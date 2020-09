José Luis Espert estuvo presente en una de las protestas de la Policía bonaerense

José Luis Espert estuvo presente en medio de los reclamos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires @jlespert

En medio del fuerte conflicto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el economista y ex candidato a presidente de la Nación, José Luis Espert, se acercó anoche hasta la localidad de La Matanza -uno de los epicentros de la protesta- para acompañar el reclamo de los efectivos y expresarle su apoyo. En ese sentido, consideró que el paro que llevan adelante es completamente justo y lo diferenció de las huelgas que llevan adelante los docentes todos los años .

En sus redes sociales, Espert compartió algunas imágenes y videos sobre su encuentro con los policías que se plegaron a la protesta. “ Todos con las fuerzas” o “Nosotros estamos junto a la policía, nunca con los delincuentes” , fueron algunos de los mensajes que el fundador del partido Despertar publicó en su cuenta de Twitter. Allí se lo vio rodeado de decenas de efectivos que los buscaban para sacarse fotos y comentar la situación que están atravesando.

José Luis Espert estuvo presente en el reclamo policial en La Matanza (@jlespert)

“Estamos presentes acá porque estamos a favor de la Policía y en contra de los delincuentes. El reclamo de la Policía lo consideramos válido. Ganan una miseria. Los móviles son un verdadero desastre. Ellos se juegan la vida por la gente”, dijo el ex candidato a Presidente en una entrevista desde Puente 12, sede de la oficina del ministro de Seguridad Sergio Berni, con el canal Crónica.

“Un comerciante que no puede abrir su negocio por miedo a que lo maten, un industrial que no se anima abrir la fábrica por miedo a que lo maten, la gente que está con miedo. Esta gente que está acá (por los policías) está dispuesta a dejar la vida por ellos y no tiene móviles para circular como la gente”, criticó el dirigente.

Espert en medio de las decenas de policías que reclaman mejores salarios (@jlespert)

Espert continuó con la serie de falencias que viven los efectivos y planteó la necesidad de que la fuerza de seguridad de la Provincia de Buenos Aires esté bien equipada. “No tienen chalecos antibalas y si los tienen, se los dan vencidos, viven hacinados en sus comisarías. Viven con los presos hacinados porque no hay alcaidías suficientes. Es un reclamo completamente justo ”, reiteró.

A pesar de su presencia en medio de los policías que piden mejoras salariales, el economista aseguró que su apoyo no le da un tinte político al paro. “No hay ningún elemento político en el reclamo de los policías. He hablado con un montón de chicos de la oficialidad ganando 25.000 pesos por mes. Es un despropósito. En este caso el reclamo es completamente justo. Yo vengo como un ciudadano más a acompañar el reclamo de otros ciudadanos tan argentinos como nosotros, que son la Policía”, explicó.

"Todos con las fuerzas", dijo el dirigente en su cuenta de Twitter (@jlespert)

Casi al finalizar el reportaje, Espert explicó por qué apoya ahora el reclamo de un trabajador estatal, en este caso los policías, y se muestra crítico cuando por ejemplo los maestros de las escuelas públicas de la Provincia llevan adelante alguna de sus huelgas. Cuando los docentes se sienten mal pagos, paran lo colegios. (El dirigente gremial, Roberto) Baradel le saca entre 100 y 150 días de clase por año. Los paros de los docentes me parece completamente salvajes. ¿Hace cuánto no teníamos un paro policial por reclamo salarial? ", dijo el economista.

En ese sentido, agregó: “Siempre he dicho que a los docentes en la Argentina se le pagan miserias. Sí creo que la educación es un servicio público esencial y si un gremio para el otro no puede parar porque antes está la educación para los chicos. En este caso, el reclamo es completamente justo”.

Espert le habló a los policías que reclaman mejoras salariales

