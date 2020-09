Miguel Ángel Pichetto: “Es peligroso pensar que las tomas son por necesidad”

En medio del aumento de usurpaciones de tierras en el conurbano bonaerense, Miguel Ángel Pichetto, expresó que “es peligroso pensar que son por necesidad”. El ex senador y actual referente de Juntos por el Cambio apuntó a las organizaciones sociales y cargó contra la ministra de Seguridad, Sabina Frederic: “Es ingenua e irresponsable”.

“La Cámpora está enojada con algunas organizaciones sociales que ocupan tierra”, manifestó Pichetto quien sostuvo que dentro del Frente de Todos hay un debate entorno al trasfondo de la problemática que se profundizó durante la pandemia. “Hay divergencias con el Movimiento Evita en la ocupación de tierras en el conurbano bonaerense”, dijo en diálogo con Romina Manguel por A24.

El ex compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri expresó que las tomas evidencian “una ausencia notable del Estado”. En ese sentido, se mostró a favor del “desalojo, por supuesto”. “Si convalidas el ejercicio de la toma por la fuerza, estás convalidando un estado muy peligroso donde cualquiera puede hacer cualquier cosa”, justificó.

En ese sentido dijo que se debería “actuar con orden judicial y recuperar la tierra ocupada”. Pero culpó a Sabina Frederic de tener “una visión ingenua e irresponsable”: “Debería actuar e instar a los fiscales a actuar; el Ministerio Público y los jueces tendrían que estar ordenando los desalojos”, agregó.

Crece la usurpación de tierras en Buenos Aires (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Frente a los argumentos de las organizaciones sociales, y de dirigentes como Juan Grabois y el “Chino” Fernando Navarro, que se defendieron de las acusaciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, Pichetto advirtió por la justificación de “la necesidad”.

A través de un texto que publicó en sus redes sociales, Grabois dijo días atrás que “toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica. La acción de estas familias no es delito sino denuncia”, analizó.

Sin embargo, para Pichetto “el fundamento de la necesidad es peligroso, te fundamenta cualquier cosa. Podes salir a matar por necesidad, ocupar tierras por necesidad, usar una vivienda desocupada de forma temporal por necesidad”.

Por ello, el integrante de la Auditoría General de la Nación consideró que “el Estado tiene que garantizar el orden, la seguridad y el derecho a la propiedad”. “Hay que recuperar esos valores, no es la anarquía, la ausencia de la justicia, es peligroso esto”, agregó.

“No entiendo la filosofía del pobrismo que sostienen algunos sectores de la iglesia donde parecería que ser pobre te da una superioridad moral” , cuestionó y en contraposición remarcó que “Argentina tiene que construir una burguesía nacional”. “No es malo ser empresario, tener un campo o ser emprendedor, no es malo hacer plata, no es un pecado. Acá se castiga al que hace plata”, insistió.

Con respecto a “la filosofía del pobrismo”, Pichetto declaró que “la verdadera ayuda tiene que ser dar trabajo”. En ese reafirmó su postura: “Estoy en contra del asistencialismo de esta gestión”. “Falta una visión de asenso social”, reclamó y puntualizó que “hay más de 10 millones de personas que perciben el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia); hay estructuras organizadas para no trabajar nunca”, y consideró que si “sumas AUH, IFE y un plan, superas el salario de un trabajador”.

“Creo en la filosofía del trabajo, no creo en la cultura de los planes”, enfatizó.

