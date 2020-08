Ordenaron el peritaje que pidió Cristina Kirchner para saber por qué apareció en Google como “ladrona de la Nación Argentina”

El juez en lo Civil y Comercial Federal Javier Pico Terrero ordenó hoy hacer el peritaje sobre Google que pidió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para saber por qué figuró el 17 de mayo pasado en el buscador como “ladrona de la Nación Argentina”.

La ex presidenta había solicitado ayer hacer un peritaje informático sobre Google como medida de prueba anticipada para luego decidir si avanza con una demanda contra el buscador que, en caso de concretarse y ganar el juicio, donará la indemnización al Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de la ciudad de La Plata.

La causa quedó a cargo del juez Pico Terrero que antes del peritaje le hizo saber a Google que “deberá arbitrar los medios para conservar los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realice la pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador “Google” de una persona destacada”.

El magistrado emitió una resolución de seis páginas a la que accedió Infobae en la que ordenó el peritaje. El magistrado explicó que “en casos excepcionales, cabe la posibilidad de que, con anterioridad a la interposición de la demanda, y en algunos supuestos con posterioridad, se realicen actos procesales tendientes a asegurar la eficacia e incluso evitar la frustración de las etapas introductiva o probatoria, previendo las consecuencias negativas que esa eventualidad puede producir con respecto a la fase decisoria”.

Señaló que en este caso está “acreditada la situación de urgencia y necesidad” que justifica el peritaje de manera anticipada. “Ello así por cuanto la entidad demandada sería la única y exclusiva administradora de la plataforma en la que habría sido difundido el contenido que se denuncia como gravoso; circunstancia que justificaría el temor que se esgrime en cuanto a que podría estar en situación de alterar la información que ahora requiere la parte actora y menoscabar el ejercicio de su derecho de defensa en la acción futura que pretende entablar”, explicó Pico Terrero y agregó como argumento que se admite “si se comprueba que el proponente se halla expuesto a perder la probanza o que la misma le resultará imposible o de muy difícil realización en una ulterior oportunidad o que genera dilaciones excesivas que pueden ser evitadas”.

La leyenda que se encontró en Google el 17 de mayo pasado

Para realizar el peritaje, la resolución judicial indica que solo el perito oficial “podrá tener acceso e intervención en la totalidad del sistema y registro informático utilizado por la empresa de los que podrá extraer copias y/o entregarlas a este Tribunal si lo considera necesario o indispensable a los fines de la tarea encomendada de determinar en forma fundada -y siempre con sustento en elementos y documentación fehaciente que a tal efecto deberá individualizar- los puntos de pericia propuestos por la parte actora”. Por su parte, los peritos que designe Cristina Kirchner o Google “sólo podrán presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideren pertinentes”.

Así, el juez le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sortee al perito oficial que hará el trabajo, a quién le dio un plazo de 20 días para hacer el peritaje.

Cristina Kirchner publicó ayer en su cuenta de la red social Twiiter que el 17 de mayo Google publicó información falsa y ofensiva contra mi persona, provocando un daño que debe ser reparado. Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable”.

La ex mandataria subrayó que “la acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?”.

Cuando el caso se hizo público, Google Argentina sacó un comunicado para dar a conocer su posición. “A través de los medios hemos tomado conocimiento de que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner habría realizado una presentación en la justicia en relación a un incidente ocurrido a mediados de mayo sobre cierto contenido en el Panel de Conocimiento, al que en su momento le dedicamos toda nuestra atención y resolvimos de manera expedita, de acuerdo con los procedimientos y políticas establecidos para casos similares.”El Panel de Conocimiento se genera de forma automática, tomando información de diferentes fuentes de la web.”, expresaron.

En este caso puntual la fuente era Wikipedia. Google absorbe ese contenido. Una vez que se corrige el contenido de la página, se actualiza en Google, que no tiene control sobre esa información. No es la primera vez que pasa. Otros políticos han sufrido sufrido lo mismo que la ex Jefa de Estado debido a las modificaciones que los usuarios generan con contenido falso.