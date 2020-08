Cristina Kirchner demandó a Google porque figuró como “ladrona de la Nación Argentina”

Cristina Kirchner

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, inició este jueves una demanda contra Google porque en su buscador aparecía mencionada como “ladrona de la Nación Argentina”.

Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta e integrante de la Comisión que asesora al presidente Alberto Fernández en el proyecto para reformar la Corte Suprema, realizó la presentación ante el fuero Civil Comercial Federal, en donde hizo referencia a una publicación hecha el 17 de mayo en la que se daba cuenta de que el buscador de Google había colocado una particular definición en el lugar donde debía figurar el cargo que ocupa: en el panel de conocimiento aparecía su foto junto a la leyenda “Ladrona de la Nación Argentina”.

La leyenda que motivó la demanda de Cristina Kirchner

Ante la Justicia, el abogado de Cristina Kirchner pidió que se “arbitren todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realice la presente pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador Google de una persona destacada”.

La presentación que hizo Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner

Como medida de prueba solicitaron que se detalle de forma clara y precisa cómo se genera esta publicación, durante cuánto tiempo estuvo activa, qué cantidad de visualizaciones tuvo, teniendo en cuenta que el propio buscador afirma tener 3 billones de visitas diarias. Para determinar toda esa información que influenciará en el monto de la demanda reclamada, es que los abogados pidieron una pericia informática.

”En suma, Google publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad, información falaz y agraviante con relación a Cristina Fernández de Kirchner, mancillando su nombre, imagen y honor” , denunciaron.

En un comunicado, la ex jefa de Estado anticipó que los montos que se puedan percibir con la demanda serán donados íntegramente al Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de la ciudad de La Plata. Luego utilizó su cuenta de Twitter para referirse al conflicto: “Hoy realicé una presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google, que servirá como prueba de una demanda”.

“Como saben, el 17 de mayo Google publicó información falsa y ofensiva contra mi persona, provocando un daño que debe ser reparado. Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable”, advirtió la vicepresidenta.

La ex mandataria subrayó que “la acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?”.

Google Argentina sacó un comunicado su posición. “A través de los medios hemos tomado conocimiento de que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner habría realizado una presentación en la justicia en relación a un incidente ocurrido a mediados de mayo sobre cierto contenido en el Panel de Conocimiento, al que en su momento le dedicamos toda nuestra atención y resolvimos de manera expedita, de acuerdo con los procedimientos y políticas establecidos para casos similares. “El Panel de Conocimiento se genera de forma automática, tomando información de diferentes fuentes de la web.”, expresaron.

En este caso puntual la fuente es Wikipedia, Google absorbe ese contenido. Una vez que se corrige el contenido de la página, se actualiza en Google, que no tiene control sobre esa información. No es la primera vez que pasa. Otros políticos han sufrido sufrido lo mismo que la ex Jefa de Estado debido a las modificaciones que los usuarios generan con contenido falso. Un acto de vandalismo.

