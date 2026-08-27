El Gobierno recibe al PRO en Casa Rosada para afianzar la relación antes del año electoral

El jefe de Gabinete encabeza los encuentros

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Mientras el Senado terminaba de sesionar y pocas horas después de los triunfos del oficialismo en Diputados, el Gobierno recibe nuevamente a los dirigentes del PRO para continuar fortaleciendo la relación de cara a los próximos desafíos parlamentarios y a las elecciones del año que viene.

El encuentro se da en el marco de la mesa de diálogo que acordaron crear la secretaria general, Karina Milei, y el ex presidente Mauricio Macri y que se inauguró hace dos semanas, cuando decidieron, justamente, repetir la convocatoria cada 15 días.

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La reunión es encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañado por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, dos figuras de peso en el armado de La Libertad Avanza.

Los invitados, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, llegaron a Balcarce 50 poco antes de las 17:00, para cuando estaba previsto que comenzara la charla, y se dirigieron inmediatamente a las oficinas del ex Ministerio del Interior, donde ya los esperaba “El Colo”.

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Mientras Santilli se reúne en Rosada con el PRO, Patricia Bullrich busca otro triunfo en el Senado

El nuevo encuentro llega después de la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la ley de Inocencia Fiscal II, iniciativas que eran prioritarias para la cúpula libertaria.

De hecho, esa victoria fue celebrada por el presidente Javier Milei en redes sociales y le dio al oficialismo un respaldo político tras varias semanas de dificultades parlamentarias.

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Durante el tratamiento de esas medidas, Ritondo se encontró por la noche con Santilli, que había ido al Congreso para seguir de cerca el último momento de las negociaciones, y adelantaron los temas de los que van a hablar este jueves.

El dirigente del PRO, además de ser el armador bonaerense del espacio, también es el jefe del bloque de diputados, mientras que De Andreis participa en su calidad de secretario general a nivel nacional de la fuerza política fundada por Macri.

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El Gobierno logró aprobar en Diputados dos proyectos que considera claves (RS Fotos)

En la primera reunión de esta etapa, las partes coincidieron en la necesidad de “blindar el cambio” y evitar que “Argentina vuelva a caer en manos del populismo”, de acuerdo con el comunicado conjunto difundido tras el encuentro.

Aquella conversación duró dos horas y sirvió para revisar tanto la agenda parlamentaria como los posibles escenarios de articulación política. Ritondo y De Andreis remarcaron entonces la voluntad de “construir confianza” y de avanzar con las reformas que, según plantearon, necesita el país.

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De Andreis sostuvo además que la cumbre excedió lo estrictamente legislativo y la definió como “un reconocimiento para Macri por el apoyo de estos años”. Martín Menem, por su parte, destacó el carácter institucional del diálogo y admitió que existen diferencias con el exmandatario, aunque dijo que en el oficialismo hay un “muy buen concepto” sobre su figura.

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