El PRO felicitó al Gobierno por haber manifestado su preocupación por las violaciones a los DDHH en Venezuela

Mauricio Macri recibió durante su presidencia al titular de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó

Con la firma de Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo, el PRO felicitó públicamente la nueva posición del Gobierno en torno a Venezuela, expresada en el día de hoy por el embajador argentino ante los organismos internacionales, en Ginebra , al manifestar su profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela e instar a cumplir con las recomendaciones de la ONU y pedir “elecciones justas y creíbles”.

“La decisión refleja el reconocimiento, tardío pero correcto, sobre la gravísima situación venezolana, un país que fue ejemplo de democracia en nuestra región y refugio de muchos latinoamericanos que huyeron de las dictaduras que asolaron a nuestros países”, dijeron la presidenta del PRO y el secretario de Relaciones Internacionales a través de un comunicado que titularon “Mejor tarde que nunca”.

Los dirigentes opositores, ex Ministra de Seguridad y ex Secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Juntos por el Cambio, expresaron que “ la defensa de los derechos humanos es un valor que nos une a todos los partidos políticos argentinos y constituye una política de Estado desde la recuperación democrática en 1983″.

Y agregaron que “ por eso felicitamos a las autoridades por esta actitud, y solicitamos que la misma sea sostenida en el tiempo, en los distintos ámbitos políticos y diplomáticos existentes, con el fin de apoyar un proceso que permita sin más demora la celebración de elecciones libres e independientes en Venezuela”.

El Gobierno salió a negar que haya cambiado de postura. “Lo que expresó el embajador Federico Villegas no modifica la postura de la Argentina de plantear sus preocupaciones por la situación de los derechos humanos en Venezuela”, explicaron a Infobae voceros de la Cancillería. También puntualizaron que la perspectiva diplomática que reflejaron hoy no implica avalar sanciones económicas contra Venezuela y menos aún apoyar una ofensiva militar de Estados Unidos para derrocar el régimen populista.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Sin embargo, y si bien nunca negaron el contenido de los informes de la Alta Comisionada Michele Bachelet, no habían hecho público su respaldo explícito al contenido de ese exhaustivo trabajo como en el día de hoy, cuando la ex presidenta chilena presentó un nuevo tramo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunciando la falta de independencia judicial en Venezuela y los crímenes que cometen grupos armados en la zona minera de ese país, llamada el Arco Minero del Orinoco.

“Solo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado de la Alta Comisionada en favor de una negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”, dijo el embajador argentino.

Al tiempo, el diplomático llamo a “incrementar los esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional, liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles”.

El PRO reaccionó favorablemente a este pronunciamiento y, casi de inmediato, hubo una consulta en la Comisión de Relaciones Internacionales que integran, además de Pompeo, el ex canciller Jorge Faurie, el ex embajador en China, Diego Guelar, la ex embajadora ante la OEA, Paula Bertol, el ex vicepresidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el ex embajador ante Israel, Mariano Caucino, además de Marisa Bircher, Julián Obiglio y Fernando Straface.

Seguí leyendo:

Argentina expresó su profunda preocupación por las violaciones a los DDHH en Venezuela y pidió elecciones libres