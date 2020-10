Desde Alberto Fernández a Rodríguez Larreta: los saludos a Estela de Carlotto por su cumpleaños

El tuit de Alberto Fernández hacia la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Dirigentes políticos, sociales y culturales saludaron hoy a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto por su cumpleaños número 90. La fecha coincide con el Día nacional del Derecho a la Identidad, a raíz del 43° aniversario de la agrupación que logró restituir la identidad de cientos de niños robados durante la última dictadura cívico mlitar.

“Hoy cumple 90 años una de las mujeres más extraordinarias que conocí en mi vida, que me honra con su cariño y nos enorgullece a todos y todas con su ejemplo. ¡Feliz cumpleaños, querida Estela!", destacó el presidente Alberto Fernández desde su cuenta personal de Twitter.

Entre las figuras de la oposición que se pronunciaron en la fecha, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó: “En el Día Nacional del Derecho a la Identidad saludo a Estela de Carlotto en su cumpleaños reconociendo su labor permanente desde Abuelas en la búsqueda de la verdad y la justicia”.

Con las etiquetas #EstelaCumple90 #Abuelas43Años #LaBusquedaSigue, las distintas personalidades dedicaron su cariño y reconocimiento a la activista por los derechos humanos.

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, también dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Feliz cumple querida Estela y un gran abrazo a las @abuelasdifusionpor los 43 años de búsqueda incansable". El funcionario añadió que se trata de “mujeres que ante la injusticia salieron a luchar con entereza y amor, son símbolo de la defensa de los derechos humanos”.

Junto al historietista Liniers.

En el campo de la cultura, el historiado Felipe Pigna, el filósofo Darío Sztajnszrajber, el historietista Liniers, la conductora radial y guionista Malena Pichot, la periodista Ángela Lerena y la banda La Bersuit fueron algunos de los cientos de personalidades que escribieron por cumpleaños y el aniversario.

“Hoy se conmemora en nuestro país el día del Derecho a la Identidad, en homenaje a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, que desde el 22 de octubre de 1977 se esfuerzan por recuperar la identidad de niños secuestrados durante la última dictadura cívico-militar", dijo Pigna

El filósofo Darío Sztajnszrajber junto a la titular de Abuelas.

De parte del Frente de Todos, los dirigentes que expresaron su saludo fueron Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Juan Cabandié, Victoria Donda Pérez, Horacio Pietragalla Corti, entre otros.

“Les mando un cariño enorme a las Abuelas por estos 43 años de búsquedas y encuentros y a nuestra Estela un enorme feliz cumpleaños, en nombre mío pero creo que no me equivoco si lo hago en nombre de toda una generación”, escribió Kicillof.

Desde la cuenta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, comunicaron: “En el Día de la Identidad, las Abuelas de Plaza de Mayo cumplen 43 años de búsqueda de los nietos y nietas desaparecidos”. Además, destacaron su “lucha” y celebraron “la importancia de nuestra identidad, que nos permite gozar plenamente de todos los derechos”.

Por su aniversario, Estela de Carlotto brindó varias entrevistas sobre el rol de Abuelas de Plaza de Mayo en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y planteó que en la actualidad se siente “respetada por un Gobierno que retomó la agenda de los derechos humanos” después de estar “cuatro años casi proscriptas”, en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

“Gracias al trabajo de Abuelas se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, fundado en 1987, que resultó un activo fundamental para avanzar en las identificaciones, y a lo largo de los años, Abuelas fue reconocida en organismos internacionales como la ONU y la OEA por su defensa de los derechos humanos”, sostuvo en una con la agencia Télam, y resaltó el apoyo de Clyde Snow, el antropólogo estadounidense que en una de las primeras exhumaciones que hizo dio con los restos de Laura, la hija de Estela.

Sobre cómo va a celebrar su cumpleaños, Estela de Carlotto reveló: “Cuidándome, voy a tener muchas actividades por zoom, porque me tengo que cuidar en medio de esta pandemia. Ya me dijeron que me iban a llamar de muchos lugares, desde Italia, por ejemplo. Y después pienso festejar mi cumpleaños con mis nietas que van a estar conmigo en mi casa”.

“Lo importante es que estamos y seguimos”, concluyó.

