A 45 años de la Operación Primicia convocan a homenajear a los caídos en ese ataque guerrillero

Al cumplirse 45 años del ataque montonero al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, familiares y amigos de los caídos en ese combate preparan un homenajes en todo el país. Convocaron a manifestarse este lunes 5 de octubre a las 17 en las plazas de todas la ciudades del país -respetando el distanciamiento social-, a embanderar los balcones, a publicar en las redes sociales las fotos de los soldados asesinados por los guerrilleros y a un aplauso a las 20, en reconocimiento a quienes defendieron el cuartel atacado por los guerrilleros durante un gobierno democrático.

“No vamos a dejar que se olvide el sacrificio de nuestros mártires de Formosa, que como mi hermano, dieron la vida en cumplimiento del deber. Sabemos que esto irrita a quienes militan una mirada parcial de la historia. Pero como dijo mi hermano durante el combate: ¡Aquí no se rinde nadie!”, señaló Jovina Luna, hermana de Hermindo, uno de los soldados caídos.

“El día que mataron a mi hermano yo cumplía 11 años”, relató Jovina. Fue lo que se conoció como “Operación Primicia”, cuyos detalles fueron reconstruidos años después y plasmados en el libro homónimo por Ceferino Reato.

“Mi hermano fue a servir a la Patria por una ley, la del Servicio Militar Obligatorio, al Regimiento 29 de Monte de Formosa cuando un 5 de octubre de 1975 el comando terrorista de Montoneros asalta el cuartel para robar armas. Se enfrentan con mi hermano y le dicen ‘rendite negro que con vos no es la cosa’, mi hermano grita muy fuerte ‘acá no se rinde nadie, mierda!!’” , evoca Jovina el heroico acto de Hermindo que de esa manera alertó a sus compañeros que descansaban en aquella calurosa siesta de Formosa. “Mi hermano fue partido por la mitad, lo mataron en el momento en el que gritó fuerte acá no se rinde nadie”.

Entrevista a Jovina Luna en el Parque de la Memoria - Corte - #Informe

Lo que vino después fue un combate de 30 minutos con un saldo de 24 muertos, 12 montoneros y 12 defensores del cuartel de los cuales 10 eran conscriptos. La Operación Primicia incluyó el secuestro de un avión Boeing en Aeroparque y el copamiento del aeropuerto de Formosa. Los guerrilleros llevaban 11 fusiles FAL, 18 pistolas ametralladoras Halcón, 5 fusiles FN, 1 fusil ametralladora Madsen, 2 escopetas, 5 minas, 51 granadas, revólveres y 19 vehículos. En total participaron 60 guerrilleros y para el ataque armaron bases operativas en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Resistencia y Formosa.

Entrevista a Rogelio Mazacotte en el Parque de la Memoria - Corte - #Informe

Algunos de los miembros de Montoneros abatidos durante el ataque guerrillero al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, ocurrido durante un gobierno constitucional, han sido homenajeados colocando sus nombres en el “Parque de la Memoria” en la costanera norte.

En junio del año pasado, Jovina Luna presentó una denuncia penal pidiendo que se investiguen las maniobras mediante las que se habrían otorgado de manera fraudulenta indemnizaciones millonarias a los familiares de los miembros de Montoneros que atacaron el regimiento formoseño. Según la denuncia, al amparo de las llamadas “leyes reparatorias” se registraron casos falsos de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria o asesinato para obtener cuantiosos montos indemnizatorios.

En el escrito, Jovina Luna da cuenta de varios casos de combatientes pertenecientes a la organización guerrillera Montoneros, declarada ilegal por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que fueron abatidos en un enfrentamiento con las fuerzas armadas, durante un período de gobierno constitucional y que de ninguna manera fueron víctimas de ejecución sumaria como consecuencia de la represión ilegal del Estado. No obstante, muchas de estas muertes en combate fueron indemnizadas de manera fraudulenta al amparo de las denominadas “leyes reparatorias”.

Según la denuncia -que tramita en el juzgado a cargo del juez federal Daniel Rafecas- el Estado lleva pagadas más de 11.700 indemnizaciones por un monto que supera los 39 mil millones de pesos. Entre los beneficiarios figura un número indeterminado de integrantes de Montoneros y ERP que fueron juzgados por crímenes cometidos durante gobiernos constitucionales.

El año pasado, el entonces Presidente Mauricio Macri rindió un homenaje -el primero de un jefe de Estado- a los héroes de Formosa en el Regimiento de Infantería Patricios. En esa oportunidad anunció una indemnización para las familias de los caídos, que luego se sancionó por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero hasta ahora no fue implementado. El diputado nacional formoseño Mario Arce -de la UCR- presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación una “solicitud de inclusión en partida presupuestaria” del DNU 829/2019 del ex Presidente Macri y en el Ministerio de Defensa, un pedido de “acceso a la información pública” para conocer el “estado de situación” de los trámites destinados a reglamentar dicha norma ya que esa cartera es la autoridad de aplicación del mismo.

En la Ciudad de Buenos Aires el homenaje a los caídos en la defensa del regimiento de Formosa del ataque montonero se realizará en la plaza San Martín, a las 17 y luego, a las 19, se celebrará una misa -con los protocolos por el COVID 19- en la Parroquia Nuestra Señora de Luján ubicada en la avenida Callao al 400.

Seguí leyendo:

Ceferino Reato: “Había voces que siempre le adjudicaron el crimen del padre Mugica a Montoneros, como la de Antonio Cafiero”