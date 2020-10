Alberto Fernández le respondió a Mauricio Macri: “En los últimos cuatro años la mentira fue una constante”

El presidente Alberto Fernández criticó la gestión de Cambiemos

El presidente Alberto Fernández aprovechó un acto en Avellaneda para responderle al ex jefe de Estado Mauricio Macri, que ayer reapareció después de un largo tiempo sin dar entrevistas y dijo que “la vicepresidenta está conduciendo el Gobierno como todos pensamos que iba a suceder”. Además, cuestionó la gestión del Frente de Todos durante los meses de pandemia.

En ese contexto, Fernández afirmó que “en los últimos cuatro años la mentira fue una constante" y que su gobierno buscó “dar seriedad”, comenzando por “asumir compromisos” a partir de “la palabra que uno empeña”.

“La palabra ha sido algo que se desvalorizó mucho en la política argentina porque en los últimos cuatro años la mentira fue una constante: hubo presupuestos que se presentaron y se alteraron totalmente siete días después y planes cambiarios que estaban estallados a los cinco días”, expresó el mandatario en alusión al gobierno de Cambiemos.

El jefe de Estado apuntó contra Mauricio Macri que había calificado su gestión como "muy dañina"

Fernández agregó respecto a la gestión del ex presidente Mauricio Macri que “esos cuatro años son inexplicables y son la metáfora del olvido: hablan de un tiempo en el que el Gobierno se olvidó de la gente, y eso es imperdonable”.

“Creía que después de la dictadura militar, que dejó a YPF en una crisis enorme, era imposible dejar a esa empresa en la crisis en la que la dejaron, pero pudieron hacerlo”, dijo el mandatario en referencia al Gobierno que lo precedió.

Durante la entrevista que Macri brindó ayer sostuvo también que “el peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner" y que eso “significa que está cooptado por la irracionalidad y por eso es muy difícil sentarse a dialogar con ellos”.

El ex presidente aseguró que Cristina Kirchner está conduciendo el Gobierno

También se refirió a los 10 meses que Alberto Fernández cumplió al frente del Gobierno y los calificó de “muy dañinos” porque se “ha tomado una actitud de miedo, mezclado con autoritarismo”.

“Todos teníamos la esperanza de que el kirchnerismo volviera habiendo aprendido algo, pero cuando empezó a aumentar impuestos, a no respetar la propiedad privada queriendo expropiar Vicentin, a tomar regulaciones de todo tipo, a dar de baja la ley de economía del conocimiento, al ataque del sistema institucional, eso destruyó la credibilidad”, analizó en diálogo con TN.

Alberto Fernández apuntó hoy contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal, a quien no nombró pero hizo alusión refiriéndose a la gestión pasada en la provincia de Buenos Aires. “Inauguré hospitales en La Matanza que estaban terminados en 2015 y alguien decidió no hacer más hospitales, y estaban listos para funcionar, pero quedaron cerrados, sin uso”, sostuvo.

El Presidente y el ex presidente intercambiaron críticas sobre sus gestiones (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

En esa misma línea, mencionó que en su gestión se “estuvo entregando casas construidas en 2015 que durante cuatro años alguien decidió no entregársela a argentinos que necesitaban una vivienda”. Además, en referencia al anuncio que estaba haciendo, ponderó que las inversiones sean en el Gran Buenos Aires, “que durante todo este tiempo fue absolutamente olvidada”.

“Tenía razón Cristina cuando asumimos y me dijo: ´Presidente, escuche a la gente. No escuche lo que escriban ni preste atención a lo que digan los poderosos. Préstele atención a la gente´”, sostuvo Fernández al encabezar el anuncio de inversiones en la Refinería Raízen, una firma de Shell, por más de 700 millones de dólares en tres años.

El Presidente agregó: “Ahí me encuentro a la gente que sigue buscando y necesitando trabajo. Que necesita las casas. Que necesita salud. Hubo que multiplicar dos veces y media las camas para que la gente esté tranquila frente a la pandemia”. Así resaltó la gestión del gobernador Axel Kicillof que lo acompañó en el acto.

