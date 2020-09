La conducción de Juntos por el Cambio le propondrá al Presidente consensuar un “plan de desarrollo” para los próximos 30 años

La mesa nacional de Juntos por el Cambio propuso al Gobierno consensuar "un plan de desarrollo"

La conducción nacional de Juntos por el Cambio confirmó esta mañana el ofrecimiento que le hará a Alberto Fernández de conformar una mesa de diálogo para consensuar un “plan de desarrollo para los próximos 30 años de la Argentina” , tal como anticipó Infobae, luego de que el Gobierno decidió interrumpir los contactos formales e informales con la principal oposición política de la Argentina.

Los cuatro puntos que JxC propone incluir en el diálogo son los siguientes: “1) Un acuerdo institucional, de reglas de funcionamiento basadas en el Estado de Derecho; 2) un acuerdo social, que busque recuperar la movilidad social ascendente; 3) un acuerdo productivo, para generar crecimiento económico con inclusión social y salir del ciclo de crisis recurrentes, y 4) un acuerdo de integración al mundo, que incluya pero vaya más allá de la esfera comercial y financiera”.

“Estos ejes de acuerdo son consistentes con nuestros valores, pero también lo suficientemente amplios como para que el oficialismo y otros espacios se sientan convocados a unirse”, dijeron los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que sostuvieron que tienen “una versión detallada” de sus ideas para cada uno de los cuatro acuerdos que proponen debatir.

En una reunión por Zoom, que duró tres horas, también se ratificó que los líderes parlamentarios de la principal fuerza opositora concurrirán al encuentro convocado para mañana por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para definir la modalidad de las sesiones para los próximos dos meses y llevarán la siguiente postura: que los proyectos importantes (reforma judicial, presupuesto 2021 y la movilidad jubilatoria) se traten en el recinto en forma presencial.

Alberto Fernández y Mauricio Macri

“No quiero que me dejen del lado de los críticos”, fue una de las frases de Mauricio Macri en el nuevo encuentro de JxC, el primero que mantuvo desde la quinta Los Abrojos luego de su regreso al país, que se desarrolló en buen clima, pero que incluyó un duro cruce entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el senador radical Martín Lousteau luego de que ella le reprochó haberse reunido con el Presidente de manera inconsulta en Olivos.

“Vos tenés que avisarnos si vas a verlo al Presidente”, le dijo Bullrich, que mantenía la videollamada mientras estaba en un consultorio médico para que le dieran el alta por el coronavirus.

“Mirá, cuando yo era oposición y Mauricio me llamaba, iba a verlo igual. Yo le avisé a quien tenía que avisarle. Cada vez que me llame Alberto, voy a ir. Si querés, cuando te den el alta médica me llamás y lo charlamos”, le contestó el legislador.

En la charla virtual, los dirigentes de la coalición opositora terminaron de pulir la propuesta que le presentarán a Alberto Fernández y que fue revisado por referentes de PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica (CC) como Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich, Alfredo Cornejo, Lousteau y Maximiliano Ferraro. Todos ellos participaron del Zoom, así como María Eugenia Vidal (PRO), Mario Negri (UCR), Miguel Angel Pichetto, Cristian Ritondo (PRO), Luis Naidenoff (UCR) y Juan Manuel López (CC)

Tras la reunión de esta mañana, ninguno de los dirigentes quiso hablar hasta que se difundiera un comunicado de Juntos por el Cambio, titulado “Un diálogo desde la necesidad de retomar la sensatez política y la cordura institucional”, en el que expresan que “debemos buscar acuerdos para solucionar los problemas que arrastramos hace tanto tiempo y que en los últimos meses se hicieron más profundos y visibles”. “La sociedad nos pide sensatez política y cordura institucional”, destacaron.

Para Juntos por el Cambio, es importante que “el oficialismo reconozca el derecho de propiedad contra las usurpaciones y las tomas de tierras”

Luego de destacar que están “preocupados”, los dirigentes de JxC alertaron sobre “la gravedad institucional” de hechos como “el funcionamiento de las cámaras de Senadores y Diputados; la modificación del funcionamiento de la Corte Suprema; el traslado de jueces y la remoción del actual Procurador General de la Nación”. Y por eso, afirmaron, ofrecen “una propuesta sincera que tiene una sola condición: debe darse en el marco del respeto institucional y reconocimiento político ”.

“Las autoridades de ambas cámaras del Congreso deberían acordar de buena fe y legalmente nuevos protocolos de funcionamiento -advirtieron los dirigentes de la coalición opositora-, con sesiones presenciales para los temas más importantes y controversiales, como por ejemplo la reforma judicial, presupuesto nacional o la nueva ley de movilidad jubilatoria”.

En el documento figura también que para Juntos por el Cambio es “importante” que “el oficialismo reconozca el derecho de propiedad contra las usurpaciones y las tomas de tierras”.

Massa y dirigentes de Juntos por el Cambio: mañana se reabrirá el diálogo para las sesiones en Diputados

“Cuando el oficialismo lo determine, las autoridades partidarias de Juntos por el Cambio y de sus bloques parlamentarios estamos a disposición para iniciar el diálogo correspondiente”, agregaron.

Los dirigentes también expresaron que “Juntos por el Cambio está más unido que nunca en su vocación por defender la Constitución y las instituciones, representar a sus votantes y estar a disposición de los argentinos para solucionar nuestros problemas más urgentes”.

Y aseguraron: “Estamos ante una nueva etapa. La salida de la crisis generada por la pandemia y la cuarentena necesitará de la colaboración de todos los argentinos. Si seguimos como hasta ahora, la salida será más difícil y nos llevará más tiempo. Juntos por el Cambio está dispuesto a hacer su contribución en este camino” .

