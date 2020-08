Nuevo enfrentamiento entre Frederic y Berni, ahora por el despliegue de la Policía Federal en el conurbano bonaerense

Un nuevo round de la pelea entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y su par bonaerense, Sergio Berni, se desató desde anoche cuando la funcionaria nacional presentó a la Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI) , un operativo policial que desembarcará en barrios del conurbano y del que el jefe de la seguridad bonaerense no había sido informado.

“Me acabo de enterar por los medios que la ministra mandará al conurbano a una fuerza especial. No sabía nada de eso”, expresó Berni a Infobae bastante molesto. No quiso agregar más datos o detalles.

Los voceros de la ministra Frederic dijeron que Berni había sido anoticiado del operativo y adujeron que el 16 de julio ya había una gacetilla con el anuncio del acto de ayer. “Al menos desde allí debería saber”, dijeron allegados a la ministra en relación a la reacción de Berni y aclararon que la creación de la FRI forma parte de una estrategia nacional.

Sin embargo, el desembarco de la FRI ordenado por Frederic, que tendrá como principal objetivo prevenir y evitar el delito en diferentes zonas calientes del país, cayó muy mal en la gobernación bonaerense por la falta de coordinación o aviso previo.

En el Ministerio de Seguridad que dirige Berni sostienen que la creación de esta fuerza especial no tiene sentido alguno ya que ese tipo de tareas hoy las tiene la Gendarmería con las unidades móviles distribuidas en diferentes municipios del conurbano.

A la vez, allegados a Berni calificaron de “ridícula” la Fuerza de Respuesta Inmediata ya que, entienden, la Policía Federal no está entrenada para este tipo de tareas que deben hacer los gendarmes. Y en el Ministerio de Seguridad bonaerense afirman que Berni nunca fue anoticiado del despliegue de la FRI como lo anunció esta mañana Frededic.

La ministra de Seguridad de la Nación, junto con la Jefa de Unidad de Gabinete de Asesores, Cecilia Rodríguez y el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, participaron ayer de la presentación de la Fuerza de Respuesta Inmediata. No estuvo presente Berni en ese acto y anoche ya se hablaba de otra pelea en puerta.

“El objetivo de la puesta en marcha de la FRI es fortalecer el derecho a la seguridad y brindar mejores cuidados a la población. Vamos a trabajar en coordinación con las policías locales para optimizar la prevención de los delitos” , indicó Frederic.

Sergio Berni

En la presentación, efectuada en el Cuerpo de Policía Montada de la PFA, se mostraron algunas particularidades de esta fuerza especial, la cual posee móviles, motocicletas, camiones y un blindado. Estos vehículos trabajarán en equipos y podrán dividirse según la necesidad de cada zona. Y ya hay directivas para ir a municipios del conurbano donde la inseguridad está en alza.

La Fuerza de Respuesta Inmediata contará, además, con un vasto espectro geográfico para prevenir situaciones pre-delictuales, con una mayor presencia, proactividad y rendimiento de sus efectivos, quienes efectuarán tareas de patrullaje por avenidas y calles con mayor concentración de personas y paradas de colectivos. El personal será distribuido en seis grupos de 9 a 12 efectivos, quienes se movilizarán por separado en distintos lugares aunque actuarán en conjunto ante algún hecho delictivo.

Para conformar la FRI fueron seleccionados miembros de diversas áreas de la Policía Federal Argentina, como la Superintendencia Federal de Intervención Territorial, Investigaciones Federales, Drogas Peligrosas, Seguridad y Custodia, Asuntos Internos e Inspectoría General, Dirección General de Coordinación Internacional y agencias y delegaciones federales.

“Creemos que es un dispositivo muy importante que puede cumplir con la funciones que nos requieren sobre todo los gobernadores de las provincias más afectadas por el delito, especialmente la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es muy importante contar con personal que está permanentemente comprometido en resolver problemas”, dijo Frederic.

No opinan lo mismo Berni y su equipo que creen que estas tareas ya están vigentes con el accionar de la Gendarmería y entienden que este tipo de operativos se superpondrá con lo que hacen hoy los policías bonaerenses y los mismos gendarmes.

Sin embargo, lo que más parece molestar a Berni es que una vez más no le avisaron con antelación sobre estas tareas. “Ni siquiera sabemos cuántos gendarmes tiene distribuidos en el conurbano”, dijeron allegados al ministro bonaerense en relación a las directivas de Frederic.

En cambio, en el Gobierno creen que hay coordinación de las fuerzas. De hecho, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que “se está coordinando todo el apoyo en seguridad con las provincias. Eso no solo es avanzar con coordinación de operativos de controles sino también en dotar recursos y equipamientos a las fuerzas locales de cada provincia”, dijo.

Las peleas de Berni y Frederic no son nuevas pero recalientan la interna oficialista en un tema muy sensible como el combate contra la inseguridad. Ambos funcionarios tienen visiones totalmente opuestas de la estrategia para encarar la política de seguridad. Tuvieron roces por los operativos de control de movimientos en la cuarentena, difieren en el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro y han discrepado públicamente por la forma en que se encararon los operativos policiales en el conurbano.

Recientemente, Frederic dijo que en la Argentina “no hay muchos robos pero los medios los hacen visibles”. El tema desató un fuerte escándalo y desde La Plata cuestionaron también esos dichos aunque optaron por no salir a responder públicamente.

