El senador José Alperovich pidió extender su licencia para seguir con su defensa en la causa por abuso sexual

José Alperovich (Nicolás Stulberg)

El senador nacional oficialista por Tucumán José Alperovich solicitó una nueva extensión de su licencia sin goce de sueldo, hasta el 31 de diciembre próximo, para seguir adelante con su defensa judicial en la causa en la que está acusado de abuso sexual por parte de una sobrina suya.

A través de un comunicado oficial, el legislador del Frente de Todos explicó que el pedido fue elevado a la presidencia de la Cámara alta, a cargo de Cristina Kirchner, ante los “importantes avances en los procesos penales que se sustancian tanto en la ciudad de Buenos como en la provincia” de la que es oriundo.

“Se presentaron pruebas contundentes que demuestran la falsa acusación que fuere promovida por adversarios políticos”, agregó el documento que se hizo público durante la tarde de este lunes.

Allegados al ex gobernador tucumano señalaron que “el contexto de pandemia ha provocado que los tiempos procesales se extiendan más de lo previsto, y a la fecha se aguarda la producción de otras pruebas ofrecidas y se espera también la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la competencia territorial de la investigación penal”.

El 25 de noviembre del año pasado, el senador había solicitado licencia, sin goce de sueldo, para abocarse de lleno a su defensa después de ser denunciado por su sobrina y ex colaboradora por la presunta comisión del delito de abuso sexual.

Audiencia por el caso de José Alperovich realizada en enero de este año. (Nicolás Nuñez)

A principios de junio, sus pares de la Cámara alta le concedieron una prórroga, por 90 días, que vencerá el 2 de septiembre, y por esa razón Alperovich decidió solicitar una nueva extensión de la licencia hasta el 31 de diciembre próximo.

La causa penal por presunto abuso sexual se reanudó afines de abril último con la declaración de tres testigos propuestos por la defensa del denunciado que expusieron ante el juez de Instrucción en lo Penal Facundo Maggio por videoconferencia.

Una vez completado el trámite, se enviaron copias en versión digital al juez porteño Osvaldo Rappa, quien tiene a su cargo el expediente abierto -en simultáneo- en el fuero nacional.

La defensa del actual senador nacional solicitó la habilitación de la feria para que se les tome declaración testimonial a nueve personas, en su mayoría del entorno familiar del ex gobernador, mientras que el equipo técnico de la presunta víctima sostiene que el ex mandatario provincial “busca desviar el foco de los hechos denunciados”.

En mayo pasado, al cumplirse un año del día en el que decidió contar lo que le había pasado, la sobrina de Alperovich dio a conocer una dura carta pública en la que explicó los difíciles momentos por los que tuvo que atravesar hasta llegar a ese momento.

“La vergüenza que estas situaciones traumáticas me hacían sentir me condenaba a un silencio pactado conmigo misma. Mi monstruo ni siquiera tenía que hacerse cargo de que me oprimía”, explicó la joven en ese texto.

Cinco días después de la acusación en sede judicial, el dirigente del Frente de Todos presentó formalmente su pedido de licencia a la Cámara alta, en el que negó todos los hechos por los que se lo acusaba, y el Senado la aprobó por mayoría.

“No necesito que nadie me diga que José Alperovich cometió actos de abuso contra mi integridad física, sexual y psicológica para que sea cierto, yo sé que es cierto, lo viví, me pasó a mí. Elegí elevar mi caso a la Justicia, a pesar de lo difícil que es llevar a cabo una denuncia, por mi necesidad de poner las cosas en su lugar y de decirlas para liberarme de su carga”, escribió la denunciante.

