Pese a las críticas de la administración de Axel Kicillof, el Gobierno porteño afirmó que seguirá con su plan de reaperturas en cuarentena

Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño (NA)

Tras el primer fin de semana en el que estuvieron habilitadas las mesas al aire libre en bares y restaurantes, y a pesar de las críticas que recibió por parte de algunos funcionarios de la administración bonaerense, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires aseguraron que seguirán con su plan de reaperturas graduales en el marco de la cuarentena por el coronavirus.

Así lo afirmó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien durante una entrevista en el canal C5N defendió las últimas medidas de flexibilización que se implementaron en la Capital Federal, aunque admitió que el viernes “se vieron imágenes no deseadas”.

Entre otras cuestiones, el titular de la Legislatura destacó que hubo “un comienzo que salió bastante bien en el sector gastronómico”, aunque reconoció que se efectuaron “unas 12 clausuras” de establecimientos porque “en dos casos había una fiesta, y en los otros fue porque tenían mesas fuera de horario o expendio de alcohol”, lo cual “esta permitido pero no en (en la modalidad) take away después de las 20 horas, para que no se aglomeren las personas”.

“Nosotros estamos. Actuamos rápidamente, acompañamos y apelamos todo el tiempo a la responsabilidad de la gente y al cuidado, como lo venimos haciendo en estos casi 6 meses que llevamos de pandemia”, agregó.

Además, Santilli adelantó que la administración porteña seguirá “trabajando día a día,. entendiendo que la prioridad es evitar contagio y salvar vidas, pero también pensar en el trabajo de aquellas personas que tienen miedo a perderlo, y proteger a las pymes, que generan 7 de 10 empleos”.

Este fin de semana estuvieron habilitadas las mesas al aire libre en bares y restaurantes.

De esta manera, el referente del PRO le respondió al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien previamente había cuestionado, una vez más, el manejo de la cuarentena por parte de llas autoridades de la Ciudad y consideró que esta última flexibilización es como “jugar a la ruleta rusa”.

“La Ciudad concentra la enorme cantidad de sectores de la salud que responden a empresas de medicina prepaga y a obras sociales. Ese sistema hace tiempo que está muy saturado, llegando al límite”, opinó el integrante del Gabinete de Axel Kicillof.

Consultado sobre estas declaraciones, Santilli sostuvo de “de ninguna manera” va a discutir con Gollán porque “ya es demasiado difícil lo que vivimos todos, la sociedad, los médicos que están al frente de la batalla y los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad”.

“Nosotros venimos gestionando la pandemia desde el día uno, dando conferencias de prensa, mostrando la gestión cotidiana, la ocupación de las camas de terapia intensiva, la capacidad de internación y un montón de medidas que hemos tomado”, remarcó.

En este sentido, insistió en que “hay que tomar decisiones en base a los datos, que hoy muestran que el sistema está fuerte” y el sábado “cerró con 280 camas de terapia intensiva sobre las 450 que hay disponibles”, lo que representa el 60% de ocupación.

Por último, Santilli señaló que es importante “dar pasito tras pasito, con mucha cautela y responsabilidad”, en el marco de la flexibilización y es por ello que se consideró “que la terraza o el patio al aire libre genera menos contagio que en los espacios cerrados”, aunque finalmente estos dos lugares no fueron habilitados por el Gobierno nacional.

“Por supuesto, somos inflexibles con aquellos que hacen lo que no deben hacer, pero también debemos acompañar, entender y estar cerca de aquel que requiere el trabajo y volver a un cierto estado de normalidad”, cerró.

