padre de una de las víctimas, lamentó la reacción de los altos mandos de la Armada luego de la tragedia: “Me crucé a los imputados en la Bicameral y no tuvieron un gesto humano. Estamos ante un hecho único en la historia de nuestro país y pocas veces visto en el mundo, eso hace dificultoso encontrar el encuadre jurídico justo, pero hay que evitar seguir perdiendo vidas como la perdieron estos muchachos”.

Por la tragedia hasta ahora hay seis oficiales de la Armada procesados. La jueza Marta Yañez acusó como máximo responsable al ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo. La lista de oficiales navales procesados se completa con el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Hector Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina.

Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio” . Con variantes propias de la jerarquía de cada procesado, la jueza entendió que todos estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en buenas condiciones y que desoyeron el planteo del comandante Pedro Fernández respecto del funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, que habría sido el factor determinante.

Lo cierto es que la causa de la tragedia nunca pudo determinarse. Ese argumento fue explotado por los defensores de los procesados, que también le apuntaron a la jueza Yañez. “Todos estamos de acuerdo en que no conocemos la característica del hecho. Estamos ante una sentencia con falta de fundamentación. Caminamos en arenas movedizas, eso dificulta la calificación del hecho”, dijo esta mañana el defensor oficial Alberto Martínez, que representa a cuatro de los procesados.

La audiencia arrancó el jueves con las exposiciones de los defensores de los seis oficiales procesados. “Lo afirmado por la jueza (Yañez) es inexacto y en muchos pasajes es falso. El submarino estaba en estado para navegar. La jueza hizo afirmaciones sin sustento. Era un buque habilitado y operativo. El submarino salió con los dos periscopios y el sistema de propulsión funcionaba”, sostuvo el abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, uno de los dos procesados que habló frente al tribunal.

Ricardo Saint Jean, defensor del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, reclamó una pericia y también fue muy crítico sobre los argumentos técnicos utilizados por la jueza: “Todos las pruebas coinciden que no es posible conocer las causas precisas del naufragio aunque su ocurrencia no puede separarse del evento inicial, consistente en la entrada de agua de mar por el sistema de ventilación. La jueza (Yañez) renunció a la verdad para entregar culpables. No asumió ninguna de las hipótesis de los submarinistas y de los expertos. Tampoco quiso hacer la pericia técnica, quería resolver de acuerdo a sus deseos, cerró los ojos a las evidencias”.

Ayer fue el turno de las querellas y luego de la Fiscalía. Los tres acusadores coincidieron en pedir la indagatorias del ex presidente Mauricio Macri y del ex ministro de Defensa Oscar Aguad por el siniestro.

La jueza federal de Caleta Olivia nunca ordenó esas indagatorias y solo procesó a seis oficiales de la Armada.

Tal como había adelantado Infobae, Valeria Carreras y Lorena Arias, en representación de la querella mayoritaria, pidieron que el ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur sean llamados a indagatoria. “A los tripulantes del ARA San Juan los mandaron al muere, no fueron víctimas de una tormenta perfecta”, dijo Carreras. Esa misma defensora le adjudicó a las autoridades navales de ese entonces haber “ocultado información para que nunca se llegue a la verdad” y sostuvo que el desenlace fatal que llevó al hundimiento del submarino fue “una falla en el compartimiento de baterías que generó un clima tóxico en el interior, inutilizando la capacidad de maniobra del submarino que se sumergió e implosionó”.

En el mismo sentido se expresó Arias, quien cuestionó la hipótesis del “error humano”. “Por un lado dicen estar orgullosos de la tripulación y por el otro los señalan como los culpables”, dijo en alusión a los abogados defensores de los procesados. “No se falla por un episodio sino por una serie de hechos y eso también está estudiado, la teoría del efecto dominó no se usa más porque el error humano es la consecuencia, no la causa, para que todo falle tiene que funcionar mal la tecnología, los reglamentos y el entrenamiento y si es así lo que falló es la Armada Argentina”, expuso.

Sobre el final de la audiencia, el fiscal Norberto Bellver adhirió anoche al pedido de indagatorias para Macri, Aguad y Srur, y ratificó la necesidad de realizar una pericia técnica . Sin embargo, el fiscal no apeló la calificación que utilizó la jueza de Caleta Olivia.

