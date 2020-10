Quién fue el único senador que se opuso a que los legisladores no puedan comprar dólares

En el inicio de la sesión del Senado, la 21a desde el recambio de Gobierno, se puso a consideración del cuerpo la resolución conjunta firmada por Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa que incluye a legisladores y autoridades de cámaras dentro de los términos de la comunicación “A” 7105 y 7106 del BCRA que prohíbe la compra de 200 dólares. Sesenta y cuatro senadores votaron a favor, entre ellos todo el bloque del Frente de Todos, todos los presentes de Juntos por el Cambio y también Carlos Reutemann y Clara Vega, del Parlamentario Federal. El presidente de ese interbloque, el salteño Juan Carlos Romero, fue el único que votó en contra.

“Esta resolución es demagógica”, arrancó su discurso el que gobernador que dijo que el presidente de la Cámara de Diputados “siempre tiene estas ocurrencias de lucirse ante la tribuna”.

“Además el argumento que puso el presidente de la Cámara de Diputados es que ningún legislador va a tener coronita”, continuó Romero, recién regresado de un viaje personal a España que duró un mes. Y agregó que “ahora con esta resolución si los legisladores tuvieran interés o alguno considerara que tiene interés tendría que luchar por la igualdad porque justamente esta resolución nos saca de la igualdad, deja sin la posibilidad de esos míseros 200 dólares”.

Y apuntó: “Si esa necesidad de comprar es para todos iguales es para todos los argentinos iguales excepto para los legisladores esta resolución innecesaria pone en desigualdad a los políticos que a veces creemos que autoflagelándonos, castigándonos, la gente nos va a dar un mayor grado de aceptación”.

Romero, en cambio, consideró que “la gente está enojada con la política más allá de las diferencias con los partidos. La gente está enojada con los políticos porque no hemos podido resolver la inflación, vamos a cumplir 40 años de democracia y no hemos podido resolver la desocupación y la pobreza sino que ha crecido, por eso la gente está enojada porque no estamos capaces de encontrar consenso y resolver los problemas”.

Esteban Bullrich, Clara Vega y Laura Rodríguez Machado participaron en forma presencial de la sesión (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Antes de anunciar su voto negativo, Romero pidió acuerdos políticos “y no estas resoluciones para la tribuna que ningún motivo tienen”.

Por el oficialismo, Mario Pais defendió la resolución que establece la decisión voluntaria de quienes tienen responsabilidad política “para dar una señal” y “mantener las reservas”. Y defendió a Massa: “Nosotros no nos podemos hacer cargo de la declaración que le imputó el senador preopinante (por Romero) al presidente de Diputados”.

Mario Pais, senador del Frente de Todos

“Hay que dar señales concretas, a nadie le va a cambiar la historia comprar o no doscientos dólares pero sí en el Congreso nos vamos a autolimitar y vamos a dar una señal”, manifestó el chubutense que consideró “un gesto importante que nos autolimitemos”.

Pais recordó que “recibimos las reservas muy menguadas”, advirtió que hay “una pérdida permanente” de reservas e invitó también a otros a dar la misma señal. “Ojalá desde otros ámbitos como el Poder Judicial se dicte una resolución como esta”, propuso el senador del Frente de Todos antes de que se realizara la votación electrónica a pedido de Romero cuyo votó no permitió la unanimidad ni el voto a mano alzada.

Romero estuvo un mes de licencia por un viaje personal a España. Por nota a la secretaría parlamentaria solicitó participar de las sesiones en forma remota desde ese país pero se le respondió que en resguardo de la seguridad y la soberanía no podía concederse ese permiso.

Hubo seis ausentes de Juntos por el Cambio, interbloque donde en la previa hubo una fuerte discusión por el aval a los cambios al protocolo de funcionamiento remoto y la decisión de la mayoría de volver a votar.