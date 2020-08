Alberto Fernández criticó a Cambiemos durante la inauguración de un hospital

El presidente Alberto Fernández encabezó en forma remota el acto de inauguración del Hospital del Bicentenario, emplazado en Ituzaingó. Durante su discurso, pronunciado en la Quinta Presidencial de Olivos, calificó las administraciones de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de Mauricio Macri, en la Nación, como la “metáfora del olvido”.

“ Tengo una sensación extraña. Luana Volnovich me mandó gentilmente el discurso de Néstor (Kirchner) el día que se comprometió con Felipe Solá gobernador y Alberto (Descalzo) intendente la construcción de este hospital. La historia hizo que Cristina lo dejara listo y después apareciera una metáfora del olvido... y recién lo podemos poner en marcha ”, aseguró.

Y continuó: “La metáfora del olvido de estos cuatro años me da mucha pena porque es haber dejado sin salud a decenas de miles de argentinos que necesitaron que este hospital estuviera funcionando”.

El jefe de Estado incluyó además una crítica solapada a la Ciudad de Buenos Aires al recordar que hoy los afiliados porteños del PAMI no encuentran lugar en los hospitales porteños y deben ser trasladados a centros de salud bonaerense. Ya había hablado de esta cuestión el viernes pasado, durante el anuncio de extensión de la cuarentena.

El mandatario realizó además una reflexión política y valoró la conformación del Frente de Todos, el año pasado: “ Qué buena idea cuando todos nos volvimos a unir pensando en esos argentinos que durante años se quedaron sin salud y si eso no hubiera pasado, hoy no estaríamos hablando, Axel (Kicillof) no sería gobernador, Alberto (Descalzo) la hubiera tenido más difícil en Ituzaingó, Luana Volnovich no sería nuestra maravillosa interventora del PAMI y Ginés González García no hubiera vuelta nunca con su sabiduría ”.





Alberto Fernández hizo hincapié además en la situación de los adultos mayores. Dijo que para muchas personas parecen haberse transformado en una carga cuando no deberían serlo: “Éticamente no deben serlo; una sociedad que se olvida de sus mayores es una sociedad espantosa, asquerosa”.

“Quiero que cada adulto mayor reflexione. Déjenme decirlo desde el afecto, sepan que estamos pensando y trabajando para ellos. Que ellos son merecedores de toda nuestra atención, que lo estamos haciendo en situaciones muy dificultosas y solo para que lo piensen: si no hubiéramos corregido la deuda, entre 2020 y 2025, deberíamos haber pagado 45 mil millones de dolares a nuestros acreedores. Eso no existe y esos recursos que no derivamos al pago de la deuda son recursos que tenemos que dedicar a los olvidados de la argentina. Los adultos mayores son parte de los olvidados de la Argentina”, completó.