La titular del Instituto contra la Discriminación porteño defendió al diputado Ameri: “¿De verdad van a hacer tanto escándalo?”

María Rachid pidió no exagerar y se preguntó: “¿Se reactivó moralidad”

Tras la polémica que se desató en la Cámara de Diputados, donde Juan Emilio Ameri se mostró en un acto erótico en plena sesión, siguen las repercusiones. A la suspensión establecida por presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, se sumó la opinión de María Rachid , integrante de la Comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

Desde su cuenta de Twitter, la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, defendió a Ameri y apuntó contra el resto de los diputados a los que acusó de jugar con el celular al Candy Crush.

“ ¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ", disparó Rachid que, entre 2011 y 2015, fue Legisladora porteña por el Frente para la Victoria (FPV) y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación del Parlamento Porteño. Luego, en tono irónico, agregó: " ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan Candy Crush mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren... ”.

Desde su cuenta de Twitter, María Rachid, la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, defendió a Ameri

Noticia en desarrollo...