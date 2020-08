Posiciones enfrentadas en el oficialismo por el futuro del puerto de Buenos Aires

El puerto de Buenos Aires maneja el 80% del comercio exterior del país

“Lo acontecido en la tarde del pasado miércoles en el ámbito de la Administración General de Puertos (AGP) no registra precedentes en la historia portuaria nacional”, sostienen sin dudar los principales referentes marítimos y portuarios consultados por Infobae. Bajo el título de “Primera reunión de la mesa de trabajo de la Marina Mercante y la Industria Naval”. El santacruceño José Beni, interventor del Puerto de Buenos Aires y conspicuo miembro del Instituto Patria, se erigió en referente máximo de la actividad portuaria marítima y convocó a una mega reunión -vía zoom- a la totalidad de los dirigentes políticos, gremiales y empresarios del vasto mundo naval, fluvial y marítimo.

Dr. José Beni Interventor en el Puerto de Buenos Aires

Entre los convocados por quien sólo posee autoridad sobre el puerto de Buenos Aires, se encontraba nada menos que el actual Subsecretario nacional de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Leonardo Cabrera, el que si bien en lo formal es el jefe de Beni, por ser referente del massismo, no tiene en la práctica mando sobre ese interventor que reporta directamente a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, según reconocen en el puerto capitalino.

Obrando como co-anfitriona de la reunión, se encontraba la ex diputada Marcela Passo, actual subinterventora portuaria, y el diputado nacional, Carlos Selva, también alineado con la actual Vicepresidenta. El auditorio se completó con los gremialistas Omar Plaini, Víctor Huerta, Leonardo Salom, Julio Insfrán, Juan Esperoni, Francisco Venegas, Marcos Castro, Raúl Durdos y Daniel Ocampo, entre otros. Por el lado empresario Los presidentes de las principales cámaras navieras del país dieron el presente al igual que la totalidad de los representantes de la industria naval.

En sus palabras de apertura, Beni justificó el cónclave argumentando acerca de la necesidad de armar un equipo de trabajo que permita mejorar el funcionamiento de las leyes de promoción de la Marina Mercante y de la Industria Naval, sancionadas durante el gobierno de Mauricio Macri pero inclumpidas hasta el momento principalmente por el Estado Nacional. “Necesitamos contar con todas la voces de los integrantes de esta comunidad” señaló el administrador portuario ante la atenta mirada de quien debería haber sido el orador principal. No obstante, Cabrera se permitió deslizar alguna frase en favor de la unidad.

Marcela Passo deslizó lo que para muchos fue una advertencia al poder central: “Es una enorme satisfacción poder volver a juntarnos todos los que luchamos por una Marina Mercante y una Industria Naval nacional justo ahora que tenemos un gobierno que nos escucha...” En obvia alusión a la falta de respuesta que hasta el momento han tenido los referentes de la industria naval nacional a sus cada vez más fuertes reclamos tendientes a que el Estado Nacional deje de suscribir órdenes de compra para realizar construcciones navales en el exterior. Hoy por hoy, todos los esfuerzos del sector se vuelcan a evitar que 70 millones de dólares sean girados a Paraguay u otros países para comprar barcazas y remolcadores que serán utilizados para el transporte de productos de YPF en forma exclusiva.

El tema de fondo en el cónclave

Uno de los dirigentes gremiales que participó del cónclave se sinceró ante Infobae. " No nos engañemos, el ámbito portuario no es el indicado para defender a la industria naval si bien no está demás hacerlo. Pero aquí lo que estamos demostrando los presentes es que venimos a bancar al Puerto de Buenos Aires. Se le explicó oportunamente al señor Presidente que si bien un primer análisis puede marcar la conveniencia de exportar algunos productos por el Pacífico, hay consideraciones geopolíticas y estratégicas que no se pueden ignorar. El puerto de Buenos Aires con sus más y sus menos es la llave estratégica del comercio exterior argentino, es el puerto terminal de la Hidrovía y es el que garantiza nuestra soberanía logística. Si pasamos a depender de Valparaíso, Dios nos libre y guarde de cualquier conflicto menor que podamos tener con nuestros vecinos. Con solo cerrar una frontera, un paso carretero o incrementar exigencias aduaneras a los productos argentinos que tengan que ingresar a territorio chileno nos dejarían fuera del mundo en 24 horas”.

“Nos costó mucho poder sancionar las leyes que benefician al sector. Ahora que somos todos oficialismo, tenemos la oportunidad de seguir trabajando juntos para que la actividad de la Marina Mercante florezca y podamos generar mano de obra argentina con empresarios argentinos comprometidos con la bandera argentina”. Remató Passo en obvia alusión a lo que no pasaría si se derivan cargas a puertos y buques que operan en el país vecino.

Uno de los dirigentes navieros más reconocidos de la actividad en diálogo con este medio sostuvo. “Todos estamos consternados y sacudidos por lo vivido en esta jornada, no podemos menos que aprobar lo que han dicho las autoridades portuarias, pero nos hubiera gustado escucharlo de las autoridades nacionales que mantuvieron silencio. Sabemos que Beni es Cristina y tal vez luego de esta convocatoria habría que plantearse si no debería estar al frente de la conducción nacional del sector. Cabrera es una excelente persona, pero su liderazgo ha quedado desdibujado porque no conoce el sector”.

Desde Ensenada donde tiene su asiento el principal astillero del país, Río Santiago, también se manifiestan preocupados por la recurrencia con la que el primer mandatario desdeña el Puerto de Buenos Aires. “El Presidente habla de Buenos Aires, pero entendemos que en el mismo concepto engloba a La Plata , Bahía Blanca y otros puertos. Ya supimos en los 90 lo que significó renunciar a tener marina mercante para transportar nuestro comercio exterior, si ahora renunciamos a nuestros puertos quedamos totalmente desguarnecidos. Somos leales a Alberto pero en esto está mal asesorado”. Concluyen.

La palabra del Presidente

Hace algunos días en diálogo con gobernadores de la región de Cuyo, Fernández sostuvo: “Todas las obras que se hagan en el marco del Corredor Bioceánico son fundamentales, es una prioridad central para el país y la región”. Y agregó: “Es un sueño muy importante para todas las provincias de Cuyo. Ya que de esta manera podrían sacar toda su exportación por los puertos del Pacífico, sin necesidad de trasladarlas hasta Buenos Aires, lo que implicaría un increíble ahorro de costos en logística”. “Este concepto, si bien resiste una primera lectura, viola el precepto diplomático y político que ha regido las relaciones entre Argentina y Chile en los últimos 150 años. Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico, recuerda un ejecutivo naviero que responde a capitales chilenos. Vale recordar que hace pocos días el Congreso chileno aprobó por unanimidad un paquete legal que refuta las pretensiones argentinas sobre la Antártida y rechaza buena parte de la nueva demarcación de la plataforma continental argentina.

Durante la campaña electoral Fernández sugirió quitarle importancia al puerto local (Franco Fafasuli)

En este contexto, la “grieta” oficialista también se relaciona con la próxima licitación internacional para el mantenimiento del corredor fluvial conocido como “Hidrovía Paraná Paraguay”. La tarea se encuentra desde hace 30 años en manos de una UTE entre un consorcio argentino y la firma belga Jan De Nul con fuertes lazos con dirigentes kirchneristas. Desde el albertismo se intenta introducir a un operador chino que estaría más a tono con los actuales lazos que Alberto Fernández teje con el imperio oriental.

