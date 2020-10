Quiénes son los 5 senadores nacionales con mayor patrimonio

Con la colaboración de Eduardo Menegazzi

El senador por Tucumán José Alperovich, de licencia sin goce de sueldo desde noviembre pasado después de haber sido acusado de abuso sexual por su sobrina, es el legislador nacional con mayor patrimonio. No sólo de la Cámara alta, sino también de todo el Congreso de la Nación. Quien fuera tres veces gobernador de esa provincia entre 2003 y 2015 informó tener al 31 de diciembre de 2019, $1.387 millones, la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA). El monto equivale a más de USD 23 millones, al cambio oficial establecido por la AFIP para informar los bienes personales del último ejercicio. Representa un crecimiento del 73% respecto de los $803 millones que declaró tener a principios del 2019.

La riqueza de Alperovich y su liderazgo en el ranking patrimonial de los legisladores surge del análisis realizado por la Unidad de datos de Infobae de las declaraciones juradas anuales de los 72 senadores nacionales, cuyo plazo de presentación venció el 30 de septiembre. Los legisladores deben presentarlas ante la OA en el marco de la Ley de Ética Pública. La información es la misma que deben presentar en su declaración de Bienes Personales anualmente ante la AFIP a los fines impositivos. Sobre esa base, el sistema formula la patrimonial del régimen en la función pública, que es la que está disponible en el sitio web de la OA. Incluye solo un detalle general de los bienes y su valuación fiscal, pero mantiene en reserva datos personales -como los domicilios o números de cuentas bancarias-, así como los del cónyuge e hijos menores.

El patrimonio del ex gobernador tucumano ya había quedado bajo la escrutinio público cuando en marzo de 2015, su esposa y entonces senadora Beatriz Rojkés le espetó a una víctima de la inundaciones en su provincia que le reclamaba ayuda: “¡Yo tengo diez mansiones, no una, pero estoy acá! Yo podría estar ahora en mi mansión, pedazo de animal, vago de miércoles”. Esa reacción generó la réplica de uno de los inundados, que le respondió: “¿Vago me decís? ¡Ustedes son todos ladrones!”.

Ante la consulta de Infobae en relación a su última declaración jurada como senador, Alperovich explicó el origen de ese aumento patrimonial que experimentó en unos de los peores años para la economía argentina. “El resultado de las ganancias de las empresas familiares representó un ingreso de $ 107.178.204”, fue una una de las razones esgrimidas.

El senador tucumano declaró una participación accionaria en distintas empresas por más de $600 millones. La principal firma es la concesionaria de automóviles León Alperovich de Tucumán SA, de la cual es dueño del 98% y valuó en $427 millones. “Es la empresa fundada personalmente junto a mi señora (por Rojkés) en el año 1997 para ser concesionaria oficial de la automotriz Volkswagen. Hasta ese año, la concesionaria VW estuvo a cargo de León Alperovich SACIFI”, explicó al ser consultado por este medio.

El ex candidato a gobernador de Tucumán en las últimas elecciones -que resultó derrotado por el actual mandatario Juan Manzur- también tiene el 50% de Avanco SRL, “una constructora con más de 25 años de trayectoria”, que valuó en $63,6 millones. Además, es el titular del 90% de la agrícola-ganadera La Galesa S.R.L, porcentaje que declaró en casi $97 millones. “Continúa la actividad desarrollada con mucha pasión por mi padre en su última etapa empresarial desde 1998”, señaló respecto de esta firma. A su vez, en 2017, heredó el 24,38% de Leon Alperovich SACIFI, que declaró en $13,6 millones. “Es la empresa pionera de nuestra familia fundada en 1966” y ”brinda servicios de hotelería e inmobiliarios", se explayó.

También justificó su patrimonio en los “dividendos de las sociedades anónimas por $ 421.541.085″, y aclaró que se trató de "distribución de utilidades sobre las cuales las sociedades pagaron el correspondiente impuesto a las ganancias a una tasa del 35%”.

El senador nacional por Tucumán José Alperovich, integrante del bloque del Frente de Todos, actualmente de licencia tras ser denunciado de abuso sexual (Nicolás Stulberg).

Alperovich declaró tener 38 inmuebles por un valor total de $31 millones. Las propiedades están consignadas a valor fiscal, que suele ser entre la tercera y cuarta parte de la valuación real. Si bien la normativa de la AFIP habilita que sean declarados así, en la práctica impide que la ciudadanía conozca el patrimonio real de sus representantes en el Congreso. A fines de 2019, dijo ser dueño de 16 casas casas, 13 departamentos y cuatro cocheras, casi todos en San Miguel de Tucumán, excepto una casa en Macio y otra, la más grande de todas, de 4.800 m2, en Yerba Buena. Ubicada en esta localidad conocida como “Ciudad Jardín” en las afueras de la capital tucumana, la declaró con un valor fiscal de más de $2,3 millones. Según precisó el propio Alperovich a Infobae, se trata de una propiedad en la calle Saavedra Lamas.

Todas estas propiedades figuran ingresadas al patrimonio el 1 de noviembre de 2019, y en el origen de los fondos, Alperovich consignó “dividendos activos”. Ante la consulta de Infobae, el tres veces gobernador de Tucumán y hoy integrante del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta explicó: “Los inmuebles detallados fueron recibidos por dividendos de León Alperovich SACIFI. El alta es el 1 de noviembre de 2019 porque es la fecha de las escrituras por la que he recibido los inmuebles señalados”.

En efecto, en su DDJJ del 2018, Alperovich no había declarado ninguna casa ni departamento, ni en Tucumán ni en la Ciudad de Buenos Aires, pese a su función de legislador y el de su esposa, que se desempeñó como diputada y senadora entre el 2005 y el 2015. Solo figuraban en la declaración del 2018 como inmuebles los cinco campos heredados en Santiago del Estero y Santa Fe. Tampoco había declarado como propia ese año, ni en la última del 2019, la casa en Yerba Buena en la que vive, en Martín Fierro e Ituzaingó, con un minilago artificial en su jardín. Esta verdadera mansión por sus dimensiones fue la que usó como su bunker electoral en las elecciones para gobernador de junio del 2019, cuando perdió frente a Manzur.

Esos cinco campos heredados en 2017 de su padre los consignó en su última declaración jurada en $8,5 millones a valor fiscal. Dos de ellos están en la localidad santiagueña de Jiménez, con una superficie total de casi 1.900 hectáreas. “Están destinados a la explotación agropecuaria, básicamente mediante el cultivo de soja, maíz, poroto y a la cría de ganado vacuno a través de la sociedad familiar La Galesa SRL”, le dijo a Infobae. Los otros tres campos están en Las Palmeras, Santa Fe, y suman otras 40.000 hectáreas. “No se encuentra explotado en forma directa por mi persona”, afirmó.

En depósitos y dinero, Alperovich declaró $381,6 millones, que incluyen USD 6,3 millones. Al detallar el origen de sus ingresos a este medio, Alperovich precisó que también provenían de “rentas de plazo fijo en dólares y ventas de acciones por $3.476.421” y "diferencias en el valor de cotización del dólar”, que le significaron otros $74.243.986.

Por último, el senador por Tucumán declaró bienes del hogar por $37 millones e ingresos anuales netos el año pasado por $2,6 millones. “A los ingresos a mi patrimonio surgidos de las empresas familiares, se suman el resultado impositivo neto de mis actividades y que incluyen mis ingresos netos como senador por $940.275”, se explayó. Y agregó que su actividad política le implicó “una variación neta negativa de $14.527.760” en su evolución patrimonial.

Con mandato hasta 2021, el legislador oficialista y uno de los más fervientes kirchneristas durante la presidencia de Cristina Kirchner, solicitó una nueva extensión de su licencia sin goce de sueldo el último 25 de agosto, hasta el 31 de diciembre próximo, para seguir adelante con su defensa judicial en la causa en la que está acusado de abuso sexual por parte de una sobrina suya. La justificó en los “importantes avances en los procesos penales que se sustancian tanto en la Ciudad de Buenos como en la provincia” de la que es oriundo. “Se presentaron pruebas contundentes que demuestran la falsa acusación que fue promovida por adversarios políticos”, agregó en el comunicado.

Maurice Closs: herencia paterna

El senador por Misiones Maurice Closs es el segundo senador más rico de la Cámara alta. Declaró un patrimonio de casi $784 millones a fines de 2019, un 800% más que lo que había declarado a principios del año pasado. El aumento obedece a que consignó haber recibido en donación más de $505 millones entre inmuebles y acciones, de parte de su padre quien falleció este año.

El dos veces gobernador de Misiones -entre 2007 y 2011- informó 15 propiedades por un total de casi $28 millones. Este número incluye siete campos en esa provincia por más de 2.000 hectáreas, tres de los cuales los recibió de su padre en 2016 y le pertenecen en distintos porcentajes. También consignó el 33% de otros tres terrenos que recibió también como donación junto a sus dos hermanos, y una casa en la capital misionera de Posadas, de 1.500 m2, con un valor fiscal de casi $9 millones. Es además titular de cuatro departamentos en la localidad balnearia de Mar del Plata, que adquirió entre 2011 y 2018.

Closs -quien volvió a ocupar una banca en la Cámara alta en 2017 por el Frente Renovador de la Concordia y hoy integra el bloque del Frente de Todos- declaró al cierre del año pasado ahorros por casi $1 millón, que incluían USD 3.960.

Actual vicepresidente primero de la Cámara alta, informó una participación accionaria en varias empresas por un total de $741 millones. Una de ellas es Petrovalle, de la que es titular del 33%, porcentaje que valuó en $183 millones. A esta firma le debía a fines del año pasado $7,2 millones. También es dueño del 33% de Rutas del Mercosur SAT, porcentaje que declaró en $51 millones y con la que tiene un crédito de $10 millones. Asimismo declaró $3,3 millones por la empresa unipersonal Maurice Fabián Closs, dedicada a la explotación de yerba, ganadería y forestal. Por último, consignó $87.000 por su participación del 7% en Citrus de Misiones.

El senador por Misiones Maurice Closs, del Frente de Todos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Pero además, según figura en su DDJJ, recibió como donación de su padre Ramón Closs alrededor de un 33% de seis empresas, y un porcentaje menor en otras dos. “Algunas de esas acciones ya habían sido cedidas en ejercicios anteriores y declaradas. En esta declaración (por la del 2019) declaró los porcentajes que recibió para llegar a ese tercio”, explicaron en el entorno de Closs a Infobae. “Las empresas están vinculadas a la venta de combustible (incluyen 25 estaciones de servicios), al transporte (con 230 camiones), y otras vinculadas al comercio, al agro y al turismo”, precisaron.

Por último, el senador misionero informó un crédito del Fideicomiso Buenos Aires por $2,8 millones que, según explicaron, “es una obra donde hay un local comercial”. Closs informó bienes del hogar por $1,2 millones e ingresos en 2019 que sumaron $8,7 millones.

Eduardo Costa: empresario patagónico

El senador santacruceño de la Unión Cívica Radical (UCR) declaró poseer un patrimonio a fines del 2019 de $662,6 millones. Este monto es aproximadamente el triple de lo que tenía a principios del año pasado, cuando había consignado casi $215 millones.

Informó ser dueño de ocho inmuebles por un total de $951.000, a valor fiscal. Se trata de 5 terrenos en Río Gallegos y uno en Calafate. De dos de esos terrenos de 450 m2 ubicados en la capital santacruceña es dueño del 50%, y los consignó con un valor fiscal, al cierre del 2019, de solo $0,15. Otro lo declaró en $5.400, y un cuarto en Calafate de 500 m2 lo informó en apenas $450. Además declaró dos casas en Río Gallegos, una de 350 m2 de $93.000 de valor fiscal, y la otra de 1.500 m2 que valuó en poco más de $500.000.

Ante la consulta de Infobae, explicó que “son los valores de adquisición en 1989, pero que la valuación es la que fija el Municipio”. Y mencionó los montos que figuran en la DDJJ bajo el título “Bienes al inicio del período”. En esa primera parte del documento, el terreno de $0,15 figura con un valor de $49.300. “Ese es el monto gravado”, aseguró. “En Calafate, por ejemplo, compramos ese terreno en el ’90, soy el dueño del 50%, y está valuado en más de $1,8 millones”, señaló en diálogo con este medio al repasar por teléfono su declaración jurada.

Pero el grueso de su patrimonio lo conforman sus empresas, cuyas acciones valuó en total en $641.284.868. La principal es El Tehuelche SACICI, dueña de la cadena de locales de venta de materiales para la construcción Hipertehuelche, con 16 sucursales en la Patagonia. El 51% que posee lo declaró, a fines del 2019, en $529 millones. Según informó el propio Costa, “hoy Hipertehuelche debe estar vendiendo unos $330 millones por mes”.

El senador nacional por Santa Cruz Eduardo Costa (Juntos por el Cambio)

La empresa fue denunciada por el presunto uso de facturas apócrifas, evasión de aportes patronales y lavado de activos. La causa por evasión de aportes previsionales, abierta a partir de una inspección de la AFIP, se cerró tras el pago de lo adeudado. La causa por posible lavado sigue abierta. “Eso es lawfare. Nosotros contratamos muchos camiones. Encontraron unos fleteros en un Juzgado del partido de San Martín (en la provincia de Buenos Aires) que figuraban con facturas hechas al Hipertehuelche. Eran cinco fletes que al valor de hoy le habremos pagado $500.000 en un año. Nosotros facturamos $4 millones anuales en fletes. Cuando se les pagó verificamos si tenían su CAI y estaba en correctas condiciones. Nos trajeron la mercadería y les pagamos. Esa causa se cerró. En 2014, un fiscal de Justicia Legítima (por Gonzalo Miranda) inició una investigación por lavado de dinero y aún hoy sigue investigando. Después de ocho años, no hay ninguna imputación de ningún delito. Tuvimos una inspección integral de la AFIP entre 2006 y 2015 y la cerraron normalmente”, se defendió Costa ante la consulta de Infobae sobre esas denuncias.

El referente de Cambiemos en Santa Cruz también tiene negocios en otros rubros. Es dueño del 90% la empresa Patagonia Retail SA, radicada en Ushuaia (Tierra del Fuego) porcentaje que cotizó en $61 millones. “Construye locales que luego se los alquilamos a otras empresas, como los supermercados La Anónima, por ejemplo”, afirmó cuando Infoabe le preguntó a que se dedica.

El cuatro veces fallido candidato a gobernador de Santa Cruz es además accionista de varias concesionarias de autos: Austral SA, cuyo 50% valuó en $12,6 millones; de EH Motors SA, de la que posee el 47,50% y declaró en $16,5 millones); del 44% de Autostop SA, que consignó en $12,9 millones, y del 50% en 8K RPM SA, en $134.000. “Un tiene la representación en Santa Cruz de Ford, otra de Volkswagen, otra de Renault y la cuarta de General Motors. Son cuatro sociedades diferentes, porque te exigen exclusividad en la representación”.

En la provincia en la que perdió las últimas elecciones frente a la actual mandataria Alicia Kirchner, que obtuvo su reelección, es también dueño del 14% de la inmobiliaria Carlos E. Costa ($7 millones) y declaró una participación accionaria del 5% en la sociedad anónima Ganadera Suárez Ladouch Ltd por $1,3 millones, sociedad que pertenece en su mayoría accionaria a su madre, Martha Suárez, dedicada a la cría del ganado ovino. Costa es también dueño del 50% de Hoteles del Sur SRL, participación que valuó en $900.000.

El senador radical declaró $18,5 millones en dinero y depósitos, que incluían la tenencia de USD 275.400 al 31 de diciembre del 2019. En bienes del hogar informó $1,4 millones y como ingresos anuales netos el año pasado, $2,6 millones.

Roberto Basualdo: activos en EEUU

El senador por San Juan, del bloque Producción y Trabajo se ubica en cuarto lugar en el ranking de los integrantes de la Cámara alta con más patrimonio. Según su última declaración jurada, este ex dirigente justicialista -que ingresó a la Cámara alta en 2017 por la Alianza Cambiemos- posee $417,6 millones, un 19% más que a principios del 2019, cuando había declarado $352,7 millones

Declaró tener 4 inmuebles por un total de $8,3 millones de valor fiscal. Entre ellos, una casa de 350 m2 en un country en San Juan que valuó en $2,8 millones, y un campo en San Luis de 1.100 m2 con una valuación fiscal de $5,5 millones. Durante el 2019, se desprendió de otra casa en la provincia de $1,5 millones de valor fiscal, dos departamentos en Mendoza, y otro en CABA con cochera que había declarado en $2,3 millones a principios del año pasado.

Con un pasado en el automovilismo, este senador sanjuanino -que en 2015 fue candidato a gobernador con el triple patrocinio de Sergio Massa, Adolfo Rodríguez Saá y José Manuel De la Sota - declaró tres autos importados en el país. Un BMW 528 1, modelo 2011, cuyo valor asciende a $1,1 millón; un Volvo todo terreno XC60 del 2017 valuado en $ 2,6 millones; y un AUDI Coupé modelo A5 Quattro del 2018 cotizado en $2,5 millones. Además, el año pasado se compró un cuatriciclo Yamaha 2019 valuado en $156.000, y una moto Scooter de la misma marca, en $105.000.

El senador nacional por San Juan Roberto Basualdo (Producción y Trabajo).

Este senador que va por su tercer mandato en la Cámara alta era dueño, hasta hace una década, del 85% de Basualdo SA, la empresa que creó con su padre a principios de los ’80 dedicada a la venta mayorista de productos de perfumería y limpieza, con presencia en distintas provincias. En 2009 se la vendió a Makro Argentina por “USD 34 millones, pero luego de que se descontaran los gastos, se pagaron USD 25 millones”, según le precisó Basualdo a Infobae. “Esa plata me la pagaron en Estados Unidos y yo traje gran parte al país. Compré bonos soberanos chilenos, que no pagaban Bienes Personales ni impuestos a las Ganancias. después los tuve que vender e invertir en bonos argentinos”, agregó. Por esa operación de venta a Basualdo SA a la cadena holandesa de supermercados mayoristas tenía a fines de 2019 un crédito por $160,5 millones. “Era un crédito a mi favor por contingencia por 10 años. Eran unos USD 4 millones, descontaron un millón y medio y me pagaron el saldo el 31 de agosto, a una tasa internacional”, precisó.

Basualdo declaró $10,6 millones en dinero y depósitos, que incluyen USD 20.300 en una cuenta en Estados Unidos y $157,2 millones en ese país en títulos que figuran bajo el nombre de Argentine Republic Securities. “Son acciones de una empresa que tengo allá, llamada Royal Maria LLC, que es una inmobiliaria, con la que tengo propiedades. Sus dueñas son dos SRL argentinas creadas en Argentina: Basumar y Ferneuce. Las SRL pagan menos impuestos que las Sociedades Anónimas que en Estados Unidos son consideradas corporaciones. Lo hice así por la sucesión. Si me pasa algo, estas empresas siguen existiendo como titulares de la empresa norteamericana para mis hijas”. Y aclaró ante Infobae: “Todo lo que tengo en EEUU es lo que me pagó Makro allá. Yo vine trayendo gran parte y tributo bienes personales en nuestro país”.

Además de Basumar y Ferneuce, Basualdo también declaró un 85% de MB Emprendimientos Inmobiliarios.“Tenemos edificios y galpones que construimos y los alquilamos”, explicó. Este ex candidato a gobernador por San Juan declaró bienes del hogar por $9,7 millones e ingresos anuales netos el año pasado por casi $3 millones.

Juan Carlos Romero: un Ford de 1935

El senador justicialista por Salta Juan Carlos Romero declaró a fines de 2019 un patrimonio total de $214,4 millones. Sus mayores bienes declarados son tres propiedades por más de $156 millones en total. Es dueño de un departamento en Capital Federal de 600 m2 con valor fiscal de casi $9 millones, una casa en Salta de 350 m2 valuada en $2,4 millones, y una casa con superficie total de terreno de 4.400 m2 en Punta del Este, que adquirió en 2002 y consignó en $145 millones.

El ex gobernador salteño por tres períodos consecutivos conserva, desde 1980, un auto de colección: una coupe Ford modelo 1935, fabricada en 1959, que recibió como donación y valuó a los fines fiscales en $0,01.

El senador por Santa Juan Carlos Romero del PJ (NA)

Romero tiene acciones en varias empresas por casi más de $49 millones. Las de mayor valor las recibió como herencia. La principal es Inversora Horizontes SA, de la que -según la declaración jurada- tiene un 0,54% que consignó en casi $40 millones. “Es una empresa de multimedios que tiene 71 años de vida y más de 60 en la familia. Edita el diario El tribuno de Salta, el Tribuno de Jujuy y varias emisoras de radio AM y FM heredada de mi padre en 1992. La participación es del 5,4%. El porcentaje actual de participación es el 12,7%. Se incrementó recientemente por el fallecimiento de mi madre en el pasado diciembre. El valor absoluto computado en la DDJJ 2019 es el correcto según mi participación en la sociedad y su patrimonio neto al 31 de diciembre” de ese año, aclaró Romero ante la consulta de Infobae.

El senador justicialista -que ocupa una banca desde el 2007 y va por su tercer mandato consecutivo- heredó también el 93% de Jucaro SA, una participación que valuó en $8,3 millones. Según explicó a este medio, se dedica a la “actividad inmobiliaria y en la actualidad no realiza operaciones, sólo detenta activos inmobiliarios y automotores”. Además, Romero es dueño del 90% de la inmobiliaria Loma Balcón SA, que declaró en $1,1 millones. "Detenta entre sus activos solo bienes inmuebles”, afirmó.

Sus deudas al cierre del 2019 ascendían a $13,6 millones. La más elevada -por casi $7 millones- era con el Fideicomiso Inversiones NOA. Al respecto, explicó que “todos los pasivos se tomaron para financiar inversiones y gastos” y que la deuda tomada con ese fideicomiso “es un préstamo financiero con el destino a consumo e inversiones”.

El senador salteño declaró ahorros en la moneda nacional por $1,4 millones y solo USD 49,5 dólares. Romero fue el único que votó en la última sesión en contra de que los legisladores no puedan comprar dólares. Quien fuera gobernador de Salta entre 1995 y 2007 declaró ingresos netos el año pasado por un total de $3,8 millones.

Los que declararon más de USD 1 millón

Además de estos cinco senadores del top five en el ranking patrimonial, hay otros cuatro que declararon tener al cierre de 2019 más de $64 millones de pesos, que al valor del dólar oficial en ese momento superaba el millón de dólares.

Ellos son Carlos Reutemann (Bloque Santa Fe Federal), con $109 millones; Martín Lousteau (Juntos por el cambio-CABA), con casi $78; Mario Pais (FdT-Chubut), con casi $70, y Juan Carlos Marino (Juntos por el Cambio-La Pampa), con casi $68 millones.

En décimo lugar, pero con menos de la mitad del patrimonio, se ubica Sergio Leavy (Frente de Todos-Salta), con $30 millones, equivalente a medio millón de dólares según el cambio de finales de 2019.

Los más “pobres”

En el otro extremo, una de las integrantes de la Cámara alta de menor patrimonio es María Belén Tapia, representante por Santa Cruz de la UCR que ingresó en 2017 por Union para Vivir Mejor (Cambiemos). Ex funcionaria en Desarrollo Social en la localidad de Pico Truncado, dijo tener como patrimonio total a finales de 2019 apenas $330.460.

Aún menos de la mitad de ese monto declaró la representante por Corrientes Ana Claudia Almirón, del Frente de Todos, quien consignó en su declaración jurada del 2019 apenas $126.240. Militante de La Cámpora, ingresó al Senado nacional en 2015 por el Frente para la Victoria. Con 30 años, se convirtió en la senadora más joven en integrar ese cuerpo.

El caso más extremo es el de Antonio José Rodas, del mismo bloque, y actual vicepresidente de la Comisión de Ambiente y Desarollo Sustentable de la Cámara alta, ingresó el 10 de diciembre pasado por Chaco y tiene mandato hasta 2025. El ex intendente de la ciudad de Fontana, ubicada en el sudeste de esa provincia, declaró un patrimonio de $0 (cero) al cierre del año pasado. “Senador del proyecto Nacional y Popular de Alberto y Cristina” -como se define en su cuenta de Twitter, solo consignó deudas con el Nuevo Banco de Chaco por $293.000.

Cómo se procesó la información

Las DDJJ se descargaron del sitio para consulta pública de la Oficina Anticorrupción. La información se encuentra en formato cerrado (PDF), por lo que fue necesaria la descarga individual de cada documento y su apertura para llevar su contenido a una hoja de cálculo que permita las sumas por categorías. Se usó la herramienta Tabula para la apertura de datos.

Para visualizar y descargar la hoja de cálculo con el ranking del patrimonio de los senadores nacionales siga este enlace.

