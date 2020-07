El Senado rechazó el DNU firmado por Mauricio Macri que establecía una compensación por la devaluación a las distribuidoras energéticas

Senado

Con 41 votos a favor y 25 en contra, la Cámara de Senadores de la Nación rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia que había firmado Mauricio Macri, el cual establecía una compensación por la devaluación a las distribuidoras energéticas. Para su derorgación, deberá ser desestimado también por Diputados.

Para el final de la jornada legislativa se dejó una serie de decretos de necesidad y urgencia firmados por Alberto Fernández y uno conflictivo, el 1053/2018 firmado por Mauricio Macri que generó malestar en la oposición. Ese DNU ya tenía dictamen de la Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo que, según explicó en su momento el diputado Pablo Tonelli (PRO) estaba vigente. El presidente de la Bicameral, Marcos Cleri, fundamentó que podía volver a dictaminarse para llevarlo al recinto.

El Frente de Todos planeó la sesión de este jueves para que no naufragara ninguna iniciativa de las que se impulsaron por amplio consenso. De hecho varias de las votaciones de esta jornada tuvieron media sanción o sanción por unanimidad. En el arranque de la sesión hubo algún roce, mínimo, entre los jefes de los bloques de la oposición (Juan Carlos Romero, Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff) con el jefe del oficialismo, José Mayans. Fueron intercambios sobre diferencias respecto a la necesidad de los dos tercios y sobre si se escuchan o no mutuamente. Todo en un marco de una cordialidad que no se vio en otras sesiones en las que incluso Juntos por el Cambio se retiró bajo protesta por no acordar con el temario planteado.

El DNU 1053/2018 estableció cambios de partidas presupuestarias y la compensanción a las distribuidoras energéticas por la devaluación que el kirchnerismo buscó dar marcha atrás para no pagar las cuotas que Macri dejó pendientes.

“Los servicios públicos no son una mercancía, son derechos sociales. Esto empezó con la dolarización de las tarifas que trasladaron al pueblo argentino con tarifazos de más del 300%. Este DNU era un cambalache, la estatización de una deuda entre privados, entre las generadoras y las distribuidoras de gas que claramente iba a pagar el pueblo argentino con 24 mil millones de pesos que el Estado se había comprometido a pagar a las empresas” , acusó la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Por su parte, Naidenoff defendió el decreto en discusión: “Intenta poner orden y sentido común para que el costo por el desfaje se haga cargo el Estado; evita trasladar el costo del incremento del gas como consecuencia de la devaluación y lo absorbió el Estado en 30 cuotas mensuales, de eso se trata el decreto que beneficia a la gente”.

A la vez apuntó contra la gestión durante el gobierno de Cristina Kirchner: “Destruyeron el autoabastecimiento energético en Argentina, congelaron las tarifas y subsidiaron de manera indiscriminada; cómo termino la película ya lo sabemos”.

“Es tan fuerte el afán de revancha que dejan sin efecto este Decreto con la idea de cuestionar el precio que pactó la Secretaría de Energía para fijar las 30 cuotas de las que se tiene que hacer cargo el Estado. No les interesa la gente, de lo contrario este decreto no debería ser cuestionado” , profundizó el senador de Juntos por el Cambio contra el kirchnerismo. “Ahora, cuando rechacen el decreto 1053 del expresidente háganse cargo de lo que se viene, porque este decreto enfrenta en cuotas el desfasaje generado por la inflación. Si lo dejan sin efecto los pagarán los usuarios”, advirtió.

José Mayans fue el último de los oradores previo a la votación. El senador del Frente de Todos le respondió a Naidenoff haciendo referencia a la deuda heredada por el actual Gobierno: “El desastrozo gobierno de Macri dejó un endeudamiento brutal que eso si van a tener que pagar todos los argentinos” .

También se incluyó el tratamiento de los DNU que prorrogaron las medidas de aislamiento y distanciamiento social; el DNU que prorroga la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia; la modificación del artículo 14 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional que prohíbe la participación de los organismos de Inteligencia como auxiliares de la Justicia; la extensión del régimen de regularización de deudas tributarias hasta el 31 de julio y la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta el 31 de diciembre, entre otros.

Para sesionar en un marco de diálogo a la cabeza del orden del día figuró la renovación del protocolo de funcionamiento remoto en el arranque, por la simple razón de que el anterior estaba vencido. Una hora de debate llevó la cuestión y tras votarse el decreto 12/20 de Cristina Fernández de Kirchner se avanzó con la sesión, la séptima en la modalidad de teleconferencia. Después siguieron, como es uso y costumbre de la ‘casa’, el ingreso formal de pliegos que requieren acuerdo del Senado y que tras su anuncio se remiten a la comisión respectiva que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Ingresaron el pliego de Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es actualmente interventora. Tras una audiencia pública y el dictamen de comisión, el pliego deberá ser ratificado en el recinto. Si supera ese trámite de inmediato pasará de interventora a directora.

Luego se dio ingreso al pliego de Daniel Capitanich, ex vicegobernador de Chaco y hermano del actual gobernador Jorge Capitanich, como futuro embajador político en Nicaragua; una serie de ascensos en las Fuerzas Armadas y también de la Cancillería.

Tras la sanción de las leyes de receta electrónica, la ley que habilitará tratamientos para pacientes que sufren fibrosis quística y la campaña nacional de donación de plasma, se dio media sanción a una nueva demarcación limítrofe de la plataforma continental y un Consejo de Malvinas. Tras cinco horas de amigables y elogiosos discursos, se dio media sanción a un proyecto que sanciona la difusión de imágenes de índole sexual, desnudos o eróticas no consentidas y luego, ya con la vicepresidenta Cristina Fernández de regreso en el recinto, se trató la promoción del ingreso a carreras estratégicas.

“Es una alegría, un orgullo” le dijo Esteban Bullrich (PRO) a Cristina Kirchner antes de votar la ley. El ex ministro de Educación de Mauricio Macri también elogió a la autora del proyecto, la senadora rionegrina por el Frente de Todos Silvina García Larraburu. “Ella decía que dejó de ser un proyecto propio para ser del Senado, creo mucho en eso, es el camino a recorrer a futuro, es la forma de trabajar a futuro”, destacó y mencionó y dio “un mensaje de optimismo de esperanza de cómo tenemos que trabajar todos juntos”, celebró.

