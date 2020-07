Por unanimidad, el Senado le dio media sanción a la creación de un consejo que fije políticas de Estado con respecto a Malvinas

Martín Lousteau, vicepresidente de la Cámara de Senadores, junto a Marcelo Fuentes y María Luz Alonso, secretarios parlamentario y administrativa

Unánime. En general y en particular, 70 senadores acompañaron en forma contundente la media sanción en el Senado de dos proyectos vinculados con la soberanía de las Islas Malvinas, uno de ellos con más de dos décadas de trabajo. El primero, es la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes. El segundo es la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina.

Para la creación del Consejo trabajaron en sintonía el ex canciller Jorge Taiana, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, que, como dijeron incluso los senadores de la oposición, se reunió varias veces con ellos desde hace varios meses para avanzar en políticas de consenso.

El Consejo será un ámbito multipartidario donde habrá representantes de distintas fuerzas políticas, juristas, funcionarios y un ex combatiente. Su función será diseñar estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, para reclamar la soberanía sobre las Malvinas.

El proyecto contempla la creación del Consejo en el ámbito de la Presidencia de la Nación y estará integrado por: el/la Presidente/a de la Nación, quien lo presidirá; el/la Ministro/a de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; el/la Secretario/a de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur (SEMAS); un/a diputado/a designado/a por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación; un/a senador/a designado por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria en el Senado de la Nación; el/la Gobernador/a de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; dos especialistas en Derecho Internacional; tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia; y un representante de los Excombatientes de Malvinas.

Jorge Taiana

En el caso de la demarcación de límites, los fundamentos apuntan a que se contribuirá a proteger los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y el subsuelo marino y se propone demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas.

Presentó la iniciativa Taiana, quien celebró el aval de todas las fuerzas políticas: “Muestra que la Cuestión Malvinas es una causa nacional. El objetivo principal es que el tema Malvinas nos una a todos los argentinas bajo un mismo reclamo de soberanía”. Y destacó que el Consejo “tiene como objetivo generar un ámbito de reflexión y asesoramiento que reúna las voces de los distintos actores de la sociedad argentina para la elaboración de políticas de estado. El mismo estará conformado por diputados y senadores de todas las bancadas, representantes académicos o científicos, miembros del derecho internacional y también ex combatientes”.

Julio Cobos, senador por Mendoza que había hecho una fuerte defensa de la ley de fibrosis quística más temprano, también defendió la cuestión Malvinas. El ex gobernador y ex vicepresidente viajó al archipiélago en el año 2014. “Esta es una clara demostración de que cuando hay políticas de Estado y hay continuidad en las acciones del Gobierno los resultados son óptimos, porque todo esto responde a un procedimiento que está establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Mar y en organismos específicos que controlan las propuestas que se realizan. Hoy estamos ante la situación de que este Congreso defina un nuevo límite a nuestra soberanía, con muchas posibilidades de explotación recursos marítimos, hidrocarburíferos, muy importante también para nuestra soberanía económica”, indicó sobre el nuevo mapa.

En cuanto al Consejo, reconoció la autoría de la idea a Filmus y su búsqueda de consenso. “Creo que esto se ha logrado. Es un ejemplo también que podemos trabajar, oficialismo y oposición cuando se trata de temas que tienen que ver con una agenda que va más allá de un Gobierno. Este Consejo plural, integrado por legisladores, por académicos y por excombatientes que tienen mucho para aportar; generará ideas y estrategias con objetivos claros para que no se politice cuando fijamos un rumbo. Es la mejor manera de conseguir nuestros objetivos”.

Desde Tierra del Fuego el radical Pablo Blanco consideró que “hoy no fue un día cualquiera en el Senado, votamos la ampliación de los límites de la patria y la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes. Decidimos cambiar la palabra original “circundantes” por “correspondientes” porque así nos lo pidieron muchos excombatientes y veteranos de Malvinas. Esos espacios y esas islas nos corresponden. Son tan nuestras como las Malvinas”. Y agregó que ”la creación de este Consejo Nacional me parece una síntesis virtuosa de lo mejor de nuestra historia de cara al presente y al futuro. No hay grieta que valga con respecto a Malvinas. Y si la hubiere: bienvenido sea este ámbito que hoy estamos creando para dejarla saldada. Para los fueguinos, el sentimiento malvinense es muy fuerte. Aplaudo esta decisión del Poder Ejecutivo de crear este Consejo”.

“Al ser plural, nos va a permitir implementar una estrategia a largo plazo más allá del gobierno que pueda estar a cargo”, opinó también por Juntos por el Cambio Néstor Braillard Poccard al indicar su respaldo.

Julio Cobos (Gustavo Gavotti)

La única senadora del Movimiento Popular Neuquino, Silvia Sapag, tuvo que cambiar su turno como oradora por inconvenientes con su conexión. Cuando pudo hablar calificó a la jornada como “un día de orgullo” y que podrá decir “voté esta ley”. Martín Lousteau, al frente de la sesión como Vicepresidente del Senado, celebró que hubiera solucionado el inconveniente antes de que se completara la lista de oradores.

“No siempre se puede dar la satisfacción de apoyar unánimemente dos proyectos”, arrancó su discurso Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) quien calificó como “muy buena idea” la creación del Consejo, “un espacio de participación abierto a miembros de la sociedad que perdure a los cambios de gobierno”. “Vamos a prepararnos para en un futuro logremos la ansiada recuperación por medios pacíficos de las islas Malvinas”, cerró sus palabras el salteño que en el inicio de la sesión se había mostrado molesto por “la falta de diálogo” con el Frente de Todos respecto al protocolo de funcionamiento. Mientras él terminaba su discurso, Lousteau pedía a los demás senadores que encendieran sus cámaras para prepararse para la votación.

Daniel Filmus

El secretario Filmus siguió el debate y la votación desde su despacho en Cancillería. “Estos dos proyectos de ley, que fueron enviados al Congreso por el presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá, tuvieron dictamen unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Es de una enorme importancia que todos los bloques parlamentarios coincidan en que es necesario que la Cuestión Malvinas sea una verdadera política de Estado y que se conforme un espacio plural que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo. También ha habido un acuerdo generalizado sobre la importancia de proteger nuestros derechos de soberanía sobre la plataforma continental, donde hay recursos que pertenecen a los 44 millones de argentinos y argentinas”, expresó su satisfacción.