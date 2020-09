Los intendentes de Juntos por el Cambio no participarán de los anuncios de Kicillof para la Policía

Los intendentes de Juntos por el Cambio se sintieron traicionados por el gobierno nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciará este jueves a las 10 los detalles del aumento para los policías bonaerenses. La suba se financiará con el recorte de recursos a la Ciudad de Buenos Aires anunciado anoche por el presidente Alberto Fernández.

El mandatario bonaerense estará acompañado por su vice, Verónica Magario, por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y por los intendentes, aunque no estarán todos. Los jefes municipales de Juntos por el Cambio adelantaron que no participarán de la conferencia pese a que fueron convocados formalmente por el equipo de la Gobernación.

Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Jorge Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), entre otros, alinearon a primera hora de este jueves una estrategia común y decidieron rechazar la convocatoria de Kicillof . “Para que vamos a ir a La Plata, si los problemas de la Provincia se resuelven en Olivos”, razonó uno de ellos ante la consulta de Infobae.

Si bien reconocen la gravedad institucional del problema y son los primeros interesados en que la Policía esté patrullando las calles y no reclamando en las plazas, no quieren volver a ser funcionales a una puesta en escena del oficialismo. Tienen un argumento de peso: anoche se sintieron defraudados por el Presidente, que los convocó a Olivos y los sentó detrás de él durante el mensaje que se emitió en vivo sin adelantarles el contenido del anuncio.

Los intendentes opositores se fueron muy enojados de la quinta presidencial. Se sintieron usados para un anuncio político que representó una estocada para un dirigente de su partido, Horacio Rodríguez Larreta . Alguno incluso recibió un reproche de otros referentes del PRO. “¿Cómo se van a prestar para eso?", escuchó por teléfono. “Nos convocaron para dar un mensaje de respeto a las instituciones en medio de la protesta de la Policía frente a la Quinta de Olivos y creímos que era adecuado participar; no teníamos idea del recorte a la coparticipación de la Capital”, contestó.

La reacción pública se instrumentó a través de redes sociales. Con mensajes similares, Macri, Grindetti, Garro y Valenzuela dejaron en claro que los engañaron.

Esta mañana, en diálogo con América TV, Valenzuela explicó: “Cada vez que nos convocaron vamos porque somos personas de diálogo. Veíamos una gravedad institucional lo que estaba pasando en la Quinta de Olivos. Pero nosotros no conocíamos los contenidos concretos y menos esta situación de sacarle a un distrito para darle a otro". “La provincia necesita que ingresen más fondos, esto se debe hacer en acuerdo con CABA”, agregó.

Otro dirigente bonaerense de Juntos por el Cambio, ante la consulta de este medio, amplió: “ No creo que esto interrumpa el diálogo entre los intendentes con el gobernador y el Presidente . No debería. Lo que ellos plantean es que las medidas se tomen en una mesa de trabajo y no de forma unilateral. Tras el anuncio, ahora CABA está pensando en judicializar la situación. Esto se podía evitar si se buscaba la solución mediante el diálogo, pero claramente fue una decisión política del Gobierno el haberlo hecho así de esta forma”.

Se espera para este jueves otra conferencia de prensa importante. Rodríguez Larreta tiene previsto fijar su posición en un encuentro con periodistas pero que aún no tiene hora. Su equipo se encontraba esta mañana analizando los detalles del decreto que poda los recursos de los porteños. El artículo 1 de la norma era lo esperado: un recorte de 1,18% de fondos coparticipables. Pero hubo un agregado que alteró temprano los WhatsApp de los ministros que siguen el tema de cerca: de su redacción surge que el Poder Ejecutivo Nacional pretende avanzar con una rebaja superior y restaurar el esquema que regía antes del traspaso de la Policía.

