Sigue la protesta policial y se expande al interior de la Provincia de Buenos Aires

Efectivos en una movilización en La Matanza.

Decenas de policías bonaerenses continuaban este miércoles con la protesta por reclamos salariales. A los efectivos que reclaman frente al Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza, se le suman más agentes en casi todos los municipios del conurbano bonaerense.

Las protestas se iniciaron el lunes en algunos distritos. Pero la falta de precisión sobre la suba salarial prometida por el gobierno de Axel Kicillof no calmó los ánimos y las reacciones reavivaron las pujas internas y la presión sobre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni .

Berni, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, habían informado el martes que en breve se anunciará un aumento en los salarios policiales, como parte de la presentación del Programa de Fortalecimiento de Seguridad. Pero el reclamo va mucho más allá de un reclamo salarial.

El petitorio de los policías incluye aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo, entre otras cosas

Los policías, muchos de ellos armados y con uniformes al lado de los patrulleros, presentaron un petitorio de 14 puntos, donde solicitan un aumento de 56%, según escalafón, mejoras en las condiciones y elementos de trabajo y que no haya ningún tipo de sanción por las protestas, entre otros puntos.

Las manifestaciones se replicaban esta mañana en Ituzaingó, Almirante Brown, Morón, Merlo, Quilmes, San Miguel, Azul, Malvinas Argentinas, Pilar y José C. Paz. También en Avellaneda, Lomas de Zamora y Tres de Febrero. Además, comenzaban a sumarce efectivos en distintas localidades del interior: La Plata y Berisso, Pinamar, Villa Gesell, MAr del Plata, Necochea, Junín, Bahía Blanca, San Nicolás, Olavarría, Pehuajó y Tres Arroyos, entre otras.

El líder del sindicato policial SIPOBA, Nicolás Masi, aseguró esta mañana que la situación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires viene de larga data y es un problema recurrente. “Nosotros quisimos canalizar el reclamo, pero la Corte no nos dio el aval para la formación sindical, que es la solución elegante de todo este tema: una organización que pueda tener el diálogo abierto con el Gobierno de turno”, señaló en diálogo con Fabián Doman, en radio La Red.

”Hace 30 días que venimos insistiendo, pero la mejor manera para evitar los conflictos es con una organización gremial; inclusive con comisiones internas, que son una forma de auto-depuración”, añadió.

Masi aseguró además que el Gobierno no tiene interlocutores válidos en este conflicto del lado de la policía. “Si se anuncia un porcentaje de aumento lógico y razonable, la situación se puede calmar. El oficial de policía de la Ciudad gana 60 mil pesos y acá 39 mil” , detalló.

Crece el reclamo salarial a pesar de la promesa de aumento salarial

En las últimas horas, el defensor policial Luis Tonil criticó al ministro Berni y lo acusó de “no escuchar el reclamo” de los efectivos de la fuerza provincial. Sostuvo que “se llegó a una situación totalmente indeseable” y afirmó que “ayer ya se tuvo que haber solucionado todo el conflicto. Si quiere, Berni puede solucionar el conflicto en dos horas”, precisó Tonil.

“ Berni nos tiene que firmar el aumento de sueldo y también una amnistía, en la que se comprometa a no sancionar a los compañeros que marchan. El ministro dice que no tiene un interlocutor para solucionar el conflicto, no lo está buscando, parece ”, añadió Tonil en declaraciones a distintos medios de prensa.

Además, prosiguió: “El Gobierno (bonaerense) sueña con la política, pero nosotros estamos hablando de política de carácter institucional. Hablan de política partidaria, pero nosotros queremos una institución que funcione”.

“Si hay gente mal paga, sin dormir, sobrecargada de servicios y encimas amenazados, ¿qué seguridad quieren?” , criticó.

El masivo reclamo tomó por sorpresa al Gobierno

Por último, Tonil aclaró que no quiere que se vaya nadie de la conducción y cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de quien sostuvo que “ya desafectó a 10 personas por el reclamo" que ya superó las 48 horas.

Tonil aclaró que a pesar del tiempo que dura la medida de fuerza, todos los policías que están movilizándose se encuentran en su franco, “así que no se desatiende la seguridad en estos momentos”.

La protesta policial se expande por la Provincia

Los 14 reclamos que los policías le entregaron al gobernador Kicillof

1 - No habrá ningún tipo de represalia de tipo sancionativa para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas realizadas a los efectos del presente petitorio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

2 - Aumento del 56% para el subescalafón comando y subescalafón general de haber líquido, esto es, no del sueldo básico sino del básico más las BRNB (Bonificación Remunerativa No Bonificable) y las BRNB menos los descuentos de ley, y que ese aumento sea incorporado al sueldo básico.

3 - Aumento del 64% para el subescalafón de administrativos, técnicos y profesionales y para el subescalafón de servicios generales sobre el haber líquido. Esto es, no del sueldo básico sino del básico más las BRNB y la BRNB menos los descuentos de ley, y que ese aumento sea incorporado al sueldo básico.

4 - Aumento de la hora compensación de recargo de servicio a $189 y la obligatoriedad de dicha compensación.

5 - Pago del servicio de policía adicional en tiempo y forma (se está pagando con 120 días de retraso).

6 - Provisión del uniforme y equipo de trabajo y aumento del decreto 1315 (mantenimiento del uniforme) a $3.800.

7 - Derecho a la vivienda digna. Planes de vivienda para el personal policial.

Los efectivos policiales se congregaron frente al Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 (fotos: Gustavo Gavotti)

8 - No obligatoriedad de la obra social IOMA.

9 - Democratización de las fuerzas.

10 - Derecho a la sindicalización.

11 - Móviles en condiciones para realizar nuestro servicio.

12 - Capacitación y reentrenamiento permanente.

13 - Asistencia psicológica.

14 - Basta de represalias (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento).

Un grupo del SPB se unió a la manifestación en Puente 12, en La Matanza.

La situación del conurbano bonaerense es alarmante. Anoche, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se sumó al reclamo. Tras observar las masivas protestas, los oficiales que trabajan dentro de las cárceles decidieron unirse, a la vez que un sector hizo circular un petitorio dirigido al ministro de Justicia provincial, Julio Alak, en el que solicitaron un aumento salarial y la convocatoria a una mesa de diálogo para resolver el conflicto.

