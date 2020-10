Comenzará hoy en Comodoro Rivadavia la audiencia ante la Cámara por el naufragio del ARA San Juan: una de las querellas pedirá las indagatorias de Macri y Aguad

(Christian Heit)

La ciudad de Comodoro Rivadavia será escenario a partir de hoy de una audiencia judicial inédita, por su modalidad mixta, donde se escucharán las apelaciones contra el fallo judicial que determinó las responsabilidades por el naufragio del submarino ARA San Juan. Luego de varias idas y vueltas, la Justicia optó por un sistema mixto: solo tres abogados y cinco de los seis oficiales de la Armada procesados viajaron hasta esa ciudad, mientras que el resto de las partes seguirán la audiencia a través de Youtube. La audiencia se realizará en un centro cultural local para poder mantener los cuidados sanitarios. Se esperan al menos dos jornadas intensas, aunque podría extenderse hasta el lunes próximo porque no hay un límite de tiempo para las exposiciones.

Por la tragedia que se llevó la vida de los 44 tripulantes hasta ahora hay seis oficiales de la Armada procesados. Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”. Con variantes propias de la jerarquía de cada procesado, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez entendió que todos estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en buenas condiciones y que desoyeron el planteo del comandante Pedro Fernández respecto del funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, que presuntamente habría sido el factor determinante.

La jueza acusó como máximo responsable al ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo. La lista de oficiales navales procesados se completa con el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Hector Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina.

Cinco de los procesados viajaron en auto hasta Comodoro Rivadavia y se alojaron en la IX Brigada Mecanizada, del Ejército Argentino, donde realizaron una “burbuja sanitaria”. Al llegar a la ciudad tuvieron que presentar un test de PCR realizado 48 horas previas al viaje.

De los abogados defensores, solo viajaron Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria, Luis Fernando Velazco, que viajó junto a su defendido, el capitán de navío José Marti Garro, y Juan Pablo Vigliero, en representación de Claudio Villamide, el último que habló por teléfono con el capitán del submarino. Los tres abogados viajaron el lunes en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y se alojaron en hoteles, confirmaron fuentes judiciales.

Según el esquema previsto por la Cámara de Comodoro Rivadavia, presidida por el juez Javier Leal de Ibarra e integrada por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, primero será el turno de las defensas de los oficiales procesados, luego de las querellas, y por último de la Fiscalía.

“No hay limitaciones para los oradores, después de las primeras exposiciones hay una segunda vuelta con la réplicas y una tercera con las dúplicas. La audiencia podría terminar el viernes o seguir hasta el lunes”, admitió una fuente judicial.

“Vamos a pedir que revoque la calificación de estrago culposo y que se reemplace por homicidio con dolo eventual. También vamos a solicitar que el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad sean llamados a indagatoria” , adelantó a Infobae la abogada Valeria Carreras, en representación de la querella mayoritaria.

Esa misma querella había imputado a Macri, Aguad y diez altos mando de la Armada. “La jueza Yáñez solo citó a siete (seis fueron procesados y uno sobreseído), y dedicó un capítulo para exculpar a Macri y Aguad. Para hacerlo, introduce la imputación nuestra. Ahora es nuestra oportunidad de apelar también ese tramo de la resolución”, explicó Carreras desde Comodoro Rivadavia.

En las últimas horas, la abogada del estudio de Fernando Burlando presentó una denuncia por la filtración de un archivo multimedia que será presentado como prueba en la audiencia. Llamativamente, el archivo se publicó en un grupo de Facebook que comparten los familiares.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez (Télam)

Otro abogado que viajó a Chubut es Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide. Su exposición intentará probar que el submarino no tenía fallas previas. “ Nosotros tenemos la convicción de que podía navegar de manera segura, porque lo dijo la tripulación y su comandante, que hicieron las pruebas antes de zarpar . Pero además hay centenares de personas que intervienen, es un proceso muy complejo, con controles recíprocos”, dijo anoche en diálogo con Infobae. Y agregó: “Es insólito que la jueza se haya negado a hacer un peritaje técnico”.

El abogado Luis Tagliapetra, padre de una de las víctimas, hará su exposición a la distancia. Las otras dos querellas no apelaron el fallo de la jueza.

La audiencia ante la Cámara se demoró varios meses por la cuarentena y porque la mayoría de las partes reclamaban que sea en forma presencial. Finalmente, se decidió por un sistema mixto, una modalidad que se esquivó en la mayoría de los juicios por corrupción que tramitan en Comodoro Py.

Por la repercusión internacional que tuvo la tragedia, ocurrida el 15 de noviembre de 2017, el mundo estará observando lo que pasa en Comodoro Rivadavia.