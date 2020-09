Rodríguez Larreta: “El Presidente me mandó un mensaje un minuto antes de hacer el anuncio, no le contesté”

Otros tiempos: Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se saludan sonrientes. Ahora están enfrentados por la coparticipación.

“El Presidente me mandó un mensaje a las 19.29. La conferencia de prensa empezó a las 19.30. No lo contesté”, dijo Horacio Rodríguez Larreta durante la conferencia de prensa en la que anunció que la Ciudad de Buenos Aires irá a la Corte Suprema para rechazar la quita de coparticipación que anunció anoche Alberto Fernández.

El jefe de Gobierno porteño buscó mostrarse conciliador pero reconoció que está enojado. “Anoche muchos me preguntaban si estoy enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, que atenta contra la unidad de los argentinos. ¿Cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión en donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso. Más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta”, afirmó.

Por la mañana, Alberto Fernández había asegurado que la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires (alrededor de $30 mil millones anuales) fue un tema “muy hablado” con Rodríguez Larreta. Sin embargo, en un reportaje concedido al periodista Ernesto Tenembaum, en radio Con Vos, reconoció que le anticipó la decisión poco antes de hacerlo público.

“ Le mandé un mensaje a Horacio y le dije ‘quedate tranquilo, vamos a resolver esto de otro modo ’”, contó Fernández, que recordó la discusión que mantuvo con el referente de la oposición al inicio de la gestión, cuando se comenzó a plantear la posibilidad de modificar el importe que recibe CABA por parte de la coparticipación federal del Estado nacional. “Esto no es un menoscabo a la ciudad de Buenos Aires; la ciudad opulenta de la que hablo no es un resultado de una gestión, ni de Horacio, ni de (Mauricio) Macri, es la construcción de muchos años", planteó el mandatario.

El Presidente se refirió al malestar de los intendentes de Juntos por el Cambio que participaron del anuncio que encabezó ayer, en la Quinta de Olivos: “Intercambié mensajes con Jorge Macri, y me dijo que no estaba el tanto. Si los sorprendí pido mil disculpas , lejos estuvo en mí hacer eso, fueron invitados porque habían sido parte del anuncio del plan de fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando juntos y unidos”, señaló.

El presidente, Alberto Fernández, con parte de su gabinete e intendentes bonaerenses

Esta noche, Rodríguez Larreta anticipó: “Vamos a avanzar por los caminos institucionales que corresponden, defendiendo la Constitución, la autonomía de la Ciudad, el Estado de Derecho y, sobre todo, el diálogo y el consenso, que son los únicos caminos posibles para la Argentina”.

“Ahora, hasta que la Justicia se expida, nos sacan los fondos de un día para el otro y vamos a tener que enfrentar esta quita de fondos y tomar algunas medidas excepcionales. Para eso, ya tenemos el marco de la que nos da la ley aprobada en la Legislatura: una ley de emergencia económica que garantiza los fondos para las áreas más críticas empezando por el cuidado de la salud en el marco de la pandemia”, completó.

Mientras Rodríguez Larreta realizaba la conferencia de prensa, Alberto Fernández les agradeció por Twitter a los 19 gobernadores que respaldaron la quita de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo el título “Reducir desigualdades para una Argentina Federal”, 19 gobernadores emitieron un comunicado respaldando la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dárselo a la provincia de Buenos Aires. La decisión del gobierno nacional se anunció anoche en el medio de un conflicto salarial de la Policía Bonaerense y con el objetivo de que parte de ese dinero sea utilizado para mejorarles el sueldo a las fuerzas de seguridad.

“Los gobernadores respaldamos la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado. Necesitamos reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos”, indicaron los mandatarios.