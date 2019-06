Incredulidad y enojo causaron en el sector marítimo y fluvial del país las declaraciones realizadas este jueves por Alberto Fernández. El candidato presidencial del Frente de Todos sostuvo: "Quiero una Argentina que deje de mirar al puerto de Buenos Aires, no puedo entender como las provincias cordilleranas no pueden tener un mejor acceso a los puertos del Pacífico". Y agregó: "No puedo entender como no es política de Estado favorecer el acceso de provincias que van desde Jujuy a Santa Cruz más fácilmente".